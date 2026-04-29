Ένα ηλεκτρικό C-SUV με καταγωγή από την Κίνα αλλά με ευρωπαϊκή σχεδίαση, πλούσια τεχνολογία και σοβαρό value for money, που πείθει πολύ περισσότερο απ’ όσο περιμένεις.

Η ευρωπαϊκή αγορά των ηλεκτρικών C-SUV έχει γίνει πλέον ένα πεδίο μάχης όπου δεν αρκεί να είσαι απλώς καινούργιος ή φθηνός. Πρέπει να πείθεις σε όλα: σχεδίαση, τεχνολογία, ποιότητα, άνεση, αυτονομία, φόρτιση και τελικά στη συνολική αίσθηση που αφήνεις στον οδηγό. Σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον έρχεται το Changan Deepal S05: ένα μοντέλο που δεν μοιάζει να ζητά επιείκεια λόγω καταγωγής, αλλά να κριθεί με τα ίδια μέτρα και σταθμά που θα κρίναμε ένα ευρωπαϊκό SUV της ίδιας κατηγορίας.

Η Changan δεν είναι μια νεοσύστατη μάρκα που εμφανίστηκε χθες από το πουθενά. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους της Κίνας, με σοβαρή βιομηχανική βάση, μακρά ιστορία και εμφανή πρόθεση να κάνει το άλμα στην Ευρώπη με προϊόντα που δεν θυμίζουν τα πρόχειρα «πρώτα βήματα» άλλων κινεζικών προσπαθειών. Το Deepal S05 είναι ακριβώς αυτό: μια ώριμη προσπάθεια, με ξεκάθαρη στόχευση και χωρίς διάθεση για εντυπωσιασμό για τον εντυπωσιασμό. Το γεγονός ότι η σχεδίαση έχει γίνει στο Τορίνο, υπό έναν Έλληνα, τον Γιώργο Κούκο, δεν είναι μια απλή λεπτομέρεια. Φαίνεται στο αποτέλεσμα. Το αυτοκίνητο δείχνει ευρωπαϊκό με την καλή έννοια, με σωστές αναλογίες, προσεγμένο στήσιμο και μια σχεδιαστική αυτοπεποίθηση που αποφεύγει τις υπερβολές.

Σχεδίαση με ευρωπαϊκή υπογραφή

Από κοντά, το S05 έχει παρουσία. Οι διαστάσεις του, με μήκος 4.598 mm, πλάτος 1.900 mm και μεταξόνιο 2.880 mm, το φέρνουν στο άνω άκρο της κατηγορίας των C-SUV και του δίνουν μια ιδιαίτερα στιβαρή εικόνα στον δρόμο. Οι κοντοί πρόβολοι, οι frameless πόρτες, οι αναδυόμενες χειρολαβές και η φωτεινή λωρίδα στο πίσω μέρος προσθέτουν μια hi-tech, premium διάσταση χωρίς να καταλήγουν σε φλυαρία. Το αεροδυναμικό του αποτύπωμα, με συντελεστή οπισθέλκουσας 0,25 Cd, δεν είναι απλώς εντυπωσιακό νούμερο στο χαρτί. Βοηθά ξεκάθαρα και στην αίσθηση ωριμότητας του αυτοκινήτου στην καθημερινή χρήση.

Το εσωτερικό ακολουθεί τη σύγχρονη ηλεκτρική λογική: μινιμαλισμός, καθαρές γραμμές, ελάχιστοι φυσικοί διακόπτες και μεγάλη εξάρτηση από το infotainment. Αυτό είναι ένα σημείο που μπορεί να διχάσει. Από τη μία, η τεράστια οθόνη αφής 15,4 ιντσών, με εξαιρετική ευκρίνεια και γρήγορη απόκριση, δείχνει εντυπωσιακή και τεχνολογικά άρτια. Από την άλλη, η έλλειψη φυσικών χειριστηρίων για βασικές λειτουργίες σημαίνει ότι χρειάζεται χρόνος προσαρμογής. Δεν είναι αυτοκίνητο που «το μαθαίνεις» σε πέντε λεπτά. Θέλει εξοικείωση. Αυτό όμως δεν ακυρώνει την ουσία: όταν συνηθίσεις τη λογική του, η εμπειρία χρήσης γίνεται πιο ομαλή απ’ όσο αφήνει αρχικά να εννοηθεί.

