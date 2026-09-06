Σε μία μάχη άνευ προηγουμένου, η Ferrari κατέκτησε την pole position για το Lone Star Le Mans στο Τέξας, έχοντας ίδιο χρόνο με την Cadillac.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκλήρωσε η Ferrari τις κατατακτήριες δοκιμές του πέμπτου αγώνα της σεζόν στο WEC. Ο Αντόνιο Τζοβινάτσι με τη #51 499P κατέκτησε την pole position στην πίστα του COTA, έπειτα από μία απίθανη ισοπαλία με τη #38 Cadillac του Τζακ Έιτκεν. Αυτή ήταν η 10η pole position της Ferrari στο WEC και πέμπτη προσωπική του Τζοβινάτσι.

Οι δύο οδηγοί σημείωσαν ακριβώς τον ίδιο χρόνο, 1:52.445. Η πρώτη θέση, όμως, κατέληξε στη Ferrari 499P με τον αριθμό 51, επειδή ο Τζοβινάτσι είχε καταγράψει πρώτος τον συγκεκριμένο γύρο.

Η Ferrari περίμενε έναν γύρο περισσότερο από τους περισσότερους αντιπάλους της προτού επιχειρήσει την αποφασιστική προσπάθεια. Ο Τζοβινάτσι σημείωσε το 1:52.445 στον πρώτο γρήγορο γύρο του και στη συνέχεια παρακολούθησε τον Έιτκεν να ισοφαρίζει την επίδοσή του στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο οδηγός της Cadillac επιχείρησε να βελτιωθεί ξανά, όμως ένα λάθος στο πρώτο κομμάτι έβαλε τέλος στις ελπίδες του για την pole.

Τέσσερα Hypercars σε απόσταση 0,050 δευτερολέπτων

Η μάχη δεν αφορούσε μόνο τις Ferrari και Cadillac. Μόλις 0,050 δευτερόλεπτα χώρισαν τα τέσσερα ταχύτερα Hypercars στη διαδικασία της Hyperpole, προμηνύοντας έναν ιδιαίτερα αμφίρροπο αγώνα.

Ο Σαρλ Μιλεσί έφερε τo #35 Alpine A424 στην 3η θέση, ενώ ο Χάρι Τίνκνελ επιβεβαίωσε την ταχύτητα της Aston Martin Valkyrie #007 κατακτώντας την 4η. To βρετανική Hypercar είχε κινηθεί στην κορυφή των χρόνων κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών και παρέμεινε στη μάχη της pole μέχρι το τέλος.

A RECORD-BREAKING Hyperpole session at COTA 🤯



Today marks the FIRST time in the Hypercar era that a Hyperpole session has produced identical times on the front row.@Anto_Giovinazzi and @JaitkenRacer both clocked the exact same lap time, but with the #51 Ferrari setting it… pic.twitter.com/aBGbLHod4b — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 5, 2026

Η δεύτερη Ferrari 499P #50, με τον Νίκλας Νίλσεν, ήταν η ταχύτερη στο πρώτο σκέλος των κατατακτήριων, όμως περιορίστηκε στην 5η θέση της Hyperpole. Η Alpine #36 πήρε την 6η θέση, μπροστά από το #8 Toyota TR010 του Ρίο Χιρακάβα. Τα δύο Hypercars της Genesis και το δεύτερο Toyota συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα.

Αντίθετα, οι επικεφαλής της βαθμολογίας Ρόμπιν Φράινς και Ρενέ Ραστ θα ξεκινήσουν μόλις από τη 13η θέση, καθώς ο Σέλντον φαν ντερ Λίντε δεν κατάφερε να οδηγήσει τη #20 BMW M Hybrid V8 στη Hyperpole. Ακόμη χαμηλότερα, στη 14η θέση, έμεινε η Ferrari 499P της AF Corse με τον Ρόμπερτ Κούμπιτσα, ο οποίος είχε βρεθεί στην πρώτη σειρά εκκίνησης στις δύο προηγούμενες επισκέψεις του στο COTA.

The definition of neck and neck 🍿



Watch Ferrari and Cadillac put in EXACTLY the same lap time during Hyperpole at COTA… to. the. second. #WEC #6HCOTA #Ferrari #Cadillac pic.twitter.com/nmtb32JhuE — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 6, 2026

Κυριαρχία της Aston Martin στην LMGT3

Στην κατηγορία LMGT3, η Heart of Racing μετέτρεψε τις κατατακτήριες σε υπόθεση της Aston Martin. Ο Εντουάρντο Μπαρικέλο κατέκτησε την pole με χρόνο 2:05.103, οδηγώντας τη Vantage AMR LMGT3 #23.

Ο Ζακαρί Ρόμπιτσον ακολούθησε στη 2η θέση με τη δεύτερη Aston Martin της ομάδας, μόλις 0,181 δευτερόλεπτα πίσω. Την πρώτη τετράδα συμπλήρωσαν η #91 Porsche 911 GT3 R της Manthey DK Engineering και η #77 Ford Mustang της Proton Competition.

Για την Aston Martin ήταν η τρίτη συνεχόμενη pole position στην LMGT3, κάτι που δεν είχε καταφέρει προηγουμένως κανένας άλλος κατασκευαστής στην κατηγορία. Παράλληλα, ο Μπαρικέλο έφτασε τις τρεις προσωπικές pole και απέκτησε το σχετικό ρεκόρ στην ιστορία της LMGT3.

Ο 6ωρος αγώνας Lone Star Le Mans για το WEC είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 21:00 ώρα Ελλάδος το βράδυ της Κυριακής.

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