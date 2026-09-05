Τα δικαστικά όργανα της FIA υπερασπίστηκαν την ανεξαρτησία του Διεθνούς Εφετείου και απάντησαν στις βαριές καταγγελίες του Φλάβιο Μπριατόρε.

Λίγες ώρες μετά την επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου των επικεφαλής των ομάδων υπήρξε επίσημη απάντηση στους ισχυρισμούς του Φλάβιο Μπριατόρε περί πιθανής μεροληψίας ενός εκ των δικαστών που εξέτασαν την υπόθεση του Πιερ Γκασλί έδωσαν τα δικαστικά όργανα της FIA. Με ανακοίνωσή τους υπερασπίστηκαν τη διαδικασία επιλογής του πάνελ, την ανεξαρτησία των μελών του και τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η ακροαματική διαδικασία.

Η παρέμβαση της FIA ήρθε μία ημέρα μετά τον άγριο καβγά ανάμεσα στους Μπριατόρε και Αντρέα Στέλα στη Μόντσα. Ο εκτελεστικός σύμβουλος της Alpine είχε κατονομάσει τον δικαστή Φιλίπο Μαρκίνο, υποστηρίζοντας ότι συμπεριφέρθηκε «σαν εισαγγελέας» κατά την ακρόαση και ότι διατηρούσε δεσμούς με τη McLaren.

Ο Μπριατόρε επικαλέστηκε την παρουσία του Μαρκίνο σε εκδήλωση της McLaren Special Operations στο Μπέβερλι Χιλς το 2018, αλλά και τη στήριξη της βρετανικής εταιρείας σε φιλανθρωπικό ίδρυμα με το οποίο συνδέεται ο δικαστής. Ο Στέλα είχε χαρακτηρίσει τις κατηγορίες προσβλητικές για τη McLaren, προειδοποιώντας ότι όποιος διατυπώνει τόσο σοβαρούς ισχυρισμούς δημοσίως πρέπει να αναλαμβάνει και την ευθύνη τους.

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Πώς επιλέγονται οι δικαστές της FIA

Στην επίσημη τοποθέτησή τους, τα δικαστικά όργανα της FIA ανέφεραν ότι ο διορισμός και η συμμετοχή των δικαστών στην υπόθεση έγιναν βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών και της συνήθους πρακτικής.

Η FIA υποστήριξε ότι οι κανόνες της είναι εμπνευσμένοι από διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, όπως οι κατευθυντήριες γραμμές της International Bar Association για τις συγκρούσεις συμφερόντων στη διεθνή διαιτησία.

Οι δικαστές εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της FIA, ενώ ορισμένοι μπορούν να προταθούν από πέντε ομάδεςς της Formula 1. Όλοι δεσμεύονται από τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας και εμπιστευτικότητας των δικαστικών και πειθαρχικών κανονισμών της Ομοσπονδίας.

Παράλληλα, οφείλουν να γνωστοποιούν σε ετήσια βάση τα συμφέροντά τους στον αρμόδιο αξιωματούχο συμμόρφωσης της FIA. Για κάθε υπόθεση υπογράφουν επιπλέον ειδική δήλωση ανεξαρτησίας, λαμβάνοντας υπόψη το αντικείμενο της διαφοράς και τα εμπλεκόμενα μέρη.

Το σημείο της FIA που απαντά στην Alpine

Το ισχυρότερο σημείο της ανακοίνωσης αφορά τη δυνατότητα που είχε η Alpine να εκφράσει οποιαδήποτε επιφύλαξη για τη σύνθεση του Εφετείου ή τη συμπεριφορά των δικαστών. Σύμφωνα με τη FIA, αυτό δεν συνέβη σε κανένα στάδιο της ακρόασης.

«Τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας, τα μέρη κλήθηκαν να θέσουν οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία ή τη σύνθεση του Δικαστηρίου. Κανένα μέρος δεν το έπραξε», ανέφερε η ανακοίνωση.

Τα δικαστικά όργανα πρόσθεσαν ότι δεν καταγράφηκε ένσταση ούτε για τον τρόπο με τον οποίο το πάνελ υπέβαλε ερωτήσεις στον μάρτυρα ούτε για τη συνολική διεξαγωγή της διαδικασίας. Η απάντηση αυτή έρχεται σε άμεση αντίθεση με την τοποθέτηση του Μπριατόρε, ο οποίος υποστήριξε ότι η Alpine αντιλήφθηκε τους φερόμενους δεσμούς του Μαρκίνο με τη McLaren μετά την ακρόαση.

Η FIA τόνισε επίσης ότι επιδιώκει τη συγκρότηση δικαστικών πάνελ με μέλη διαφορετικής πολιτιστικής και γεωγραφικής προέλευσης, ώστε στις διαβουλεύσεις να εκπροσωπούνται διαφορετικές νομικές παραδόσεις και προσεγγίσεις.

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