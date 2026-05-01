Λάντο Νόρις στο Gazzetta: «Το 2025 ήταν η καλύτερη χρονιά της ζωής μου»

Ο πρωταθλητής της Formula 1, Λάντο Νόρις, μίλησε στον Στάθη Κοκκορόγιαννη του gMotion by Gazzetta από το Μαϊάμι χάρη στην Allwyn και έκανε ιδιαίτερες αποκαλύψεις.

Η Formula 1 ετοιμάζεται για τη μεγάλη της επιστροφή στην αγωνιστική δράση με το Grand Prix Μαϊάμι το τριήμερο 1-3 Μαΐου. Έπειτα από τέσσερις εβδομάδες διακοπής οι κορυφαίοι οδηγοί του πλανήτη είναι έτοιμοι να ριχτούν και πάλι στη μάχη, με πρώτη στάση το σιρκουί πόλης στη Φλόριντα.

Όμως πριν από το αγωνιστικό τριήμερο, κάναμε μια στάση νότια του Miami International Autodrome και είδαμε από κοντά ένα φαντασμαγορικό event. Παρέα με την Allwyn, που είναι official partner της McLaren Mastercard Formula1 Team και της Formula 1, ταξιδέψαμε το Μαϊάμι και πήγαμε στο McLaren Racing LIVE για να δούμε από κοντά μονοθέσια-θρύλους της βρετανικής ομάδας και να μιλήσουμε με τους πρωταγωνιστές του σήμερα.

Ο Λάντο Νόρις για το ονειρικό 2025

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Στάθη Κοκκορόγιαννη, ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Λάντο Νόρις, μίλησε για την κατάκτηση του τίτλου, τα μαθήματα που πήρε ως οδηγός και τη νέα γενιά μονοθεσίων.

Σε ερώτηση σχετικά με το πώς τον άλλαξε το πρωτάθλημα που κατέκτησε την περασμένη χρονιά και αν τον έκανε 0,2 δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερο, ο Νόρις είπε:

«Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που τα λέει αυτά», είπε γελώντας και συνέχισε: «Απλά νιώθω καλά. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, νιώθω πολύ καλύτερα. Ήταν η καλύτερη χρονιά της ζωής μου, πέτυχα το όνειρό μου, κάτι για το οποίο έχω δουλέψει πολύ τα τελευταία 20 χρόνια. Είμαι κάτι παραπάνω από χαρούμενος. Είμαι ευτυχισμένος που κατάφερα να γίνω πρωταθλητής. Γενικά τίποτα δεν έχει αλλάξει, μόνο το νούμερο του μονοθεσίου μου, της στολής και του κράνους μου. Αυτά άλλαξαν. Αλλά είμαστε ήδη στην επόμενη σεζόν».

Όπως ανέφερε ο Βρετανός, η προσοχή του και της McLaren Mastercard F1 Team είναι πλέον να επιστρέψουν εκεί που ήταν και την περασμένη χρονιά, δηλαδή στις νίκες:

«Είμαστε στο Μαϊάμι τώρα και προσπαθούμε ξανά να κερδίσουμε αγώνες, να είμαστε στο βάθρο. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε το μονοθέσιό μας. Ειλικρινά, πολύ γρήγορα περνάς στην επόμενη σεζόν και ξεκινάς να επικεντρώνεσαι στους αγώνες, προσπαθείς και πάλι να ξαναπετύχεις αυτό που έκανες την προηγούμενη χρονιά».

Τα μαθήματα που τον έκαναν πρωταθλητή

Κάθε οδηγός της Formula 1 προσπαθεί να βελτιώνεται με κάθε ευκαιρία. Όταν ρωτήσαμε τον Νόρις τι ήταν αυτό που έμαθε ώστε να γίνει καλύτερος οδηγός, ο παγκόσμιος πρωταθλητής είπε:

«Είναι μια μεγάλη λίστα. Σίγουρα μαθαίνεις λίγο απ’ όλα, τεχνική, στιλ οδήγησης. Πρέπει να είσαι ικανός να προσαρμόζεσαι σε πολλά διαφορετικά πράγματα στη Formula 1. Δεν βγαίνεις απλά στην πίστα και οδηγείς. Μερικές φορές πρέπει να οδηγείς με τρόπο που δεν θες, με τρόπο που δεν έχεις συνηθίσει και πρέπει να είσαι έτοιμος να προσαρμοστείς σε οποιαδήποτε συνθήκη. Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να συνηθίσεις στην F1, αλλά επίσης ποτέ αυτό που κάνεις δεν είναι αρκετό».

