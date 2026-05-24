O Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG ήταν ο πρωταγωνιστής στη μάχη της pole position για το Grand Prix Καναδά γράφοντας την ταχύτερη επίδοση.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Καναδά, του πέμπτου αγώνα της Formula 1 στο 2026 αποδείχθηκαν συναρπαστικές για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Η μάχη για την pole κρίθηκε την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, με τον Τζορτζ Ράσελ να γράφει την ταχύτερη επίδοσή του πηγαίνοντας κόντρα στις εκτιμήσεις του.

Ο Βρετανός της Mercedes-AMG έγραψε το 1:12,578 και εξασφάλισε την 9η pole position της καριέρας του, συνεχίζοντας το απόλυτο που έχει αυτό το τριήμερο στο Μόντρεαλ. Δίπλα του στην εκκίνηση θα έχει τον Κίμι Αντονέλι, ο οποίος έφτασε κοντά στην pole, αλλά δεν το κατάφερε για μόλις 68 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Αυτό είναι το τέταρτο lock-out της Mercedes στο φετινό πρωτάθλημα.

Από την 3η θέση θα ξεκινήσει τον αγώνα ο Λάντο Νόρις, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική επίδοση, όντας μόλις 0,151 δλ πίσω από τον Ράσελ.

Q1

Το 18λεπτο ξεκίνησε με έντονη συννεφιά να έχει συγκεντρωθεί πάνω από την πίστα του Μόντρεαλ. Τα πρώτα μονοθέσια βγήκαν αμέσως στην πίστα ώστε να πάρουν μια «γεύση» από την πρόσφυση που επικρατούσε. Στις δεύτερες κατατακτήριες του τριημέρου πήραν μέρος και οι 22 οδηγοί.

Ορισμένες ομάδες, μεταξύ αυτών η Ferrari, έβγαλαν τα μονοθέσιά τους στην πίστα με χρησιμοποιημένο σετ μαλακής γόμας ελαστικών. Μετά τα πρώτα περάσματα οι οδηγοί της McLaren είχαν το 1-2, με αυτούς της Mercedes να ακολουθούν. Πιο πίσω κακό χρόνο είχε ο Αλόνσο, ενώ οι Οκόν, Γκασλί, Πέρεζ και Μπότας ήταν στη ζώνη υποβιβασμού.

Η μάχη για την πρόκριση στην επόμενη φάση ήταν σκληρή. Πολλοί οδηγοί είχαν φρέσκο σετ και προσπάθησαν να γράψουν τον καλύτερο δυνατό χρόνο. Ο Μπορτολέτο ήταν αυτός που πέρασε τη γραμμή τερματισμού τελευταίος και έβγαλε εκτός συνέχειας τον Οκόν. Μαζί με τον Γάλλο αποκλείστηκαν οι Άλμπον, Αλόνσο, Πέρεζ, Στρολ και Μπότας.

Από το Q1 ο Χάμιλτον σημειώθηκε από τους αγωνοδίκες για παρεμπόδιση στον Πιέρ Γκασλί.

Q2

Το 15λεπτο ξεκίνησε στο Μόντρεαλ με όλους τους οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα με φρέσκο σετ μαλακής γόμας ελαστικών. Στα πρώτα λεπτά είδαμε τον Αντονέλι να έχει το προβάδισμα με το 1:13,076. Στο μέσον της διαδικασίας ανέβηκε στη 2η θέση ο Χατζάρ με τους Νόρις και να ακολουθούν Χάμιλτον. Ο Λεκλέρ είχε κάνει κακό χρόνο και ήταν εκτός 10άδας, ενώ ο Χούλκενμπεργκ ήταν εντός αυτής.

Η μάχη για την πρόκριση κρίθηκε στα τελευταία λεπτά, με τους οδηγούς να είναι και πάλι στην πίστα με φρέσκο σετ ελαστικών μαλακής γόμας. Πρώτος ο Γκασλί έθεσε χρόνο αλλά δεν ήταν καλός κι ακολούθησε ο Σάινθ. Ένας-ένας οι οδηγοί έκαναν προσπάθειες, όμως κανένας δεν μπόρεσε να μπει στη 10άδα, ενώ ο Χατζάρ με τη Red Bull Racing ήταν αυτός που έθεσε τον ταχύτερο χρόνο.

Από το Q2 αποκλείστηκαν οι Χούλκενμπεργκ, Λόσον, Μπορτολέτο, Γκασλί, Σάινθ και Μπέρμαν.

Q3

Η μάχη για την pole position ξεκίνησε με τους οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Πρώτοι ήταν οι οδηγοί της Red Bull Racing και τελευταίοι οι οδηγοί της Mercedes.

Αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Νόρις, ο οποίος σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας στο 1:12,729. Δεύτερος σε εκείνο το σημείο ήταν ο Χάμιλτον μόλις 0,1 δλ πίσω του και 3ος ο Πιάστρι. Οι οδηγοί της Mercedes έκαναν κακούς γύρους με τον Αντονέλι να είναι 3ος, ενώ ο Ράσελ επέστρεψε στα pits.

Όλα όμως κρίθηκαν στις τελευταίες προσπάθειες. Ο Ράσελ ήταν ο πρώτος στην πίστα και ανέβηκε στην 3η θέση. Όμως είχε ακόμη μια προσπάθεια. Ο Αντονέλι που ακολούθησε ανέβηκε προσωρινά στην 1η θέση, ενώ οι δύο McLaren πήραν τις θέσεις 2 και 3.

Όμως ο Ράσελ δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα. Ο Βρετανός στη δεύτερη προσπάθειά του με το ίδιο σετ ελαστικών έγραψε το 1:12,578 και πήρε την pole position για τον αυριανό αγώνα με εντυπωσιακό τρόπο. Πίσω του ήταν οι Αντονέλι και Νόρις.

Ακολούθησαν οι Πιάστρι, Χάμιλτον, Φερστάπεν, Χατζάρ, Λεκλέρ, Λίντμπλαντ και Κολαπίντο.

Και τώρα αγώνας

Η δράση στον Καναδά συνεχίζεται απόψε στις 23:00 με τον μεγάλο αγώνα διάρκειας 70 γύρων.

Αποτελέσματα GP Καναδά