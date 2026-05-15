Renault Captur Eco-G 120: 1.400 χιλιόμετρα αυτονομίας και ασυναγώνιστη οικονομία

Με αναβαθμισμένο κινητήρα 120 ίππων, μεγαλύτερη δεξαμενή LPG και τιμή που ξεκινά από τις 22.700 ευρώ, το γαλλικό B-SUV επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα της κατηγορίας.

Το Renault Captur, ένα από τα πλέον καθιερωμένα και δημοφιλή μοντέλα στην κατηγορία των B-SUV, ισχυροποιεί τη θέση του στην ελληνική αγορά ενσωματώνοντας τεχνολογίες που απαντούν άμεσα στις σύγχρονες ανάγκες για οικονομία και αυτονομία. Η νέα έκδοση Eco-G turbo 120 δεν αποτελεί απλώς μια προσθήκη στη γκάμα, αλλά μια ουσιαστική αναβάθμιση που φέρνει το γαλλικό μοντέλο στην κορυφή της αποδοτικότητας.

Η καρδιά της νέας έκδοσης είναι το εργοστασιακό σύστημα bi-fuel (βενζίνης/LPG) της Renault, το οποίο πλέον βασίζεται σε έναν εξελιγμένο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα άμεσου ψεκασμού 1.2 TCe. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση της μάρκας στην τεχνολογία του υγραερίου, μια λύση που η εταιρεία υπηρετεί με συνέπεια για περισσότερα από 15 χρόνια, προσφέροντας αξιοπιστία που συγκρίνεται απευθείας με εκείνη ενός συμβατικού βενζινοκινητήρα.

Περισσότερη ισχύς και αυξημένη ροπή για κάθε διαδρομή

Ο νέος κινητήρας Eco-G turbo 120 αποδίδει πλέον 120 ίππους, σημειώνοντας μια αύξηση 20 ίππων σε σχέση με το απερχόμενο σύνολο. Η βελτίωση αυτή είναι αισθητή στην καθημερινή οδήγηση, προσφέροντας στο Captur την απαραίτητη ζωντάνια τόσο εντός πόλης όσο και στον αυτοκινητόδρομο. Παράλληλα, η μέγιστη ροπή έχει αυξηθεί κατά 30 Nm, φτάνοντας πλέον τα 200 Nm, γεγονός που εξασφαλίζει καλύτερες ρεπρίζ και πιο άνετη κίνηση ακόμα και με πλήρες φορτίο.

Η δύναμη αυτή μεταφέρεται στους εμπρός τροχούς μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου 6 σχέσεων, το οποίο έχει κλιμακωθεί έτσι ώστε να εκμεταλλεύεται πλήρως τα χαρακτηριστικά του bi-fuel κινητήρα. Η λειτουργία του συστήματος είναι απόλυτα ομαλή, με τον οδηγό να μπορεί να εναλλάσσει το καύσιμο μέσω ενός διακόπτη στην καμπίνα ή να αφήνει το αυτοκίνητο να διαχειριστεί αυτόματα τη μετάβαση από το υγραέριο στη βενζίνη όταν η μία δεξαμενή αδειάσει.

Η επανάσταση της αυτονομίας των 1.400 χιλιομέτρων

Το στοιχείο που κάνει το νέο Captur Eco-G 120 να ξεχωρίζει είναι η ασυναγώνιστη αυτονομία του, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 1.400 χιλιόμετρα με ένα πλήρες γέμισμα και των δύο δεξαμενών. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στη νέα δεξαμενή LPG αυξημένης χωρητικότητας, η οποία μεγάλωσε κατά 25%, φτάνοντας πλέον στα 50 λίτρα. Η δεξαμενή αυτή τοποθετείται στη θέση της ρεζέρβας, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία επίπτωση στο χώρο της δεξαμενής βενζίνης, η οποία παραμένει στα 48 λίτρα.

