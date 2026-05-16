Σαν Σήμερα: Tο ιστορικό ρεκόρ του Σουμάχερ με τη Ferrari (vid)

Ιδιαίτερα σημαντική η σημερινή ημέρα στην καριέρα του Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος σημείωσε ένα ιδιαίτερο ρεκόρ για τη Scuderia Ferrari. Επιπλέον, σαν σήμερα πραγματοποιήθηκαν δύο ακόμη αγώνες στον κόσμο της Formula 1 και ένας στο MotoGP.

Σαν σήμερα το 1976, στο GP Βελγίου της F1 η Scuderia Ferrari συνέτριψε τον ανταγωνισμό και να κάνει το 1-2 στην πίστα του Ζόλντερ. Ο Νίκι Λάουντα ήταν αυτός που εκκίνησε από την pole position, ηγήθηκε του αγώνα σε όλους τους γύρους και κατέγραψε και τον ταχύτερο γύρο, για το μοναδικό Grand Chelem της τεράστιας καριέρας του. Ο Αυστριακός άφησε σχεδόν 4 δευτερόλεπτα πίσω τον Κλέι Ρεγκατσόνι, με τον Ζακ Λαφίτ της Ligier να τους πλαισιώνει στο βάθρο. Ο μαινόμενος αντίπαλος του Λάουντα, Τζέιμς Χαντ, εγκατέλειψε ακριβώς στα μέσα του αγώνα με πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων της McLaren M23, ενώ ο Έμερσον Φιτιπάλντι απέτυχε για πρώτη φορά να προκριθεί με την ομάδα του.

Σαν σήμερα το 1999, ο Μίκαελ Σουμάχερ ξεπέρασε τον poleman, Μίκα Χάκινεν, στην εκκίνηση του GP Μονακό και έκανε περίπατο προς την δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στη σεζόν. Ο Φινλανδός της McLaren δυστυχώς στάθηκε άτυχος στα μέσα στου αγώνα, διότι γλίστρησε στη στροφή «Μιραμπό» εξαιτίας των λαδιών που είχε αφήσει ο σπασμένος κινητήρας του Τορανοσούκε Τακάγκι. Έτσι, ο Έντι Ιρβάιν τον προσπέρασε και βοήθησε την Ferrari στην επίτευξη του 1-2. Με αυτή τη νίκη του, ο Σουμάχερ έγινε ο πιο πετυχημένος οδηγός της ομάδας, ξεπερνώντας τις 15 νίκες που είχε κατακτήσει ο αείμνηστος Νίκι Λάουντα.

Σαν σήμερα το 2004, ο Σέτε Ζιμπερνάου κέρδισε στο Grand Prix Γαλλίας του MotoGP. Ο Ισπανός έκανε έναν άνετο αγώνα από την pole position, ξεπερνώντας τον συμπατριώτη Κάρλος Τσέκα της Yamaha και τον Μαξ Μπιάτζι της Honda.

Σαν σήμερα το 2010, ο Μαρκ Ουέμπερ επικράτησε στο GP Μονακό, μπροστά από τον Σεμπάστιαν Φέτελ, ενώ στην 3η θέση τερμάτισε ο Ρόμπερτ Κουμπίτσα με τη Renault. O Φερνάντο Αλόνσο ανέκαμψε καταπληκτικά μετά το ατύχημά του στο FP3 και τερμάτισε 6ος, έχοντας εκκινήσει από το pit-lane. Ένα μεγάλο ατύχημα μεταξύ Γιάρνο Τρούλι και Καρούν Τσάντοκ στη στροφή «Ρασκάς» οδήγησε στην ολοκλήρωση του αγώνα πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας. Τη στιγμή που επέστρεφε στα pits, o Μίκαελ Σουμάχερ προσπέρασε τον Αλόνσο στην τελευταία στροφή. Ωστόσο, ο Γερμανός θρύλος τελικά δέχτηκε μια αμφιλεγόμενη ποινή χρόνου και κατατάχθηκε εκτός βαθμολογούμενης δεκάδας. Ένας νέος κανονισμός εκείνης της σεζόν όριζε πως οι οδηγοί μπορούσαν να προσπεράσουν ύστερα από καθεστώς αυτοκινήσου ασφαλείας μετά την προκαθορισμένη γραμμή ελέγχου, κάτι που δεν είχε αποσαφηνιστεί επαρκώς σε περιπτώσεις που αφορούν τον τελευταίο γύρο.

