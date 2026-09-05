Ο Πιέρ Γκασλί διέλυσε τα προγνωστικά στο «Ναό της Ταχύτητας» κατακτώντας την πρώτη pole της καριέρας του και την πρώτη της Alpine ως κατασκευαστή – Δεύτερος ο Ράσελ, τρίτος ο Πιάστρι που κινδυνεύει με ποινή.

Μία ημέρα μετά τη θυελλώδη αντιπαράθεση του Φλάβιο Μπριατόρε με τη McLaren στη συνέντευξη Τύπου, η Alpine έδωσε την πιο εκκωφαντική απάντηση μέσα στην πίστα. Σε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις των τελευταίων ετών στη Formula 1, ο Πιερ Γκασλί κατέκτησε την πρώτη pole position της καριέρας του στο Grand Prix της Ιταλίας, χαρίζοντας ταυτόχρονα στην Alpine την παρθενική της pole ως κατασκευαστή στο σπορ.

Ο Γάλλος οδηγός έδειξε εξαιρετικό ρυθμό καθ' όλη τη διάρκεια των κατατακτήριων, παραμένοντας σταθερά στις πρώτες θέσεις. Στην τελευταία του προσπάθεια στο Q3, ο Γκασλί σημείωσε χρόνο 1:21.786, ανεβαίνοντας από την τρίτη στην πρώτη θέση και κλέβοντας την μπουκιά από το στόμα του Τζορτζ Ράσελ της Mercedes για μόλις 60 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Το λάθος του Πιάστρι

Στην τρίτη θέση ολοκλήρωσε τη διαδικασία ο Όσκαρ Πιάστρι με χρόνο 1:21.966. Ο Αυστραλός της McLaren στάθηκε τυχερός που διατήρησε τη θέση του, καθώς αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον τελευταίο γρήγορο γύρο του μετά από μπλοκάρισμα στην πρώτη στροφή. Ωστόσο, η θέση του στο grid της Κυριακής δεν είναι εξασφαλισμένη, καθώς κλήθηκε από τους αγωνοδίκες για παρεμπόδιση του Λίαμ Λόσον κατά τη διάρκεια του Q2.

Πίσω από τον Πιάστρι θα παραταχθούν οι δύο οδηγοί της Ferrari, με τον Σαρλ Λεκλέρ να επικρατεί αυτή τη φορά του Λιούις Χάμιλτον για την 4η και 5η θέση αντίστοιχα μπροστά στους τιφόζι. Ο Μαξ Φερστάπεν περιορίστηκε στην 6η θέση, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά στον ασύρματο τη δυσφορία του για την ισορροπία της Red Bull.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Κίμι Αντονέλι, σημείωσε τον 7ο χρόνο, όμως θα εκκινήσει από την ουρά του grid λόγω ποινής για αλλαγή κινητήρα. Αυτό ευνοεί τον Φράνκο Κολαπίντο, ο οποίος ολοκλήρωσε το Q3 στην 8η θέση, επισφραγίζοντας έναν ονειρικό θρίαμβο για την Alpine με διπλή παρουσία στη δεκάδα. Αντίθετα, ο Λάντο Νόρις είχε μια πολύ κακή περίοδο μένοντας στην 9η θέση, ελάχιστα μπροστά από τον εντυπωσιακό Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls.

Δράμα στο Q2 για ένα χιλιοστό

Η μάχη της πρόκρισης στην τελική δεκάδα κρίθηκε σε λεπτομέρειες που κόβουν την ανάσα. Ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο έφτασε μια ανάσα από το να πετάξει εκτός Q3 τον Χάμιλτον, αλλά έμεινε τελικά 11ος με την Audi, μόλις 0,001 δλ. πίσω από τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Ο Όλιβερ Μπέρμαν κατέλαβε τη 12η θέση για τη Haas, μπροστά από τη δεύτερη Audi του Νίκο Χούλκενμπεργκ.Ο Λίαμ Λόσον έμεινε 14ος μετά το συμβάν με τον Πιάστρι (ενώ κουβαλάει και ο ίδιος ποινή κινητήρα), αφήνοντας πίσω του τον Κάρλος Σάινθ με τη Williams και τον Εστεμπάν Οκόν με τη Haas.

Στο Q1, η απόλυτη ψυχρολουσία ανήκε στην Aston Martin. Παρά τις πρόσφατες αναβαθμίσεις σε σασί και κινητήρα, τα μονοθέσια της ομάδας του Σίλβερστοουν κλείδωσαν τις δύο τελευταίες θέσεις, με τον Φερνάντο Αλόνσο 21ο και τον Λανς Στρολ 22ο. Νωρίτερα, ο Γιούκι Τσουνόντα είχε μείνει 17ος ταλαιπωρημένος από διαρροή καυσίμου πριν την περίοδο, ο Άλεξ Άλμπον κατετάγη 18ος, ενώ οι δύο Cadillac των Βάλτερι Μπότας και Σέρχιο Πέρεζ έμειναν επίσης εκτός στις θέσεις 19 και 20.

Ο αγώνας της Κυριακής στη Μόντσα θα αρχίσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας και αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

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