Σύμφωνα με τον Βρετανό της McLaren δεν υπάρχει ο τέλειος οδηγός, καθώς η βελτίωση δεν σταματάει: «Υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης. Υπάρχουν πάντα πράγματα που μπορείς να κάνεις καλύτερα. Υπάρχουν πράγματα με τα οποία μπορεί να δυσκολευτείς αρκετά, ειδικά φέτος με τους κανονισμούς να είναι πολύ διαφορετικούς, το μονοθέσιο άλλαξε πολύ. Πρέπει να ξεχάσεις τι έγινε πέρυσι, να ξεκινήσει από την αρχή και να προσπαθήσεις και πάλι από το μηδέν. Η λίστα είναι μεγάλη και μαθαίνεις λίγο-πολύ σε κάθε τομέα».

Νέα γενιά μονοθεσίων, νέες προκλήσεις

Τα μονοθέσια του 2026 είναι ένα από τα σημεία συζήτησης των τελευταίων εβδομάδων στη Formula 1. Η συζήτηση με τον Νόρις δεν εστίασε στο μηχανικό κομμάτι, αλλά στην οδήγηση της νέας γενιάς μονοθεσίων. Ο απολογισμός του οδηγού της McLaren ήταν ιδιαίτερα θετικός μιλώντας αποκλειστικά για την οδήγηση.

«Είναι πολύ διαφορετικά τα μονοθέσια, όχι εντελώς διαφορετικά για να είμαι ειλικρινής. Αλλά τα νιώθεις διαφορετικά, έχουν σχεδιαστεί με διαφορετικό τρόπο. Πρέπει να συνηθίσεις κάποια πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο από τα προηγούμενα χρόνια. Μπορείς όμως αρκετά άνετα να πιέσεις το μονοθέσιο και νιώθεις ως οδηγός πως μπορείς να το βελτιώσεις με έναν παρόμοιο τρόπο, το οποίο είναι πολύ θετικό. Πολλά όμως εξαρτώνται από τη μονάδα ισχύος».

Επιπλέον ο Νόρις επιβεβαίωσε στο gMotion by Gazzetta, πως αεροδυναμικά, τα μονοθέσια του 2026 δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από τον ακάθαρτο αέρα. Αυτό, σύμφωνα με τον παγκόσμιο πρωταθλητή, επιτρέπει στους οδηγούς να δίνουν μάχες που δεν θα μπορούσαν με τα μονοθέσια του 2025.

«Είναι καλά μονοθέσια, είναι διασκεδαστικά. Για την ώρα μπορούμε να ακολουθούμε καλύτερα τα εμπρός μονοθέσια και να δίνουμε μάχες μεταξύ μας. Αυτό είναι πολύ θετικό. Αυτό όμως που θέλουμε είναι να δουλέψει πιο λογικά αυτό που έχουμε στο πίσω μέρος του μονοθεσίου μας (σ.σ. ο κινητήρας) και μετά εμείς οι οδηγοί θα είμαστε πολύ πιο χαρούμενοι», είπε.

Η Allwyn εμπλουτίζει την εμπειρία της F1 στην Ελλάδα

Χάρη στην Allwyn, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα έχουν πλέον τη δυνατότητα να ζουν μοναδικές εμπειρίες. Το 2025 το showcar της McLaren ταξίδεψε σε 5 πόλεις της χώρας μας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα και Λάρισα), με το κοινό να έχει τη δυνατότητα να το δει από κοντά, να δοκιμάσει τις ικανότητές του στην οδήγηση μέσα από προσομοιωτές Formula 1, να πάρει μέρος σε διαδραστικά παιχνίδια, καθώς και να βγάλει αναμνηστικές φωτογραφίες σε ένα πρωτότυπο photobooth φορώντας εικονικά τη στολή των πιλότων της McLaren.

Ως official partner της McLaren Mastercard Formula1 Team και της Formula 1, η Allwyn φέρνει πιο κοντά τον Έλληνα θεατή στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ, δείχνοντάς του πτυχές που μέχρι πρότινος ήταν άγνωστες.