Καμπίνα που ποντάρει στην τεχνολογία

Στα θετικά που ξεχωρίζουν αμέσως είναι η ποιότητα κατασκευής και η αίσθηση φροντισμένου εσωτερικού. Τα υλικά είναι προσεγμένα, η συναρμογή δείχνει στιβαρή, τα καθίσματα είναι άνετα και πλήρως ρυθμιζόμενα, με θέρμανση και αερισμό, ενώ οι χώροι είναι από τα πιο ισχυρά χαρτιά του μοντέλου. Με 492 λίτρα στον χώρο αποσκευών και επιπλέον χώρο στο frunk, το S05 αποδεικνύεται πραγματικά πρακτικό. Δεν είναι ένα ηλεκτρικό SUV που απλώς «έχει χώρους». Είναι ένα αυτοκίνητο που μπορεί να στηρίξει οικογενειακή χρήση, ταξίδι και καθημερινότητα χωρίς συμβιβασμούς.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι η ευρυχωρία δεν περιορίζεται στο πορτμπαγκάζ. Στη δεύτερη σειρά, το μεταξόνιο των 2.880 mm μεταφράζεται σε άνετους χώρους για γόνατα και κεφάλι, ακόμη και για πιο ψηλούς επιβάτες. Αυτό το στοιχείο είναι κομβικό σε μια κατηγορία όπου οι αγοραστές περιμένουν πλέον πραγματική χρηστικότητα, την οποία το Deepal S05 προσφέρει με τρόπο πειστικό.

Περνώντας στην τεχνολογία κίνησης, η πισωκίνητη έκδοση με τους 272 ίππους και τα 290 Nm αποποιείται την επιθετικότητα άλλων ηλεκτρικών μοντέλων. Αντίθετα, δίνει την εντύπωση ενός SUV που προτιμά τη γραμμικότητα από το ξέσπασμα. Το 0-100 km/h σε 7,5 δευτερόλεπτα είναι απολύτως σεβαστό νούμερο, αλλά το αυτοκίνητο δεν σε «σπρώχνει» να το εκμεταλλευτείς συνεχώς. Προτιμά να κινηθεί πολιτισμένα, με ροή και με αυτοπεποίθηση. Και αυτό ταιριάζει καλύτερα στον χαρακτήρα του απ’ ό,τι μια πιο νευρική απόδοση ισχύος.

Άνεση και ισορροπία στο δρόμο

Στην πράξη, το S05 δείχνει να έχει ευρωπαϊκή στόχευση και στον τρόπο που πατάει στον δρόμο. Η ανάρτηση με γόνατα MacPherson εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω είναι ρυθμισμένη με προτεραιότητα την άνεση, αλλά χωρίς να βυθίζεται στη μαλθακότητα. Αυτό είναι από τα πιο θετικά σημεία του αυτοκινήτου. Απορροφά σωστά τις ελληνικές κακοτεχνίες, δεν κουράζει στην πόλη και διατηρεί καλή ισορροπία στον αυτοκινητόδρομο. Σε πιο γρήγορο ρυθμό παραμένει ουδέτερο, με λογικές κλίσεις και προβλέψιμες αντιδράσεις. Δεν θα το πεις σπορ, αλλά δεν θα το πεις ούτε νωθρό. Είναι ένα SUV που ξέρει πώς να διαχειρίζεται το βάρος του και να κρατά τον οδηγό ήρεμο.