Με συνολικά 98 λίτρα καυσίμου διαθέσιμα, το Captur μετατρέπεται σε έναν πραγματικό δρομέα μεγάλων αποστάσεων. Το σημαντικότερο όμως είναι το οικονομικό όφελος, καθώς το υγραέριο παραμένει σταθερά το πιο προσιτό καύσιμο στην ελληνική αγορά, επιτρέποντας στον οδηγό να μειώσει το κόστος καυσίμου έως και κατά 40% σε σύγκριση με τη χρήση αποκλειστικά βενζίνης. Σε λειτουργία υγραερίου, οι εκπομπές CO2 ξεκινούν από τα 116 g/km, τιμή που συνεπάγεται και μειωμένα τέλη κυκλοφορίας.

Αεροδυναμική σχεδίαση και τεχνολογικές αναβαθμίσεις

Το νέο Captur Eco-G 120 δεν περιορίζεται μόνο στις αλλαγές κάτω από το καπό. Η Renault προχώρησε σε στοχευμένες σχεδιαστικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της αεροδυναμικής και τη μείωση του θορύβου. Το μοντέλο εξοπλίζεται πλέον με νέους εξωτερικούς καθρέφτες, προερχόμενους από το νέο Clio 6, οι οποίοι περιορίζουν τον αεροδυναμικό θόρυβο στις υψηλές ταχύτητες, ενισχύοντας την ποιότητα κύλισης στην καμπίνα.

Στο εσωτερικό, η ψηφιακή εμπειρία αναβαθμίζεται με τον νέο ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,3 ιντσών, ο οποίος παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία του διπλού καυσίμου. Κεντρικό σημείο αναφοράς είναι το σύστημα πολυμέσων openRlink με οθόνη αφής 10,4 ιντσών, το οποίο ενσωματώνει υπηρεσίες Google built-in και πλοήγηση, κάνοντας τη συνδεσιμότητα και την ενημέρωση του οδηγού ευκολότερη από ποτέ.

Ενεργητική ασφάλεια και υποβοήθηση οδηγού

Η Renault έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ασφάλειας, εξοπλίζοντας το Captur με το προηγμένο σύστημα παρακολούθησης οδηγού (Advanced Driver Monitoring System). Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί κάμερα για να ανιχνεύει σημάδια κόπωσης ή απόσπασης της προσοχής, προειδοποιώντας έγκαιρα τον οδηγό. Πρόκειται για μια σημαντική προσθήκη που αυξάνει το επίπεδο προστασίας στις μεγάλες διαδρομές που επιτρέπει η τεράστια αυτονομία του αυτοκινήτου.

Επιπλέον, η διαδικασία στάθμευσης γίνεται πιο απλή και ασφαλής χάρη στη νέα ψηφιακή κάμερα οπισθοπορείας υψηλής ευκρίνειας. Η βελτιωμένη ποιότητα εικόνας προσφέρει στον οδηγό μια πολύ πιο ακριβή και λεπτομερή απεικόνιση του περιβάλλοντος χώρου, διευκολύνοντας τους ελιγμούς σε στενά σημεία. Αυτά τα συστήματα, σε συνδυασμό με την ολοκληρωμένη σουίτα υποβοήθησης, καθιστούν το Captur ένα από τα πιο θωρακισμένα τεχνολογικά μοντέλα της κατηγορίας του.

Διαθεσιμότητα, εγγύηση και τιμή στην Ελλάδα

Το νέο Renault Captur Eco-G turbo 120 είναι άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, αποτελώντας μια από τις πιο ανταγωνιστικές προτάσεις για όσους αναζητούν ένα ολοκληρωμένο B-SUV. Με τιμή που ξεκινά από τις 22.700 ευρώ, το γαλλικό μοντέλο προσφέρει μια εξαιρετική σχέση τιμής/αξίας, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς το εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης που εξασφαλίζει η κίνηση με υγραέριο.

Στην ελκυστική τιμή αγοράς προστίθεται και η σιγουριά που παρέχει η Renault μέσω της 5ετούς εργοστασιακής εγγύησης, η οποία συνοδεύεται από 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια. Με το δίκτυο πρατηρίων LPG στην Ελλάδα να είναι πλέον πυκνό και οργανωμένο, η επιλογή του νέου Captur Eco-G 120 συνδυάζει την ελευθερία των μεγάλων αποστάσεων με την οικονομία της καθημερινότητας.