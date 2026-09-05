Με πλούσια γκάμα αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, η Honda μέσω του Ομίλου Σαρακάκη θα έχει ηχηρή παρουσία στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη επιστρέφει για ακόμη μία φορά στην πόλη από την οποία ξεκίνησε η πορεία του στον χρόνο όταν ο Ιωάννης Δ. Σαρακάκης, το 1922, ίδρυσε την εταιρεία που επρόκειτο να εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς και βιομηχανικούς ομίλους της Ελλάδας.

Το 1963, επισημοποιήθηκε η συνεργασία του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη με τη Honda μέσω της συμφωνίας αποκλειστικής εισαγωγής και διανομής των μοτοσυκλετών Honda στην Ελλάδα ενώ το 1968, η συνεργασία επεκτάθηκε στα επιβατικά αυτοκίνητα, και εν συνεχεία στις μηχανές θαλάσσης και τα προϊόντα παραγωγής ισχύος.

Η Honda αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ομίλους mobility παγκοσμίως, με περισσότερα από 75 χρόνια ιστορίας και παρουσία σε περισσότερες από 150 χώρες. Με δραστηριότητα που εκτείνεται από τα αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες έως τις εξωλέμβιες μηχανές, τους κινητήρες και τις προηγμένες τεχνολογίες κινητικότητας, η Honda έχει χτίσει τη διεθνή της φήμη πάνω στην καινοτομία, την αξιοπιστία και τη μηχανολογική υπεροχή. Ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μοτοσικλετών στον κόσμο και ένας από τους σημαντικότερους κατασκευαστές αυτοκινήτων διεθνώς, συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογική εξέλιξη, με στόχο να προσφέρει λύσεις κινητικότητας που συνδυάζουν κορυφαία ποιότητα, οδηγική απόλαυση και βιώσιμη ανάπτυξη.

Πλούσια γκάμα Honda σε δύο και τέσσερις τροχούς

Στην κατηγορία των αυτοκινήτων, η Honda θα παρουσιάσει τα Prelude, HR-V και Civic, αναδεικνύοντας την προηγμένη υβριδική τεχνολογία e:HEV, τον δυναμικό σχεδιασμό και την οδηγική εμπειρία που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη γκάμα της μάρκας.

Επιπλέον, στις μοτοσυκλέτες, τα CB1000GT, CBR1000RR-R SP, CB1000F, Africa Twin, Transalp, SH350i και X-ADV συνθέτουν μια γκάμα που καλύπτει διαφορετικές ανάγκες και στυλ οδήγησης, απευθυνόμενη τόσο σε έμπειρους αναβάτες όσο και σε όσους αναζητούν έναν πιο ευέλικτο και συναρπαστικό τρόπο μετακίνησης. Από την καθημερινή μετακίνηση και την περιπέτεια έως τη σπορ οδήγηση και τις μεγάλες διαδρομές, τα μοντέλα αυτά αναδεικνύουν την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και το πάθος της Honda για τους δύο τροχούς.

Παράλληλα, η Honda θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της και στον τομέα των εξωλέμβιων κινητήρων για το 2026, με τη BF350. Με έμφαση στην απόδοση, την αξιοπιστία, την οικονομία καυσίμου και την προηγμένη τεχνολογία, η Honda προσφέρει λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θαλάσσιας αναψυχής και της επαγγελματικής χρήσης.

Η παρουσία του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και της Honda στην 90ή ΔΕΘ συνδέει την ιαπωνική μηχανολογική παράδοση με τη σύγχρονη τεχνολογία και την εξέλιξη της κινητικότητας. Εκφράζοντας το πνεύμα του “The Power of Dreams”, η Honda συνεχίζει να εξελίσσει προϊόντα και τεχνολογίες με επίκεντρο τον άνθρωπο, προσφέροντας περισσότερη ελευθερία, άνεση και χαρά στην καθημερινή ζωή. Μέσα από τη συμμετοχή της, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη Honda ως έναν ολοκληρωμένο οργανισμό mobility, με λύσεις για το παρόν και το μέλλον, σε ξηρά και θάλασσα.