Μια νέα έρευνα αποτυπώνει την κόπωση των ιδιοκτητών αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων απέναντι στις ελλιπείς δημόσιες υποδομές.

Η καθημερινή συμβίωση με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να αποδεικνύεται καλύτερη από τις αρχικές προσδοκίες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης του θα παραμείνει οπωσδήποτε στην ίδια τεχνολογία. Αυτή είναι η ενδιαφέρουσα αντίφαση που αναδεικνύει το EV Index 2026 των HERE Technologies και SBD Automotive: περισσότεροι κάτοχοι ηλεκτρικών στρέφουν την προσοχή τους στα υβριδικά, αναζητώντας μεγαλύτερη ευελιξία στις μετακινήσεις τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το ποσοστό των οδηγών ηλεκτρικών που δηλώνουν ότι σχεδιάζουν να αγοράσουν υβριδικό ή plug-in υβριδικό ως επόμενο αυτοκίνητο έφτασε στο 28%, από 23% το 2025. Πρόκειται για αύξηση πέντε ποσοστιαίων μονάδων, η οποία καταγράφει σημαντική αλλαφή στην πρόθεση αγοράς. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε περισσότερους από 4.000 οδηγούς στις ΗΠΑ, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ινδία και στην Αυστραλία.

Η φόρτιση και τα ταξίδια κρατούν τα υβριδικά στο προσκήνιο

Η δυνατότητα ηλεκτρικής κίνησης, σε συνδυασμό με μεγαλύτερη ευελιξία στα μακρινά ταξίδια, αποτελεί βασικό στοιχείο της ελκυστικότητας των υβριδικών. Σύμφωνα με την έρευνα, οι συγκεκριμένες τεχνολογίες ενδιαφέρουν οδηγούς που επιθυμούν τον εξηλεκτρισμό, αλλά προβληματίζονται για τις μετακινήσεις σε περιοχές όπου η φόρτιση δεν θεωρείται αξιόπιστη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες απομακρύνονται από τα αμιγώς ηλεκτρικά. Το 64% των κατόχων που συμμετείχαν δηλώνει ότι είναι πιθανό να αγοράσει ξανά ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ωστόσο, οι αποκλίσεις ανάμεσα στις χώρες είναι μεγάλες: η αντίστοιχη πρόθεση φτάνει στο 87% στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο 78% στη Γερμανία, ενώ στην Ιταλία περιορίζεται στο 48%.

Η συνολική εικόνα, λοιπόν, δεν παραπέμπει σε γενικευμένη εγκατάλειψη της ηλεκτροκίνησης. Δείχνει όμως ότι ένα αυξανόμενο τμήμα των σημερινών χρηστών εξετάζει και άλλες λύσεις για το επόμενο αυτοκίνητό του. Στα δημοσιευμένα στοιχεία, τα υβριδικά και τα plug-in υβριδικά περιλαμβάνονται στο ίδιο ποσοστό, χωρίς ξεχωριστή κατανομή μεταξύ των δύο κατηγοριών.

Καλύτερη εμπειρία από την αναμενόμενη, αλλά όχι για κάθε ανάγκη

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα είναι ότι η πραγματική χρήση συχνά περιορίζει τις αρχικές ανησυχίες. Το 68% των κατόχων ηλεκτρικών αναφέρει ότι η εμπειρία φόρτισης ήταν καλύτερη από ό,τι περίμενε, ενώ το 67% δηλώνει το ίδιο για την αυτονομία.

Τα ποσοστά αυτά συνυπάρχουν με το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα υβριδικά. Η θετική αξιολόγηση της φόρτισης και της αυτονομίας, συνεπώς, δεν ισοδυναμεί αυτόματα με πρόθεση επαναγοράς. Όπως επισημαίνει η παρουσίαση της έρευνας, το ζητούμενο είναι να γίνει κατανοητό γιατί τα ηλεκτρικά δεν καλύπτουν όλες τις ανάγκες μετακίνησης ορισμένων ιδιοκτητών, ακόμη και όταν εκείνοι αξιολογούν θετικά την εμπειρία τους.

Το οικονομικό όφελος προηγείται του περιβάλλοντος

Για την προσέλκυση νέων αγοραστών, το οικονομικό σκέλος παραμένει καθοριστικό. Η καλύτερη σχέση αξίας και τιμής είναι το συχνότερα αναφερόμενο κίνητρο αγοράς ηλεκτρικού, με ποσοστό 36%. Ακολουθούν το χαμηλότερο κόστος χρήσης με 34% και τα περιβαλλοντικά οφέλη με 33%. Παράλληλα, περίπου επτά στους δέκα ερωτηθέντες δηλώνουν ότι οι υψηλότερες τιμές καυσίμων ενίσχυσαν το ενδιαφέρον τους για τα ηλεκτρικά.

Ωστόσο, μεταξύ των κατόχων αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης, μόλις το 17% αναφέρει το ηλεκτρικό ως τον πιθανότερο τύπο οχήματος για την επόμενη αγορά ή μίσθωσή του. Για τις αυτοκινητοβιομηχανίες, τα ευρήματα αναδεικνύουν μια διπλή πρόκληση: να πείσουν νέους πελάτες για την αξία της ηλεκτροκίνησης και ταυτόχρονα να καλύψουν εκείνες τις ανάγκες που οδηγούν μέρος των σημερινών ιδιοκτητών να κοιτάζει ξανά προς τα υβριδικά.