Ο 19χρονος οδηγός της Mercedes άντεξε στην πίεση του Λάντο Νόρις και έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στη βίβλο των ρεκόρ της Formula 1

Το Grand Prix Μαϊάμι εξελίχθηκε σε μια ιστορική παράσταση για τη Formula 1, με τους δρόμους γύρω από το Hard Rock Stadium να γίνονται το σκηνικό για έναν ιδιαίτερα συναρπαστικό αγώνα. Ο Κίμι Αντονέλι απέδειξε γιατί θεωρείται το φαινόμενο της εποχής μας, κατακτώντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη του και γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος οδηγός που το καταφέρνει ξεκινώντας από την Pole Position - και μάλιστα στα 19 του χρόνια. Παρά την ασφυκτική πίεση που άσκησε ο Λάντο Νόρις, ο οποίος έφερε τη McLaren στη δεύτερη θέση με έναν καταιγιστικό ρυθμό, και την εξαιρετική εμφάνιση του Όσκαρ Πιάστρι που συμπλήρωσε το βάθρο, ο νεαρός Ιταλός της Mercedes παρέμεινε ψύχραιμος μέχρι το τέλος.

Στον αντίποδα, ο Σαρλ Λεκλέρ, αν και ηγήθηκε της κούρσας στους πρώτους γύρους μετά από μια εξαιρετική εκκίνηση, βίωσε έναν εφιαλτικό επίλογο, χάνοντας την επαφή με την κορυφή σε ένα απόγευμα γεμάτο ανατροπές, ατυχήματα και στρατηγικές μάχες που κράτησαν την αγωνία στα ύψη μέχρι την καρό σημαία.

Αγωνία από την αρχή μέχρι το τέλος

Ο αγώνας στους δρόμους του Μαϊάμι ήταν ένα διαρκές θρίλερ από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Ο Αντονέλι, παρά την Pole Position, είδε τους Μαξ Φερστάπεν και Σαρλ Λεκλέρ να τον πιέζουν ασφυκτικά στην εκκίνηση. Στην πρώτη στροφή, ο Λεκλέρ κατάφερε να πάρει την πρωτοπορία, ενώ ο Φερστάπεν είχε ένα τετ-α-κε στη στροφή 2 που τον έριξε πίσω, αναγκάζοντάς τον να δώσει μάχες με το midfield.

Ο Αντονέλι δεν πτοήθηκε και στον 4ο γύρο ανέκτησε την πρώτη θέση με ένα αποφασιστικό προσπέρασμα επί του Λεκλέρ στη στροφή 17. Ωστόσο, ο αγώνας διεκόπη προσωρινά στον 7ο γύρο, όταν το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του λόγω δύο ξεχωριστών ατυχημάτων: ο Ιζάκ Χατζάρ κατέληξε στον τοίχο, ενώ ο Λίαμ Λόουσον συγκρούστηκε με τον Πιέρ Γκασλί, στέλνοντας την Alpine του Γάλλου σε ανατροπή.

H ώρα του Νόρις

Μετά την επανεκκίνηση, ο Λάντο Νόρις πήρε τα ηνία του αγώνα για λογαριασμό της McLaren, δείχνοντας εξαιρετικό ρυθμό. Η Mercedes όμως έπαιξε στρατηγικά, επιλέγοντας το "undercut". Ο Αντονέλι μπήκε στα pits στον 26ο γύρο, έναν γύρο νωρίτερα από τον Νόρις, και κατάφερε να βγει μπροστά από τον Βρετανό, παίρνοντας την εικονική πρωτοπορία του αγώνα.

Το τελευταίο σκέλος του αγώνα εξελίχθηκε σε μια προσωπική μονομαχία μεταξύ του Αντονέλι και του Νόρις. Ο Ιταλός αντιμετώπισε προβλήματα με τις αλλαγές ταχυτήτων στο κιβώτιο της Mercedes, γεγονός που επέτρεψε στον Νόρις να πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής. Παρά την πίεση και τους περιορισμούς στα όρια της πίστας, ο Αντονέλι επέδειξε ωριμότητα βετεράνου, κρατώντας τη θέση του μέχρι την καρώ σημαία.

Πιο πίσω, ο Όσκαρ Πιάστρι ολοκλήρωσε τον θρίαμβο της McLaren ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση, αφού προσπέρασε τον Σαρλ Λεκλέρ στους τελευταίους γύρους. Ο Μονεγάσκος της Ferrari είχε έναν εφιαλτικό επίλογο, καθώς στον τελευταίο γύρο είχε ένα τετ-α-κε και χτύπησε στον τοίχο, χάνοντας πολύτιμο χρόνο και θέσεις.

Το δράμα του τελευταίου γύρου και η έρευνα για τον Φερστάπεν

Η έξοδος του Λεκλέρ επέτρεψε στον Τζορτζ Ράσελ να ανέβει 4ος και στον Μαξ Φερστάπεν να τον προσπεράσει πάνω στη γραμμή του τερματισμού για την 5η θέση. Ωστόσο, η θέση του Ολλανδού βρίσκεται υπό αίρεση, καθώς οι αγωνοδίκες εξετάζουν παράβασή του για πάτημα της γραμμής στην έξοδο των pits.

Ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε 7ος με μια Ferrari που είχε υποστεί σημαντική ζημιά στην αεροδυναμική της μετά από επαφή με τον Φράνκο Κολαπίντο. Η Williams πανηγύρισε διπλή παρουσία στους βαθμούς, με τον Κάρλος Σάινθ στην 9η θέση και τον Άλεξ Άλμπον στη 10η. Με αυτή τη νίκη, ο Αντονέλι ανοίγει τη διαφορά του στη βαθμολογία στους 20 βαθμούς από τον Ράσελ, επιβεβαιώνοντας ότι το ξεκίνημα του 2026 του ανήκει ολοκληρωτικά.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 μεταφέρεται πλέον στον Καναδά, με το ραντεβού να ανανεώνεται για το τριήμερο 22-24 Μαΐου στην πίστα Gilles Villeneuve.

Αποτελέσματα