Ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, μίλησε εφ’ όλης της ύλης στον Στάθη Κοκκορόγιαννη του gMotion by Gazzetta στο Μαϊάμι χάρη στην Allwyn.

Η σύγχρονη ιστορία της McLaren Mastercard Formula1 Team στη Formula 1 είναι γεμάτη επιτυχίες και τίτλους και μία ιστορία που θα ζήλευε κάθε ομάδα του grid. Από τη δυσκολία να περάσει από το Q1 στο Q2 πριν από 10 χρόνια σε τρία παγκόσμια πρωταθλήματα μέσα σε δύο χρόνια, η ομάδα του Ουόκινγκ έχει εξελιχθεί σε ένα μεγαθήριο του σπορ.

Οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι έχουν επαναφέρει τη McLaren στην κορυφή, με τον Βρετανό να είναι ο νεότερος πρωταθλητής της μετά το 2008 και τον Λιούις Χάμιλτον.

Ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία της McLaren

To 2017 άλλαξαν τα πάντα στη McLaren. O Ρον Ντένις άφησε την ομάδα και στη θέση του ως CEO του αγωνιστικού τμήματος ήρθε ο Ζακ Μπράουν. Ο Αμερικανός πήρε στις «πλάτες του» την ομάδα του Ουόκινγκ και θεωρείται δικαίως ο ενορχηστρωτής της επιστροφής στην κορυφή της Formula 1.

Πριν από το αγωνιστικό τριήμερο του GP Μαϊάμι, το gMotion by Gazzetta έκανεμια στάση νότια του Miami International Autodrome και είδαμε από κοντά ένα φαντασμαγορικό event. Παρέα με την Allwyn, που είναι official partner της McLaren Mastercard Formula1 Team και της Formula 1, ταξιδέψαμε το Μαϊάμι και πήγαμε στο McLaren Racing LIVE για να δούμε από κοντά μονοθέσια-θρύλους της βρετανικής ομάδας και να μιλήσουμε με τους πρωταγωνιστές του σήμερα. Εκεί είχαμε τη δυναντότητα να μιλήσουμε αποκλειστικά με τον παγκόσμιο πρωταθλητή της F1, Λάντο Νόρις, ο οποίος μας έδωσε μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Στάθη Κοκκορόγιαννη, ο CEO της McLaren, Ζακ Μπράουν, μίλησε για το πώς νιώθει για την «αναγέννηση» της ομάδας του μέσα σε λίγα χρόνια.

«Με μία λέξη; Φοβερά! Είναι μια σπουδαία ομάδα. Είναι ένα προνόμιο να δουλεύω για τη McLaren με όλο το έμψυχο δυναμικό. Όλοι έχουν κάνει φανταστική δουλειά σε αυτή την «Εποχή Papaya» όπως την αποκαλούμε. Έχουμε κερδίσει δύο πρωταθλήματα και ένα οδηγών. Έτσι αντιστρέψαμε την κατάσταση. Όμως όλα αυτά είναι στο παρελθόν. Γιορτάζουμε τις επιτυχίες μας, αλλά έχουμε έναν νέο αγώνα μπροστά μας και έχουμε δουλειά να κάνουμε. Είμαστε όμως ενθουσιασμένοι με τη σεζόν που έχουμε μπροστά μας».

Ο Μπράουν πιστεύει στην ομάδα του

Η McLaren ξεκίνησε το 2026 σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τη Mercedes-AMG, η οποία έχει κερδίσει όλα τα φετινά Grand Prix έως τώρα. Ωστόσο η αναβάθμιση στο Μαϊάμι έδωσε την ευκαιρία στον Λάντο Νόρις να κερδίσει τον Αγώνα Σπριντ.

