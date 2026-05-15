Ο αναβάτης της Gresini Ducati πήρε την πρωτιά στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, σε ένα session που σημαδεύτηκε από την ανησυχητική πτώση του Χόρχε Μαρτίν.

Το αγωνιστικό τριήμερο για το Grand Prix Καταλονίας του MotoGP ξεκίνησε με τον Άλεξ Μάρκεθ να δείχνει τις προθέσεις του από νωρίς. Ο Ισπανός αναβάτης της Gresini Ducati, ο οποίος πέρυσι είχε πανηγυρίσει τη νίκη στη συγκεκριμένη πίστα, σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο FP1 με 1:39.950. Μετά από ένα δύσκολο τριήμερο στη Γαλλία, ο Μάρκεθ επέστρεψε στις κορυφαίες θέσεις, δείχνοντας ότι η Βαρκελώνη είναι μια πίστα που του ταιριάζει απόλυτα.

Η πρώτη περίοδος των ελεύθερων δοκιμών στο Circuit de Catalunya διεξήχθη σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας, γεγονός που δυσκόλεψε αρκετούς αναβάτες στο να βρουν την απαραίτητη πρόσφυση. Ο Άλεξ Μάρκεθ επέλεξε να κινηθεί συντηρητικά στο μεγαλύτερο μέρος των 45 λεπτών, αλλά στους τελευταίους γύρους τοποθέτησε ένα φρέσκο μεσαίο πίσω ελαστικό και κατάφερε να ρίξει το χρόνο του κάτω από το φράγμα του 1:40, αφήνοντας πίσω του τον ανταγωνισμό με διαφορά 0,349 δευτερολέπτων.

Η πτώση του Χόρχε Μαρτίν

Το κεντρικό πρόσωπο της περιόδου ήταν αναμφίβολα ο Χόρχε Μαρτίν. Ο νικητής του προηγούμενου αγώνα στο Λε Μαν βρισκόταν στην κορυφή της κατάταξης για το μεγαλύτερο μέρος του session, δείχνοντας εξαιρετικό ρυθμό με την Aprilia του. Ωστόσο, περίπου 20 λεπτά πριν το τέλος, ο Μαρτίν έχασε το μπροστινό μέρος της μοτοσικλέτας του στη στροφή 12 και κατέληξε στην αμμοπαγίδα.

Παρά την αρχική ανησυχία, καθώς ο Ισπανός έδειχνε να πονάει αρκετά κατά την απομάκρυνσή του, κατάφερε τελικά να επιστρέψει στην πίστα στο τέλος της περιόδου για τις καθιερωμένες δοκιμαστικές εκκινήσεις. Παρόλο που δεν χρησιμοποίησε φρέσκα ελαστικά στο κλείσιμο, ο χρόνος του ήταν αρκετός για να τον διατηρήσει στη δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο με την Ducati της VR46, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των ιταλικών μοτοσικλετών.

Πολλαπλές πτώσεις για την KTM

Η στροφή 12 και η στροφή 2 αποδείχθηκαν «παγίδες» για αρκετούς αναβάτες λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών. Ο Πέδρο Ακόστα, ο οποίος είχε σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο στα πρώτα λεπτά, είχε μια πτώση στη στροφή 2 σχεδόν την ίδια στιγμή με τον Μαρτίν. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο ομόσταβλός του στην KTM, Μπραντ Μπίντερ, είχε παρόμοια έξοδο στο ίδιο σημείο, υπογραμμίζοντας τις δύσκολες συνθήκες της πίστας.

Παρά την πτώση του, ο Ακόστα ολοκλήρωσε την περίοδο στην τέταρτη θέση, δείχνοντας ότι η KTM έχει την ταχύτητα να πρωταγωνιστήσει. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Μάρκο Μπεζέκι, με τη δεύτερη εργοστασιακή Aprilia, ενώ ο Ενέα Μπαστιανίνι με την Tech3 KTM ακολούθησε στην έκτη θέση. Τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Φερμίν Αλδεγέρ, Τζακ Μίλερ, Φράνκο Μορμπιντέλι και ο Ζοάν Ζαρκό με την LCR Honda.

Η επιστροφή του Βινιάλες

Για τον Πέκο Μπανιάια, η αρχή του τριημέρου ήταν ιδιαίτερα υποτονική. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής περιορίστηκε στην 17η θέση, όντας ο μοναδικός αναβάτης της εργοστασιακής ομάδας της Ducati στην πίστα. Ο Μπανιάια φάνηκε να επικεντρώνεται περισσότερο στη συλλογή δεδομένων και στη ρύθμιση της μοτοσικλέτας του για τον αγώνα, παρά στην επίτευξη ενός γρήγορου γύρου, κάτι που έχουμε δει να κάνει συχνά στις πρώτες δοκιμές της Παρασκευής.

Τέλος, ενδιαφέρον είχε η επιστροφή του Μάβερικ Βινιάλες με την Tech3, στην πρώτη του εμφάνιση μετά το Grand Prix του Όστιν. Ο Ισπανός ολοκλήρωσε την περίοδο πάνω από ένα δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή, προσπαθώντας να βρει ξανά τα πατήματά του και να προσαρμοστεί στους ρυθμούς του ανταγωνισμού. Η δράση στη Βαρκελώνη συνεχίζεται το μεσημέρι με τις κρίσιμες δοκιμές που θα κρίνουν την απευθείας πρόκριση στο Q2.

Η δράση στη Βαρκελώνη συνεχίζεται με την περίοδο των χρονομετρημένων δοκιμών που θα αρχίσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