Εκεί που το Deepal S05 κερδίζει πραγματικά πόντους είναι στην αίσθηση συνολικής ωριμότητας. Δεν έχει μόνο καλό πάτημα και πλούσιο εξοπλισμό. Έχει και αυτό το σπάνιο χαρακτηριστικό να σε πείθει ότι δεν είναι μια πρόχειρη προσπάθεια να μπει στην αγορά, αλλά ένα προϊόν που έχει μελετηθεί σοβαρά. Το σύστημα infotainment, παρότι όχι απόλυτα εργονομικό, υποστηρίζεται από καλό head-up display, πλούσια συνδεσιμότητα, λογική συντομεύσεων και ξεκάθαρη ψηφιακή λογική. Αντίστοιχα, τα συστήματα υποβοήθησης είναι πολλά, κάτι που προσθέτει ασφάλεια και σύγχρονη αίσθηση, έστω κι αν σε κάποιες στιγμές το λογισμικό τους μπορεί να ενοχλεί με την επιμονή του. Ακόμα κι αυτή η αδυναμία, όμως, συνοδεύεται από ένα σημαντικό πλεονέκτημα: το αυτοκίνητο δείχνει εξαιρετικά προσεκτικό στον τρόπο που προστατεύει τον οδηγό και τους επιβάτες του.

Η κατανάλωση κυμαίνεται σε πολύ αξιοπρεπή επίπεδα για ένα ηλεκτρικό SUV του μεγέθους και του βάρους του. Με εργοστασιακή αυτονομία 485 km και πραγματικές τιμές που δείχνουν ρεαλιστικές για καθημερινή χρήση, το S05 δεν είναι αυτοκίνητο που θα σε αγχώσει εύκολα. Η φόρτιση, επίσης, είναι ένα ακόμα δυνατό σημείο, καθώς η δυνατότητα DC έως 200 kW σημαίνει ότι το 10%-80% μπορεί να έρθει σε περίπου 23 λεπτά, τιμή που το βάζει στο ίδιο τραπέζι με πολύ σοβαρότερους και ακριβότερους αντιπάλους. Σε έναν κόσμο όπου ο χρόνος φόρτισης καθορίζει πλέον πολύ συχνά την αγορά, αυτή η επίδοση είναι ουσιαστικό πλεονέκτημα.

Τιμή που αλλάζει τη συζήτηση

Συνολικά, το Changan Deepal S05 RWD 272 PS είναι μια πρόταση με προσωπικότητα, τεχνολογικό υπόβαθρο, πραγματική ευρυχωρία και πολύ καλή οδική συμπεριφορά, που δείχνει έτοιμη να σταθεί απέναντι σε καθιερωμένους ευρωπαϊκούς αντιπάλους χωρίς κόμπλεξ και χωρίς υπερβολές. Αν έχει μια αδυναμία, αυτή βρίσκεται κυρίως στην εργονομία και στην ανάγκη εξοικείωσης με την ψηφιακή λογική του εσωτερικού. Αλλά αυτό το μειονέκτημα εξισορροπείται από τη συνολική ποιότητα του πακέτου, την καλή κύλιση, την πλούσια τεχνολογία, την αυτονομία, τη φόρτιση και κυρίως από το γεγονός ότι προσφέρει πολύ περισσότερα απ’ όσα ίσως περιμένει κανείς με μια πρώτη ματιά.

Στην ελληνική αγορά, το Changan Deepal S05 τοποθετείται ιδιαίτερα ανταγωνιστικά: η πλήρως εξοπλισμένη έκδοση Max ξεκινά από 29.990 ευρώ και η ακόμη πλουσιότερη Ultra από 33.590 ευρώ, με την κρατική επιδότηση και το Changan EV Bonus ήδη συνυπολογισμένα. Σε αυτά τα χρήματα, το Deepal S05 δεν ξεχωρίζει μόνο για την εικόνα, την τεχνολογία και την άνεσή του, αλλά κυρίως για τον τρόπο που συνδυάζει ουσία, ευρωπαϊκή αίσθηση και πραγματική αξία. Κι αυτό, σε μια τόσο απαιτητική κατηγορία, είναι ίσως το μεγαλύτερο ατού του.