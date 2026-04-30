Ένα μεγάλο plug-in hybrid SUV με 537 ίππους, τεράστια ηλεκτρική αυτονομία, υψηλή τεχνολογία και άνεση που βάζει στο στόχαστρο πολύ ακριβότερους αντιπάλους.

Η αγορά των μεγάλων plug-in hybrid SUV έχει μπει εδώ και καιρό σε μια περίεργη φάση. Από τη μία, ο υποψήφιος αγοραστής ζητά τεχνολογία, επιδόσεις και δυνατότητα καθημερινής ηλεκτρικής μετακίνησης. Από την άλλη, δεν θέλει ένα αυτοκίνητο που να μοιάζει με επίδειξη δύναμης χωρίς ουσία. Σε αυτό ακριβώς το σημείο τοποθετείται το Omoda 9 SHS-P AWD: ένα μεγάλο, εντυπωσιακό και τεχνικά γεμάτο SUV που δεν κρύβει τις φιλοδοξίες του, αλλά τις τονίζει με άνεση, ποιότητα κύλισης και πραγματική χρηστικότητα.

Σχεδίαση με premium πρόθεση

Η Omoda δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν θέλει να παίξει απλώς τον ρόλο του νέου παίκτη από την Κίνα. Θέλει να σταθεί απέναντι σε καθιερωμένους ευρωπαϊκούς αντιπάλους, και το κάνει με ένα μοντέλο που σε επίπεδο μεγέθους, εξοπλισμού και τεχνικής αρχιτεκτονικής δεν έχει τίποτα το πρόχειρο. Το αμάξωμα φτάνει τα 4.775 mm σε μήκος, τα 1.920 mm σε πλάτος και τα 1.671 mm σε ύψος, με μεταξόνιο 2.800 mm, τιμές που το τοποθετούν ξεκάθαρα στην καρδιά της κατηγορίας των D-SUV. Η παρουσία του στον δρόμο είναι επιβλητική, χωρίς να καταφεύγει σε κραυγαλέες σχεδιαστικές υπερβολές. Το design έχει έντονο χαρακτήρα, μοντέρνες λεπτομέρειες και σαφή premium πρόθεση, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δείχνει δουλεμένο με μέτρο.

Στο εσωτερικό, η αίσθηση είναι αντίστοιχα φιλόδοξη. Η καμπίνα δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει μόνο με οθόνες και φωτισμούς, αλλά με την ολοκληρωμένη παρουσία της. Το διπλό σύνολο οθονών, το head-up display με επαυξημένη προβολή σε ορισμένες εκδόσεις, το πλούσιο ηχοσύστημα, τα θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα και οι πολλές ηλεκτρικές ρυθμίσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον που σου λέει καθαρά πως εδώ η μάρκα θέλει να μετρηθεί με τους “μεγάλους”. Υπάρχει βέβαια και η άλλη πλευρά: ο μινιμαλισμός έχει κόστος στην εργονομία, αφού αρκετές λειτουργίες εξαρτώνται από την οθόνη και θέλουν χρόνο εξοικείωσης. Δεν είναι το πιο άμεσο εσωτερικό που θα συναντήσεις, αλλά είναι σίγουρα από τα πιο γεμάτα και φροντισμένα σε αυτή την κατηγορία.

Ένα τεχνικό σύνολο με πραγματικό βάθος

Εκεί που το Omoda 9 αρχίζει να αποκτά πραγματικό ενδιαφέρον είναι στο τεχνικό του υπόβαθρο. Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται ένα plug-in hybrid σύστημα με τετρακίνηση, το οποίο συνδυάζει έναν 1.5 turbo βενζινοκινητήρα με τρεις ηλεκτροκινητήρες και ένα 3τάχυτο DHT κιβώτιο. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει στους 537 ίππους, ενώ η ροπή αγγίζει τα 650 Nm. Οι επιδόσεις είναι, όπως αναμενόταν, εκρηκτικές στο χαρτί: 0-100 km/h σε 4,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 180 km/h. Αλλά το ουσιαστικό στοιχείο δεν είναι μόνο η δύναμη. Είναι ο τρόπος που το αυτοκίνητο τη διαχειρίζεται.

