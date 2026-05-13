Παρά την αισιοδοξία που έδωσε ο αγώνας του Μαϊάμι στη Red Bull Racing, o Μαξ Φερστάπεν προσπαθεί να παραμείνει προσγειωμένος στην πραγματικότητα.

Η Red Bull Racing έφυγε από το Grand Prix Μαϊάμι με ίσως τα πιο θετικά συμπεράσματα της φετινής σεζόν. Ο Μαξ Φερστάπεν εκκίνησε από τη 2η θέση τον αγώνα της Κυριακής και τερμάτισε στην 5η θέση, έχοντας μάλιστα σοβαρό λάθος στον πρώτο γύρο.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά στη φετινή χρονιά που ο Ολλανδός κατάφερε να νιώσει άνετος μέσα στην RB22 και αυτό φάνηκε στην πίστα. Όμως αναγνωρίζει πως η Red Bull Racing εξακολουθεί να βρίσκεται σε διαδικασία ανάκαμψης και όχι ακόμη στο επίπεδο που θέλει.

Στο Μαϊάμι έγινε το πρώτο βήμα

Η εικόνα της Red Bull στη Φλόριντα ήταν αισθητά καλύτερη σε σχέση με τους προηγούμενους αγώνες της φετινής χρονιάς. Ο επικεφαλής της ομάδας, Λοράν Μεκίς, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη βελτίωση της απόδοσης της RB22.

«Υπάρχει ξεκάθαρα ένα βήμα προόδου. Το να βρισκόμαστε μόλις έξι δέκατα μακριά από την pole την Παρασκευή και λιγότερο από δύο δέκατα το Σάββατο δείχνει ξεκάθαρα το μέγεθος της προόδου. Ο ρυθμός αγώνα ήταν δυνατός. Όχι αρκετός για νίκη, αλλά πιθανότατα αρκετός για μάχη στις θέσεις P3, P4 και P5. Είναι κάτι που δεν είχαμε δείξει μέχρι τώρα μέσα στη χρονιά».

Ο Φερστάπεν δεν ακολουθεί κατά γράμμα τα λόγια του Μεκίς, καθώς παραμένει πιο συγκρατημένος. Ερωτώμενος σχετικά με το αν άλλαξε πλήρως η τύχη του στο 2026, ο Ολλανδός ήταν ξεκάθαρος:

«Πλησιάζουμε, αλλά δεν είμαστε ακόμα ίδιοι».

Οι αναβαθμίσεις της Red Bull λειτούργησαν

Σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της εικόνας έπαιξε και το μεγάλου μεγέθους πακέτο αναβαθμίσεων που έφερε η ομάδα στο Μαϊάμι. Η Red Bull Racing παρουσίασε νέο πάτωμα, ανανεωμένο κάλυμμα κινητήρα, τροποποιημένα sidepods και αλλαγές τόσο στην εμπρός όσο και στην πίσω πτέρυγα.

Ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας του Μίλτον Κινς, Πιερ Βασέ, επιβεβαίωσε πως τα νέα εξαρτήματα απέδωσαν ακριβώς όσα περίμενε η ομάδα. Παρόλα αυτά, στο στρατόπεδο των «ταύρων» γνωρίζουν πως η μάχη εξέλιξης μόλις ξεκινά.

Στο Μαϊάμι έγινε το πρώτο βήμα ώστε η αυστριακή ομάδα να επιστρέψει στην κορυφή και θέλει να φτάσει ακόμη πιο ψηλά στα επόμενα Grand Prix.

