Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο πρωταγωνιστής στον επεισοδιακό Αγώνα Σπριντ του Grand Prix Καναδά παίρνοντας μια πολύ σημαντική νίκη ψυχολογίας.

O Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Καναδά, του πέμπτου τριημέρου της Formula 1 στο 2026 αποδείχθηκε συναρπαστικός και μας κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι και τον τελευταίο γύρο. Ο Τζορτζ Ράσελ αναδείχθηκε νικητής μετά από 23 γύρους δράσης όπου λίγο έλλειψε να συγκρουστεί με τον teammate του Κίμι Αντονέλι.

Εν τέλει ο Βρετανός έμεινε μπροστά και κρατήθηκε στην κορυφή παρά την πίεση που είχε από δύο οδηγούς και έφτασε στη δεύτερη νίκη του σε σπριντ στο 2026. Στη 2η θέση τερμάτισε ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, o οποίος εκμεταλλεύτηκε τη μάχη των Mercedes για να πάρει ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Μάλιστα, είχε πολύ καλό ρυθμό και κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον Κίμι Αντονέλι.

Ο Ιταλός πήρε την 3η θέση έχοντας πολλές μάχες και εξόδους, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει τη δυσαρέσκειά του για τον Ράσελ, καθώς θεώρησε πως τον έβγαλε εκτός πίστας.

Τι έγινε στον Αγώνα Σπριντ

Στην εκκίνηση οι οδηγοί της Mercedes για πρώτη φορά φέτος διατήρησαν το 1-2, με τον Νόρις να ακολουθεί. Ο Χάμιλτον κατάφερε από την εξωτερική στη στροφή 2 προσπέρασε τον Πιάστρι για την 4η θέση. Οι οδηγοί της γερμανικής ομάδας άνοιξαν αμέσως τη διαφορά, με τον Ιταλό να δείχνει έτοιμος να επιτεθεί.

Mercedes hold the advantage, and Hamilton makes his way through on Piastri! 😎



Here's how the start of the Sprint unfolded! 👀👇#F1Sprint #CanadianGP pic.twitter.com/JKGYmsj4Qb — Formula 1 (@F1) May 23, 2026

Μέχρι τον τρίτο γύρο η διαφορά από τον Νόρις ήταν στα 2,5 δλ, με τον Αντονέλι να είναι κολλημένος πίσω από τον Ράσελ. Στη βαθμολογούμενη 8άδα δεν είχε αλλάξει κάτι, με τον Λεκλέρ να έχει πίσω του τους Φερστάπεν και Χατζάρ.

Στον 5ο γύρο ο Αντονέλι είχε κολλήσει πίσω από τον Ράσελ και έδειχνε έτοιμος να επιτεθεί. Στο τέλος του γύρου ο Ιταλός επιτέθηκε από την εξωτερική στο τελευταίο σικέιν και αυτό οδήγησε σε μία φοβερή μάχη.

Στη στροφή 1 του 6ου γύρου ο Αντονέλι πήγε από την εξωτερική, δεν είχε χώρο και βγήκε εκτός πίστας με τον Ράσελ να τον αποφεύγει την τελευταία στιγμή. Στα φρένα για τη στροφή 7 ο Αντονέλι μπλόκαρε τους εμπρός τροχούς του και βγήκε εκτός πίστας.

Ο Νόρις προσπέρασε τον Αντονέλι, ο οποίος ένιωθε πλέον την «ανάσα» του Χάμιλτον. Την ίδια στιγμή ο Ράσελ άρχισε να χάνει έδαφος από τον 2ο πλέον Νόρις.

Στον 10ο γύρο η 8άδα είχε ως εξής: Ράσελ, Νόρις, Αντονέλι, Χάμιλτον, Πιάστρι, Λεκλέρ, Φερστάπεν και Λίντμπλαντ.

Στους επόμενους γύρους ο Ράσελ είχε τον Νόρις πίσω του στο δευτερόλεπτο με τον Αντονέλι να ανακτά ενέργεια για να επιτεθεί στο δεύτερο μισό. Αυτό άφησε αρκετά πίσω τον Χάμιλτον, ο οποίος έχασε το Overtake Mode. Η κατάσταση αυτή έμεινε στάσιμη για τους επόμενους γύρους, σαν να περίμεναν το τέλος του αγώνα ώστε να κάνουν όλοι τις τελικές τους επιθέσεις.

Με 5 γύρους για το φινάλε ήταν εμφανές πως κάποιος θα έριχνε πρώτος τα ζάρια. Όμως κανένας δεν ήταν σε θέση να επιτεθεί, με τον πιο απειλητικό να είναι ο Πιάστρι στον Χάμιλτον για την 4η θέση. Μάλιστα, ο Βρετανός ακούμπησε τον τοίχο των πρωταθλητών στον 21ο γύρο.

Μπαίνοντας στον τελευταίο γύρο έγιναν οι μεγάλες αλλαγές. Ο Αντονέλι επιχείρησε από την εξωτερική να περάσει τον Νόρις, αλλά βγήκε εκτός πίστας και δεν το κατάφερε. Πίσω τους ο Χάμιλτον δέχθηκε προσπέρασμα από τους Πιάστρι και Λεκλέρ έχοντας φθείρει αρκετά τα ελαστικά του.

Αυτό ευνόησε τον Ράσελ ο οποίος πέρασε 1ος τη γραμμή τερματισμού και επέστρεψε στις νίκες. Δεύτερος τερμάτισε ο Νόρις και 3ος ο Αντονέλι.

Τη βαθμολογούμενη 8άδα συμπλήρωσαν οι: Πιάστρι, Λεκλέρ, Χάμιλτον, Φερστάπεν και Λίντμπλαντ.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 23:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές που θα ορίσουν τη σειρά εκκίνησης του αυριανού αγώνα. Συντονιστείτε από τις 22:40 στο LIVE του gMotion by Gazzetta Και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση

Αποτελέσματα Αγώνα Σπριντ