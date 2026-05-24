Δείτε πώς οι δύο οδηγοί μονομάχησαν για την pole position για το αποψινό Grand Prix Καναδά, η οποία κατέληξε στον Τζορτζ Ράσελ.

Η μάχη για την pole position στο Grand Prix Καναδά αποδείχθηκε συναρπαστική, με δύο teammates να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για μία ακόμη φορά. Η κυριαρχία της Mercedes-AMG δεν ήταν δεδομένη, καθώς η διαφορά από τον ανταγωνισμό ήταν πολύ μικρή συγκριτικά με τις κατατακτήριες σπριντ.

Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε τη νίκη στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου, όμως δεν είχε πίσω του τον Κίμι Αντονέλι, καθώς ο Λάντο Νόρις μπήκε ανάμεσα στις δύο W17. O Βρετανός δεν κατάφερε να κάνει κίνηση για τη νίκη, ωστόσο έδειξε πως η MCL40 είναι μια υπολογίσιμη δύναμη.

Η μάχη για την pole

Στο τέλος του Q3 τα πράγματα ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπα, με πολλές ανακατατάξεις να συμβαίνουν όσο τα μονοθέσια περνούσαν τη γραμμή χρονομέτρησης. Εν τέλει, ο Τζορτζ Ράσελήταν αυτός που κατέκτησε την pole position κάνοντας δύο προσπάθειες με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Δίπλα του θα έχει τον Κίμι Αντονέλι, ο οποίος έμεινε 68 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά. Αυτή η διαφορά ήταν η ίδια με τις κατατακτήριες σπριντ.

H μάχη ήταν συναρπαστική, με τη Formula 1 να δημοσιεύει ένα συγκριτικό βίντεο από το onboard του Αντονέλι που δείχνει τις διαφορές με τον Ράσελ.

Watch the comparison of the two Mercedes' fastest laps in Qualifying to see how close 0.068s really is 👀#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/zHQD4P7r2A May 24, 2026

Και τώρα αγώνας

Η δράση στον Καναδά συνεχίζεται απόψε στις 23:00 με τον μεγάλο αγώνα διάρκειας 70 γύρων.