Σε ερώτηση για το πώς σχεδιάζει να επιστρέψει στην κορυφή, ο Μπράουν απάντησε: «Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά και αυτό κάνουμε. Πρέπει να έχουμε κίνητρο ξέρετε. Σε αυτό το σπορ δεν θα κερδίζεις πάντα, θα έχεις καλές και κακές στιγμές. Παραλίγο να κερδίσουμε στην Ιαπωνία. Αυτός ήταν ένας φοβερός αγώνας. Στο Μαϊάμι έχουμε καλή προϊστορία και για τον αγώνα έχουμε αναβαθμίσεις που ήρθαν από το εργοστάσιο όπως και οι άλλες ομάδες. Θα κερδίσουμε αγώνες φέτος και πρέπει να απολαμβάνουμε αυτό που κάνουμε».

Σε ερώτηση του gMotion για το αν η McLaren μπορεί να κυριαρχήσει και σε αυτό το σετ κανονισμών της F1, ο Αμερικανός είπε:

«Φυσικά, ναι. Ο ανταγωνισμός είναι φοβερός. Υπάρχουν άλλες 10 ομάδες στο grid, οι καλύτερες του πλανήτη. Δεν θα είναι εύκολο αλλά έχω τεράστια αυτοπεποίθηση στην ομάδα μου».

Ο παράγοντας των Νόρις και Πιάστρι

Η McLaren διαθέτει ένα από τα καλύτερα οδηγικά δίδυμα στη Formula 1 στα πρόσωπα των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι. Ρωτήσαμε τον Μπράουν για το πώς είναι η συνεργασία με αυτούς τους δύο οδηγούς. Για τον 54χρονο, είναι μεγάλη απόλαυση:

«Είναι δύο από τους ταχύτερους οδηγούς του πλανήτη, δύο από τους πιο φοβερούς τύπους στον κόσμο. Είναι απίστευτοι teammates, μας δίνουν έμπνευση ως ομάδα. Για εμένα είναι το καλύτερο οδηγικό δίδυμο της Formula 1. Πέρυσι πήραν 14 νίκες, από 7 ο καθένας. Αυτό είναι φοβερό. Αυτοί είναι οι πρωταθλητές μας, μας πιέζουν καθημερινά και δουλεύουμε σκληρά ώστε να τους δώσουμε ένα πολύ γρήγορο μονοθέσιο», είπε.

Νέες περιπέτειες περιμένουν τη McLaren

Από το 2027 η McLaren θα αγωνίζεται στο WEC με τη νέα MCL-HY. H βρετανική ομάδα έχει τεράστια ιστορία στους αγώνες sportscar και πλέον ο Μπράουν εκπληρώνει ένα ακόμη όνειρό του: Η McLaren να διεκδικεί κάθε χρόνο το Triple Crown του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σε ερώτηση του gMotion by Gazzetta για τη νέα εποχή που περιμένει τη McLaren το 2027, ο Αμερικανός δήλωσε ενθουσιασμένος. Μάλιστα, τόνισε πως η ομάδα του θα αγωνίζεται πλέον στα κορυφαία πρωταθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, νομίζω πως αυτές είναι οι πιο συναρπαστικές μορφές του motorsport, ως McLaren έχουμε πλούσια ιστορία εκεί. Κερδίσαμε το Λε Μαν στο ντεμπούτο μας το 1995. Αυτοί οι αγώνες ταιριάζουν στη μάρκα μας, το τμήμα αυτοκινήτων δρόμου με το οποίο θα αγωνιστούμε στο Λε Μαν. Είναι συναρπαστικό, το αγωνιστικό φαίνεται φοβερό, θα κάνουμε δοκιμές αργότερα μέσα στο μήνα. Είμαστε ενθουσιασμένοι με όλους τους αγώνες που παίρνουμε μέρος», ανέφερε.

Our origin story started with a dream.



Now, we're going back to where that dream began - to the pinnacle of sports car racing - showing that Bruce's belief in what McLaren could be still defines who we are.



The MCL-HY is here to write our next chapter... pic.twitter.com/lGRK7cQ9Yw — McLaren Endurance Racing (@MCLEndurance) May 4, 2026

