Οι αγωνοδίκες του Grand Prix Ιταλίας τιμώρησαν τον Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος δεν θα ξεκινήσει από τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης τον αυριανό αγώνα.

Το Grand Prix Ιταλίας πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο για τη McLaren Racing. O Όσκαρ Πιάστρι κατετάγη 3ος στις κατατακτήριες δοκιμές, ενώ ο Λάντο Νόρις ήταν μόλις 7ος, με αμφότερους να κάνουν λάθη στην τελική τους προσπάθεια.

Η καλή εμφάνιση του Αυστραλού ωστόσο δεν επιβραβεύτηκε. Λίγη ώρα μετά τη μάχη της pole position, οι αγωνοδίκες επέβαλαν ποινή στον Πιάστρι, κάτι που επηρεάζει αρνητικά τις πιθανότητές του για ένα καλό αποτέλεσμα στον αγώνα.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η ποινή του Πιάστρι

Οι αγωνοδίκες έδωσαν ποινή 3 θέσεων στον Πιάστρι για παρεμπόδιση του Λίαμ Λόσον στο τέλος του Q2. Όπως αναφέρει το έγγραφο των αγωνοδικών, ο οδηγός της McLaren Racing ενημερώθηκε από την ομάδα του πως τρία μονοθέσια, δύο της Red Bull και ένα της Williams είχαν μόλις ξεκινήσει γρήγορο γύρο.

Όμως, ο Πιάστρι όντας πολύ κοντά στη στροφή 1, πρόλαβε να αφήσει μόνο τον Φερστάπεν και βρέθηκε στο δρόμο του Λόσον, ο οποίος έχασε χρόνο στο σικέιν Ρετεφίλιο. Παρότι αναγνώρισαν πως ο Αυστραλός δεν είχε άλλη επιλογή σε εκείνο το σημείο, η παράβαση δεν μπορούσε να μετουσιωθεί σε κάτι άλλο πέρα από ποινή θέσεων στην εκκίνηση.

Lawson wasn't impressed, and neither were the stewards



Piastri picked up a three-place grid penalty for this incident during qualifying#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/oFU9jS2bQO — Formula 1 (@F1) September 5, 2026

Τι αλλάζει στο grid

Με τον Πιάστρι στην 6η θέση, μεγάλη κερδισμένη είναι η Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα θα έχει πλέον στις θέσεις 3 και 4 τους Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον, οι οποίοι θέλουν αμφότεροι τη νίκη στον αυριανό αγώνα.

Επωφελημένος είναι και ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός της Red Bull Racing δεν μπόρεσε να βρει slipstream στον τελευταίο του γύρο στο Q3 κι έτσι δεν είχε τη δυνατότητα να παλέψει για την pole position.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Ιταλίας είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 15:30 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ολλανδίας.