Στην πράξη, το Omoda 9 δεν σε προκαλεί να το οδηγήσεις επιθετικά. Αντίθετα, μοιάζει περισσότερο με μεγάλο, ήρεμο και πολύ ισχυρό ταξιδιωτικό εργαλείο, παρά με ένα SUV που ζητά να το πιέσεις σε επαρχιακές διαδρομές. Το βάρος των 2.717 κιλών γίνεται αισθητό κυρίως όταν ο ρυθμός ανεβαίνει. Εκεί φαίνεται πως οι κλίσεις του αμαξώματος υπάρχουν, πως η πίσω ανάρτηση έχει μια ελαφρά τάση βύθισης και πως το τιμόνι είναι ακριβές μεν, αλλά όχι ιδιαίτερα επικοινωνιακό. Δεν είναι πρόβλημα όμως, εφόσον γνωρίζεις τι αγοράζεις. Το Omoda 9 δεν προσπαθεί να κερδίσει τον οδηγό με σπορ αίσθηση. Προσπαθεί να τον κερδίσει με σταθερότητα, άνεση και ευκολία.

Και εδώ είναι που το αυτοκίνητο βγάζει την καλύτερή του πλευρά. Στον αυτοκινητόδρομο, το βάρος παύει να ακούγεται σαν μειονέκτημα και μετατρέπεται σε πλεονέκτημα σταθερότητας. Το Omoda 9 ταξιδεύει ήσυχα, με πολύ καλή ηχομόνωση και στιβαρό πάτημα, αποπνέοντας αίσθηση μεγαλύτερου και ακριβότερου αυτοκινήτου. Η ανάρτηση, αν και δεν φιλτράρει με μαγικό τρόπο κάθε κακοτεχνία, δείχνει προσεγμένη στη ρύθμισή της και συμβάλλει σημαντικά στο να διατηρείται ο χαρακτήρας του μοντέλου πολιτισμένος και ώριμος.

Τεχνολογία που δεν χρειάζεται επίδειξη

Εξίσου ουσιαστικό είναι το κομμάτι της plug-in υβριδικής φιλοσοφίας. Η μπαταρία των 34,46 kWh είναι από τις μεγαλύτερες που θα βρεις σε PHEV SUV και δίνει ηλεκτρική αυτονομία έως 145 χιλιόμετρα (WLTP), με συνδυαστική αυτονομία που μπορεί να φτάσει περίπου τα 1.100 χλμ. Αυτό το στοιχείο αλλάζει τελείως τη συζήτηση. Δεν μιλάμε πια για ένα plug-in που απλώς «βοηθά» τον θερμικό κινητήρα, αλλά για ένα αυτοκίνητο που μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος της καθημερινότητας αμιγώς ηλεκτρικά, αρκεί να φορτίζεται σωστά. Με AC φόρτιση 6,6 kW και DC φόρτιση 65 kW, το σύστημα είναι ουσιαστικό και όχι διακοσμητικό.

Αυτό είναι και το μεγάλο δίδαγμα που βγαίνει από την οδήγηση του Omoda 9 SHS-P: το μοντέλο αυτό αποδίδει πραγματικά μόνο όταν ο χρήστης το αντιμετωπίζει όπως πρέπει. Αν φορτίζεται τακτικά, αναδεικνύει το πλήρες πλεονέκτημα της τεχνολογίας του και μπορεί να κινηθεί για σημαντικές αποστάσεις με χαμηλό κόστος και υψηλή άνεση. Αν όμως ο ιδιοκτήτης το χρησιμοποιεί σαν απλό υβριδικό και δεν το βάζει ποτέ στην πρίζα, τότε το βαρύ του σύνολο, με όλους τους συμβιβασμούς που αυτό συνεπάγεται, γίνεται πιο εμφανές. Αυτό δεν είναι αδυναμία μόνο του Omoda 9. Είναι η αλήθεια κάθε μεγάλου plug-in hybrid με τόσο φιλόδοξη αρχιτεκτονική. Ακόμα κι έτσι, όμως, η κατανάλωσή του είναι εντυπωσιακή.

