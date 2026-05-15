To έλλειμμα ισχύος της Scuderia Ferrari είναι αυτό που δεν της επιτρέπει να παλεύει μέχρι τώρα για νίκες στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.

Η Ferrari μπορεί να έχει δημιουργήσει ένα από τα πιο ισορροπημένα αεροδυναμικά πακέτα της Formula 1 του 2026, όμως στο Μαρανέλο γνωρίζουν πολύ καλά πως υπάρχει ένα κρίσιμο πρόβλημα που εξακολουθεί να κρατά τη Scuderia μακριά από τη μάχη των νικών: Και αυτό βρίσκεται στον κινητήρα.

Παρά τα λόγια θαυμασμού από τον ανταγωνισμό και την παραδοχή του Λιούις Χάμιλτον πως η SF-26 είναι το καλύτερο αεροδυναμικά μονοθέσιο, η Ferrari συνεχίζει να υστερεί σε καθαρή ισχύ απέναντι στους κινητήρες Mercedes. Αυτό επηρεάζει άμεσα τόσο την τελική ταχύτητα του μονοθεσίου όσο και τη συνολική διαχείριση ενέργειας μέσα στους αγώνες.

Το «παράθυρο» της FIA και το ADUO

Η Ferrari πλέον περιμένει πολλά από τον μηχανισμό ADUO. Πρόκειται για το ειδικό σύστημα εξισορρόπησης απόδοσης κινητήρων που εισήγαγε η FIA για τη νέα εποχή των μονάδων ισχύος .

Οι κανονισμοί του 2026 επιτρέπουν σε κατασκευαστές που εμφανίζουν αποδεδειγμένο έλλειμμα ισχύος να πραγματοποιήσουν στοχευμένες βελτιώσεις στον κινητήρα, ακόμη και σε σημεία που υπό κανονικές συνθήκες θα θεωρούνταν «παγωμένα». Για να συμβεί όμως αυτό, η FIA πρέπει πρώτα να επιβεβαιώσει επίσημα πως η Ferrari υπολείπεται της ανταγωνιστικής γραμμής.

Η κρίσιμη αξιολόγηση αναμένεται πλέον να πραγματοποιηθεί μετά το Grand Prix Καναδά.

Πότε η Ferrari θα μπορεί να αλλάξει κινητήρα

Η Ferrari ελπίζει πως τα δεδομένα του Μόντρεαλ θα της ανοίξουν το «παράθυρο» που χρειάζεται για να προχωρήσει στην αναβαθμισμένη μονάδα ισχύος που σχεδιάζει ήδη για το Grand Prix Βελγίου. Αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το πλάνο της Scuderia, η νέα έκδοση του κινητήρα θα κάνει ντεμπούτο στο Grand Prix Βελγίου στις 19 Ιουλίου.

Το θρυλικό Σπα είναι μία από τις πιο απαιτητικές πίστες της χρονιάς σε επίπεδο ισχύος κινητήρα, με τεράστιες ευθείες πλήρους γκαζιού και πολύ υψηλές απαιτήσεις ενεργειακής διαχείρισης. Αν η Ferrari καταφέρει πράγματι να καλύψει μέρος του ελλείμματος απέναντι στη Mercedes, τότε η SF-26 ίσως αποκτήσει για πρώτη φορά φέτος το ολοκληρωμένο πακέτο που χρειάζεται για να επιστρέψει πραγματικά στη μάχη των νικών.

Στη μάχη των τίτλων όλα είναι ακόμη ανοιχτά. O Σαρλ Λεκλέρ είναι 41 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Κίμι Αντονέλι, ενώ στους κατασκευαστές η Scuderia είναι 70 βαθμούς πίσω από τη Mercedes-AMG.

