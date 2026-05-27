Μετά τις σκληρές του μονομαχίες με τον Κίμι Αντονέλι στον Καναδά ο Τζορτζ Ράσελ υπερασπίστηκε την τωρινή μορφή των αγώνων της Formula 1.

Επεισοδιακό αποδείχθηκε το Grand Prix Καναδά για τον Τζορτζ Ράσελ. Παρότι κυριάρχησε μέχρι τις κατατακτήριες δοκιμές, ο Βρετανός δεν κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα της Κυριακής. Ένα μηχανικό πρόβλημα στο μονοθέσιό του τον έθεσε εκτός μάχης, με την εξέλιξη αυτή να αλλάζει σημαντικά την εικόνα στο πρωτάθλημα.

Το τριήμερο του Ράσελ χαρακτηρίστηκε ωστόσο από τις σκληρές μονομαχίες που έδωσε με τον Κίμι Αντονέλι, τόσο στο σπριντ όσο και στο Grand Prix. Οι δύο οδηγοί πάλεψαν στο όριο και έφτασαν πολλές φορές κοντά στην επαφή.

Ο Ράσελ απολαμβάνει την πρόκληση του Αντονέλι

Παρά την απογοήτευση της εγκατάλειψης στο Μόντρεαλ, ο Ράσελ δεν έκρυψε τα συναισθήματά του σχετικά με τις μάχες που έδωσε με τον teammate του. Ο Βρετανός, παρά το γεγονός πως βγήκε χαμένος από το τριήμερο τόνισε πως απόλαυσε στο έπακρο τα σκηνικά ρόδα με ρόδα.

«Λάτρεψα τη μάχη μας. Πιστεύω ότι ήταν φανταστική. Δεν είχα μάχη σαν κι αυτή εδώ και χρόνια. Πιθανότατα δεν έχω δει τέτοια μάχη teammates από την εποχή του Λιούις Χάμιλτον και του Νίκο Ρόσμπεργκ στο Μπαχρέιν το 2014. Οι νέοι κινητήρες επιτρέπουν τέτοιες μάχες».

Η υπεράσπιση των νέων κανονισμών

Η πλειονότητα των οδηγών του φετινού grid ζητά άμεσα αλλαγές στους κανονισμούς των κινητήρων. Για τον Ράσελ, η τωρινή κατάσταση δεν χρειάζεται αλλαγή, μιας και οι μάχες ρόδα με ρόδα ανάμεσα στους οδηγούς του προκαλούν μεγάλη ευχαρίστηση.

«Αυτά τα νέα μονοθέσια το επιτρέπουν τις μάχες και τις αλληλοπροσπεράσεις. Αυτοί οι νέοι κινητήρες το επιτρέπουν αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος θέλει να τους αλλάξει. Είχαμε εκπληκτικές μάχες στη Μελβούρνη. Είχαμε πολύ καλές μάχες στην Κίνα. Με τον Κίμι είχαμε εξαιρετική μάχη στον Καναδά και αυτό είναι δυνατό μόνο εξαιτίας αυτών των μονάδων ισχύος», τόνισε.