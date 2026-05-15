Ducati Hypermotard 698 Mono Nera: Όταν τα μονοκύλινδρα έχουν ψυχή (vid)

Ένας ο κύλινδρος, 659 τα κυβικά, 77,5 τα άλογα και ιδού η ισχυρότερη μοτοσικλέτα στην κατηγορία της απόλυτης διασκέδασης.

Η γκάμα Ducati Hypermotard 698 της Ducati επεκτείνεται με την άφιξη του 698 Mono Nera, ολοκληρώνοντας την οικογένεια μονοκύλινδρων μοτοσικλετών δρόμου της ιταλικής φίρμας. Με μια εντυπωσιακή μαύρη απόχρωση και εκτεταμένες τεχνικές προδιαγραφές, το Nera φαντάζει ακόμα πιο ποθητό.

Η χρωματική παλέτα με το συνδυασμό μαύρου και κόκκινου δίνει στο 698 Mono μια πλέον επιθετική εμφάνιση. Οι ζάντες και το πλαίσιο σε χρώματα Ducati Red ενισχύουν την όλη εικόνα και προμηνύουν το τι θα συμβεί όταν βρεθείς στη σέλα του. Τα πιστοποιημένα για χρήση δρόμου ατσάλινα τελικά της Termignoni προδιαθέτουν ακόμα περισσότερο τις ανήσυχες ορέξεις του αναβάτη, που θα το διασκεδάσει περισσότερο χάρη στο στάνταρ σύστημα DQS (Ducati Quick Shift) για αλλαγές ταχυτήτων χωρίς τη χρήση του συμπλέκτη και κλείσιμο του γκαζιού. Και όπως δηλώνει ο κατασκευαστής, το Mono Νera δημιουργήθηκε με ένα μόνο στόχο: να προσφέρει συναρπαστικό αποτέλεσμα στις στροφές, στην πίστα, ακόμη και σε αστικά περιβάλλοντα, εφαρμόζοντας τεχνικές λύσεις που προέρχονται από τα Panigale των 200+ ίππων.

Ο κινητήρας Superquadro Mono είναι ο πιο εξελιγμένος και με τις υψηλότερες επιδόσεις μονοκύλινδρος που κατασκευάστηκε ποτέ για μοτοσικλέτα δρόμου και είναι προερχόμενος από το δικύλινδρο σύνολο του 1299 Panigale (κομμένος στη μέση). Κληρονομεί το έμβολο διαμέτρου 116mm, τον θάλαμο καύσης, τις βαλβίδες εισαγωγής από τιτάνιο, τις βαλβίδες εξαγωγής από χάλυβα και τον χρονισμό βαλβίδων Desmodromic, την ίδια λύση που χρησιμοποιεί η Ducati στο MotoGP. Ο κινητήρας αποδίδει μέγιστη ισχύ 77,5 ίππων στις 10.250 στροφές, ένα σημείο αναφοράς για την κατηγορία και όχι μόνο. Με βάρος στα μόλις 151 κιλά, εύκολα αντιλαμβανόμαστε γιατί στο πρόσωπο του οδηγού θα εγκατασταθεί μόνιμα ένα χαμόγελο. Αυτό το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μέσω λύσεων όπως το πλαίσιο τύπου χωροδικτύωμα με μεταβλητές διατομές και πάχη, ικανό να συνδυάζει αντοχή, ακαμψία και ελαφρύ βάρος, μαζί με αλουμινένιο ψαλίδι και χυτές ζάντες.

Το ηλεκτρονικό πακέτο επιτρέπει ακόμη και στους λιγότερο έμπειρους αναβάτες να μάθουν τεχνικές οδήγησης σε στυλ Supermotard με την υποστήριξη του Cornering ABS με ρυθμίσεις ειδικά σχεδιασμένες για τη διαχείριση της «πλάγιας οδήγησης» στην πίστα μέσω της λειτουργίας Slide-by-brake. Η σουίτα ηλεκτρονικών ολοκληρώνεται από πολλά από τα συστήματα που βρίσκονται στο Panigale V4, ειδικά σχεδιασμένα για αυτή τη μοτοσικλέτα: Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Engine Brake Control, Ducati Power Launch και, πλέον, Ducati Quick Shift (DQS).

Το Ducati Wheelie Control περιλαμβάνει επίσης ειδικές λειτουργίες που εστιάζουν στην πίστα: στην τυπική του έκδοση, η χαμηλότερη ρύθμιση επιτρέπει την ελεγχόμενη και ασφαλή ανύψωση του μπροστινού τροχού, μεγιστοποιώντας τη διασκέδαση. Τοποθετώντας την αγωνιστική εξάτμιση Termignoni, η οποία προορίζεται μόνο για χρήση στην πίστα και προσφέρει αύξηση 7 ίππων, ενεργοποιείται μια πρόσθετη στρατηγική υποβοήθησης που ονομάζεται Wheelie Assist. Σε αυτήν την περίπτωση, τα ηλεκτρονικά βοηθούν τον αναβάτη να εκτελεί και να διατηρεί παρατεταμένες σούζες ρυθμίζοντας τη γωνία μέσω της παροχής ροπής του κινητήρα.

Κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να εξατομικεύσει το Mono Nera με αξεσουάρ Ducati Performance: από εξαρτήματα κατεργασμένα με billet μέχρι βάση πινακίδας κυκλοφορίας αλουμινίου, καθώς και αγωνιστικού τύπου σέλα και μαρσπιέ. Όλα τα αξεσουάρ, κατασκευασμένα με εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, μπορούν να προβληθούν στην ενότητα "Configurator" στο Ducati.com.

Το Hypermotard 698 Mono Nera θα είναι διαθέσιμο από 13.990€ σε όλες τις ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες της Ducati τον Ιούνιο του 2026.