Ο Πιερ Γκασλί δεν μπορούσε να πιστέψει πως πήρε την pole position στο Grand Prix Ιταλίας, έπειτα από μία εκπληκτική μάχη για την pole position.

Η μάχη της pole position για το Grand Prix Ιταλίας αποδείχθηκε άκρως ανατρεπτική. Σε μία διαδικασία όπου δεν γνωρίζαμε τι θα συμβεί, ο Πιερ Γκασλί πήρε την pole position, κόντρα στα προγνωστικά, και μάλιστα με έναν γύρο αστραπή.

Ο Γάλλος της Alpine ζύγισε εξαιρετικά την απόσταση από τον Λιούις Χάμιλτον, παίρνοντας το ιδανικό slipstream δίχως να επηρεάζεται σημαντικά από τον ακάθαρτο αέρα. Έτσι, έφτασε στην πρώτη του pole position και το έκανε στην πίστα που κατέκτησε την παρθενική του νίκη στη Formula 1.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Υπάρχει κάτι ξεχωριστό σε αυτό το μέρος

Ο Γκασλί έδειξε τις προθέσεις του από το Q1, στο οποίο βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης. Παρέμεινε ανάμεσα στους ταχύτερους σε ολόκληρη τη διαδικασία και στην τελευταία του προσπάθεια στο Q3 ανέβηκε από την τρίτη στην πρώτη θέση. Μετά την ολοκλήρωση των κατατακτήριων, εξήγησε ότι αισθάνθηκε άνετα με την A526 από τον πρώτο κιόλας γρήγορο γύρο και κατάφερε να βελτιώνεται σε κάθε σκέλος.

«Ήταν εκπληκτικό. Ήταν απίστευτες κατατακτήριες από τον πρώτο γύρο στο Q1. Αισθανόμουν πολύ καλά μέσα στο μονοθέσιο και προσπαθούσα να βρίσκω κάτι περισσότερο σε κάθε περίοδο. Στο τέλος ένιωσα ότι έκανα έναν πολύ καλό γύρο», ανέφερε.

Από το χαμένο βάθρο του Μονακό στην pole

Η πρώτη pole ήρθε έπειτα από εννέα χρόνια παρουσίας στη Formula 1 και μάλιστα σε μία πίστα με ιδιαίτερη θέση στην καριέρα του. Το επίτευγμα αυτό συνέβει 24 ώρες μετά την ανακοίνωση της FIA πως ο Γκασλί έχασε το βάθρο στον αγώνα του Μονακό.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Εδώ και εννέα χρόνια κυνηγούσα την ευκαιρία να κατακτήσω μία pole position. Πήρα την πρώτη μου νίκη στη Μόντσα και τώρα την πρώτη μου pole στην ίδια πίστα. Νομίζω ότι υπάρχει κάτι ξεχωριστό σε αυτό το μέρος».

Ο Γκασλί απευθύνθηκε στη συνέχεια στα ιταλικά προς το κοινό της Μόντσα, ευχαριστώντας τους ανθρώπους της Alpine για το μονοθέσιο που του έδωσαν: «Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην ομάδα μου, η οποία δημιούργησε ένα φανταστικό μονοθέσιο. Είναι ένα απίστευτο συναίσθημα».

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Ιταλίας είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 15:30 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ολλανδίας.