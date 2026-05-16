Με εντυπωσιακό τρόπο εξελίχθηκε ο Αγώνας Σπριντ 12 γύρων του MotoGP για το Grand Prix Καταλονίας, με τη νίκη να κρίνεται στις λεπτομέρειες. Ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing ήταν ο πρωταγωνιστής, ο οποίος έδωσε σκληρή μάχη με τον Πέδρο Ακόστα με τη νίκη.

Ο Ισπανός πέρασε τον συμπατριώτη του της KTM, δεν κοίταξε ποτέ πίσω και παρά την πίεση που δέχθηκε, πήρε τη νίκη στον πρώτο αγώνα του τριημέρου. Ο Ακόστα τερμάτισε 2ος παρά την επίθεσή του στους τελευταίους γύρους, ενώ στην 3η θέση ήταν ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο της VR46.

Στη μάχη του πρωταθλήματος, ο Μάρκο Μπετζέκι τερμάτισε μόλις 9ος παίρνοντας 1 βαθμό. Έτσι αύξησε τη διαφορά του στη βαθμολογία στους 2 βαθμούς από τον Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος είχε πτώση και εγκατέλειψε.

Ο Αγώνας Σπριντ

Στην εκκίνηση ο Ακόστα έκανε καλό πέταγμα και έδινε μάχη με τον Α. Μάρκεθ στα φρένα για τη στροφή 1. Ο Ισπανός έμεινε μπροστά ενώ στη μάχη μπήκε δυναμικά και ο Ζαρκό, ο οποίος προσπέρασε τον αναβάτη της Gresini. Πιο πίσω, οι Μπίντερ και Μιρ είχαν επαφή και πτώση, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν.

Στο 2ο γύρο ο Α. Μάρκεθ προσπέρασε τον Ζαρκό για τη 2η θέση, ενώ για την 4η θέση έδωσαν σκληρή μάχη οι Ρ. Φερνάντεθ, Ντι Τζιαναντόνιο και Μαρτίν.

Ο Ακόστα δεν μπορούσε να ξεφύγει μπροστά, με τον Α. Μάκεθ να τον πιέζει, ενώ οι διαφορές ήταν πολύ μικρές. Όμως το δράμα μόλις είχε ξεκινήσει, με τον Μαρτίν να έχει πτώση στη στροφή 10, την 4η μέσα στο τριήμερο.

Στον επόμενο γύρο ο Α. Μάρκεθ πήρε την εσωτερική στη στροφή 1 και πέρασε στην πρωτοπορία του σπριντ, με τον Φερνάντεθ να προσπερνά τον Ζαρκό για την 3η θέση. Ένα γύρο αργότερα ο Ακόστα έχασε ακόμα μία θέση, με τον Ρ. Φερνάντεθ να του κάνει μια ωραία βουτιά στη στροφή 5.

Στο μέσον του αγώνα, ο Μάρκεθ είχε μισό δευτερόλεπτο διαφορά από τον Ρ. Φερνάντεθ, με τους Ακόστα και Ντι Τζιαναντόνιο να τον πιέζουν. Στην πρώτη 9άδα βρίσκονταν σε εκείνο το σημείο οι: Ζαρκό, Μπετζέκι, Μπανάια, Μορμπιντέλι και Μαρίνι.

Μπαίνοντας στο δεύτερο μισό του σπριντ, ο Α. μάρκεθ έδειξε να έχει τον έλεγχο της διαφοράς από τον Ρ. Φερνάντεθ, ο οποίος ένιωθε την «ανάσα» του Ακόστα. Λίγο πιο πίσω, ο Μπανάια προσπέρασε τον Μπετζέκι για την 6η θέση. Στον 9ο γύρο ο Ακόστα επιτέθηκε και ανέκτησε τη 2η θέση από τον Ρ. Φερνάντεθ, με τον αναβάτη της Aprilia να δυσκολεύεται.

Με 2 γύρους για το φινάλε ο Ακόστα ξεκίνησε την τελική του επίθεση στον Α. Μάρκεθ μειώνοντας τη διαφορά στα 0,2 δλ. Πίσω τους ο Ντι Τζιαναντόνιο ξεπέρασε τον Ρ. Φερνάντεθ για την 3η θέση. Ο Μπανάια ήταν αρκετά μακριά για να απειλήσει τον Ζαρκό για την 5η θέση.

Στον τελευταίο γύρο ο Ακόστα είχε κολλήσει πίσω από τον Α. Μάρκεθ, αλλά ο Ισπανός αντιστάθηκε και παρέμεινε μπροστά. Έτσι, πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στην 1η θέση και πήρε μια εξαιρετική νίκη. Στη 2η θέση βρέθηκε ο Ακόστα, με τον Ντι Τζιαναντόνιο να είναι 3ος.

Τη βαθμολογούμενη 9άδα συμπλήρωσαν οι Ρ. Φερνάντεθ, Ζαρκό, Μπανάια, Μορμπιντέλι, Ογκούρα και Μπετζέκι.

Η συνέχεια του τριημέρου

Ο κύριος αγώνας της Κυριακής είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 15:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα Αγώνα Σπριντ