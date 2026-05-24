F1, Καναδάς: Η μεγάλη μάχη των Mercedes για την pole position (vid)

Δείτε πώς οι δύο οδηγοί μονομάχησαν για την pole position για το αποψινό Grand Prix Καναδά, η οποία κατέληξε στον Τζορτζ Ράσελ.

Η μάχη για την pole position στο Grand Prix Καναδά αποδείχθηκε συναρπαστική, με δύο teammates να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για μία ακόμη φορά. Η κυριαρχία της Mercedes-AMG δεν ήταν δεδομένη, καθώς η διαφορά από τον ανταγωνισμό ήταν πολύ μικρή συγκριτικά με τις κατατακτήριες σπριντ.

Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε τη νίκη στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου, όμως δεν είχε πίσω του τον Κίμι Αντονέλι, καθώς ο Λάντο Νόρις μπήκε ανάμεσα στις δύο W17. O Βρετανός δεν κατάφερε να κάνει κίνηση για τη νίκη, ωστόσο έδειξε πως η MCL40 είναι μια υπολογίσιμη δύναμη.

Η μάχη για την pole

Στο τέλος του Q3 τα πράγματα ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπα, με πολλές ανακατατάξεις να συμβαίνουν όσο τα μονοθέσια περνούσαν τη γραμμή χρονομέτρησης. Εν τέλει, ο Τζορτζ Ράσελήταν αυτός που κατέκτησε την pole position κάνοντας δύο προσπάθειες με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Δίπλα του θα έχει τον Κίμι Αντονέλι, ο οποίος έμεινε 68 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά. Αυτή η διαφορά ήταν η ίδια με τις κατατακτήριες σπριντ.

 

H μάχη ήταν συναρπαστική, με τη Formula 1 να δημοσιεύει ένα συγκριτικό βίντεο από το onboard του Αντονέλι που δείχνει τις διαφορές με τον Ράσελ.

Και τώρα αγώνας

Η δράση στον Καναδά συνεχίζεται απόψε στις 23:00 με τον μεγάλο αγώνα διάρκειας 70 γύρων. Συντονιστείτε από τις 22:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τις εξελίξεις.

@Photo credits: Mercedes-AMG F1 media