Στον τομέα της πρακτικότητας, το Omoda 9 στέκεται πολύ καλά. Ο χώρος αποσκευών των 660 λίτρων, που φτάνει έως τα 1.783 λίτρα με πεσμένα τα πίσω καθίσματα, είναι από τους πιο γενναιόδωρους στην κατηγορία. Αυτό, σε συνδυασμό με τους άνετους χώρους για επιβάτες και το μεγάλο μεταξόνιο, κάνει το αυτοκίνητο πραγματικά οικογενειακό και όχι απλώς «μεγάλο στο μάτι». Οι επιβάτες της δεύτερης σειράς απολαμβάνουν άνεση που ταιριάζει σε ανώτερη κατηγορία, και αυτό είναι κάτι που δύσκολα αγνοείται σε μια αγορά όπου η πρακτικότητα μετρά όσο και το στιλ.

Από πλευράς εξοπλισμού, η Premium έκδοση της ελληνικής αγοράς δεν αφήνει περιθώρια για παράπονα: ζάντες 20 ιντσών, διπλές οθόνες 12,3 ιντσών, AR-HUD, κάμερα 540 μοιρών, ηχοσύστημα Sony με 14 ηχεία, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα εμπρός και πίσω, καθώς και λειτουργία μασάζ για τα εμπρός καθίσματα. Με λίγα λόγια, πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που δεν παίζει το παιχνίδι της «πλούσιας έκδοσης» μόνο στα χαρτιά. Το κάνει με τρόπο ουσιαστικό και εύκολα αντιληπτό στην καθημερινότητα.

Η τιμή που βάζει τέλος στη συζήτηση

Η τιμή του στην Ελλάδα ξεκινά από 46.900 ευρώ. Σε συνδυασμό με τη 7ετή εγγύηση ή 150.000 km και την κάλυψη 8 ετών ή 160.000 km για μπαταρία, ηλεκτροκινητήρες και βασικά ηλεκτρικά μέρη, το πακέτο αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δεν είναι φθηνό αυτοκίνητο με την κλασική έννοια. Είναι όμως ένα αυτοκίνητο που, αν το δεις απέναντι σε ευρωπαϊκούς και ιαπωνικούς ανταγωνιστές αντίστοιχου μεγέθους και τεχνολογικής προσέγγισης, βγάζει νόημα πολύ πιο εύκολα απ’ όσο ίσως θα περίμενε κανείς πριν το οδηγήσει.

Το Omoda 9 SHS-P AWD 537 PS είναι το SUV που σε κερδίζει επειδή είναι πλήρες, ήσυχο, πολύ δυνατό, τεχνολογικά σοβαρό και πολύ καλά προσανατολισμένο στο ταξίδι και στην καθημερινή χρηστικότητα. Η μεγαλύτερη του αρετή είναι ίσως ακριβώς αυτή: ότι ξέρει πού υπερέχει και πού όχι. Και αντί να προσπαθεί να αποδείξει πως είναι «όλα για όλους», επιλέγει να παίξει το δυνατό του χαρτί, που είναι η άνεση, η τεχνολογία, η ηλεκτρική αυτονομία και η συνολική αίσθηση πολυτέλειας.

Σε έναν κόσμο όπου τα μεγάλα PHEV SUV συχνά υπόσχονται περισσότερα απ’ όσα τελικά δίνουν, το Omoda 9 κάνει το αντίθετο. Δίνει περισσότερα από όσα ίσως περιμένεις στην πρώτη επαφή και ζητά από τον ιδιοκτήτη του μόνο το αυτονόητο: να το χρησιμοποιεί όπως πρέπει - και τότε το αυτοκίνητο τον ανταμείβει με τρόπο πολύ πειστικό. Κι αυτό, στην πραγματικότητα, είναι και η πιο ειλικρινής περιγραφή ενός σύγχρονου plug-in hybrid με τέτοια τεχνική συγκρότηση.