Με εφιαλτικό τρόπο εξελίσσεται ο αγώνας του MotoGP στη Γαλλία για τον Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και χάνει τον αγώνα της Κυριακής.

Η «κατάρα» του 2026 συνεχίζεται για τον Μαρκ Μάρκεθ, καθώς δέχθηκε ένα τεράστιο πλήγμα στη μάχη του φετινού τίτλου του MotoGP. H Ducati επιβεβαίωσε πως ο Ισπανός αναβάτης υπέστη κάταγμα στο δεξί πόδι μετά το σοβαρό την άσχημη πτώση που είχε στον αγώνα σπριντ του Grand Prix Γαλλίας στο Λε Μαν.

Ο Μάρκεθ είχε μία ιδιαίτερα βίαιη πτώση στον προτελευταίο γύρο του σπριντ, όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του στη στροφή Raccordement ενώ βρισκόταν στην έβδομη θέση. Η πτώση εξελίχθηκε σε δυνατό highside, με τον Μάρκεθ να χτυπά έντονα το δεξί του πόδι στην άσφαλτο τη στιγμή που είχε ήδη εκτοξευθεί από τη Ducati.

Παρότι ο Ισπανός σηκώθηκε σχετικά γρήγορα μετά την πτώση, οι εικόνες κατά την επιστροφή του στο paddock έδειξαν αμέσως πως υπήρχε σοβαρό πρόβλημα, αφού δυσκολευόταν ακόμη και να περπατήσει χωρίς βοήθεια.

H Ducati επιβεβαίωσε τα μαντάτα

Λίγη ώρα μετά το τέλος του σπριντ, η Ducati ανακοίνωσε πως οι εξετάσεις στο ιατρικό κέντρο της πίστας, μαζί με τις ακτινογραφίες που πραγματοποιήθηκαν, έδειξαν κάταγμα στο πέμπτο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού του Μάρκεθ. Ο Ισπανός θα μεταβεί άμεσα στη Μαδρίτει για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Παράλληλα η ιταλική η ομάδα επιβεβαίωσε ήδη πως δεν θα αγωνιστεί ούτε στον αγώνα της Κυριακής στο Λε Μαν, ούτε στο Grand Prix Καταλονίας στη Βαρκελώνη το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Η απουσία αυτή αναμένεται να κοστίσει ακριβά στον Μάρκεθ στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, καθώς βρίσκεται ήδη 51 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Μάρκο Μπετζέκι. Με δύο απουσίες από Grand Prix, οι πιθανότητες να υπερασπιστεί τον τίτλο του μειώνονται δραματικά.

🚨BREAKING🚨@marcmarquez93 was declared unfit due to a 5th metatarsal fracture in his right foot and he’ll miss the #FrenchGP 🇫🇷 and the #CatalanGP#MotoGP pic.twitter.com/5nqYS2A4qw May 9, 2026

Η άποψη των αναβατών

Ο αναβάτης της Honda, Λούκα Μαρίνι, αφού είδε το replay της πτώσης, εκτίμησε πως το ατύχημα ξεκίνησε όταν ο Μάρκεθ πάτησε τη λευκή γραμμή στην έξοδο της στροφής: «Άγγιξε τη λευκή γραμμή στα αριστερά. Νομίζω πως το μπροστινό ελαστικό βρέθηκε στο σημείο ανάμεσα στο kerb και τη λευκή γραμμή και από εκεί προήλθε αυτή η περίεργη αντίδραση της μοτοσικλέτας. Tέτοιου είδους πτώση δεν μπορείς να τη σώσεις».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αδερφός του Μαρκ, Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος δήλωσε: «Έχασε το μπροστινό και όταν ξαναβρήκε πρόσφυση όλα έγιναν ξαφνικά. Ήταν πραγματικά άτυχος».

