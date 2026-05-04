Το Hyundai Kona Electric του 2026 μεγάλωσε και ωρίμασε. Ένα ηλεκτρικό SUV που καλύπτει όλες τις ανάγκες σε χώρους, τεχνολογία και πρακτικότητα.

Όταν το 2018 η Hyundai παρουσίασε το πρώτο Kona Electric, πολλοί από εμάς το αντιμετωπίσαμε ως μια ευχάριστη έκπληξη, αλλά με αρκετούς συμβιβασμούς – κυρίως λόγω των περιορισμένων χώρων και της «μετατροπής» ενός πλαισίου εσωτερικής καύσης σε ηλεκτρικό. Το 2026, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Σήμερα, έχουμε στα χέρια μας ένα αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε εξαρχής ως ηλεκτρικό (EV-led design), και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που νιώθεις μόλις κλείσεις την πόρτα πίσω σου. Το Kona ωρίμασε, σοβάρεψε και πλέον κοιτάζει στα μάτια μεγαλύτερα και ακριβότερα SUV.

Σχεδίαση: Το «Pixel» που έγινε ταυτότητα

Η πρώτη επαφή με το νέο Kona Electric σε κάνει να αναρωτιέσαι αν η Hyundai έχει προσλάβει σχεδιαστές από ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Η φωτιζόμενη λωρίδα Seamless Horizon Lamp στο εμπρός μέρος, η οποία στην ηλεκτρική έκδοση υιοθετεί τα χαρακτηριστικά «Pixels» (μικρά τετραγωνάκια που θυμίζουν βιντεοπαιχνίδια των 80s), του χαρίζει μια μοναδική προσωπικότητα.

Αντικειμενικά, η αύξηση των διαστάσεων είναι το πρώτο «ακανθώδες» ζήτημα. Με μήκος 4,35 μέτρα, το Kona έχει ξεφύγει από την κατηγορία των μικρών SUV (B-SUV) και έχει μπει στα «χωράφια» των οικογενειακών (C-SUV). Αυτό σημαίνει ότι μέσα στην πόλη και στα στενά της Αθήνας, δεν έχει πλέον την ευελιξία του προκατόχου του και απαιτεί περισσότερη προσοχή στο παρκάρισμα. Ωστόσο, αυτή η «θυσία» στην ευελιξία εξαργυρώνεται με το παραπάνω μόλις βγεις στην εθνική οδό, όπου η σταθερότητα και το «πάτημά» του θυμίζουν αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας.

Εσωτερικό: Ψηφιακός κόσμος, αναλογική λογική

Μπαίνοντας στην καμπίνα, το πρώτο πράγμα που παρατηρείς είναι η εντυπωσιακή κυρτή οθόνη που ενώνει τον πίνακα οργάνων με το σύστημα πολυμέσων (δύο οθόνες των 12,3 ιντσών). Η Hyundai έκανε μια πολύ έξυπνη κίνηση εδώ: παρά την ψηφιακή κυριαρχία, διατήρησε φυσικούς διακόπτες για τον κλιματισμό και την ένταση του ήχου. Αν πρέπει να είμαστε αυστηροί, η ποιότητα των πλαστικών στο κάτω μέρος του ταμπλό και στις επενδύσεις των θυρών είναι σκληρή και ίσως φαίνεται κάπως «φθηνή» για ένα αυτοκίνητο αυτής της τιμής. Όμως, η συναρμογή είναι τόσο στιβαρή που δεν ακούγεται ο παραμικρός τριγμός, ενώ τα υλικά είναι οικολογικά και ανακυκλωμένα, δείχνοντας ότι η Hyundai παίρνει στα σοβαρά τη βιωσιμότητα χωρίς να θυσιάζει την αντοχή στον χρόνο.

Η μεταφορά του επιλογέα ταχυτήτων στην κολόνα του τιμονιού είναι μια αποκάλυψη εργονομίας. Απελευθέρωσε τόσο χώρο στην κεντρική κονσόλα, που πλέον μπορείς να αποθηκεύσεις από μεγάλα μπουκάλια νερού μέχρι την τσάντα της δουλειάς σου. Οι πίσω επιβάτες, που στο προηγούμενο μοντέλο ένιωθαν κάπως «στριμωγμένοι», τώρα απολαμβάνουν έναν από τους καλύτερους χώρους για τα πόδια στην κατηγορία. Το επίπεδο πάτωμα κάνει τη φιλοξενία τρίτου ενήλικα μια ρεαλιστική πιθανότητα και όχι ένα βασανιστήριο.

Το πορτμπαγκάζ των 466 λίτρων είναι απόλυτα εκμεταλλεύσιμο, με διπλό πάτωμα που επιτρέπει την απόκρυψη μικροαντικειμένων. Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, όμως, είναι το frunk (ο αποθηκευτικός χώρος κάτω από το εμπρός καπό) των 27 λίτρων. Μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά είναι το ιδανικό σημείο για να «πετάξεις» τα καλώδια φόρτισης, τα οποία συνήθως είναι λασπωμένα ή βρώμικα, κρατώντας το κυρίως πορτμπαγκάζ καθαρό. Είναι μια λύση που δείχνει ότι οι μηχανικοί σκέφτηκαν ως χρήστες.

Μπαταρία και αυτονομία: Το τέλος του άγχους

Το Hyundai Kona Electric εξοπλίζεται με τη μπαταρία των 65,4 kWh. Εδώ τα νούμερα αρχίζουν να βγάζουν πραγματικό νόημα για όποιον θέλει να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο ως το μοναδικό της οικογένειας. Η Hyundai ανακοινώνει επίσημη αυτονομία έως 514 χλμ. (κατά WLTP) με τους τροχούς 17 ιντσών, ενώ με τις 19άρες το νούμερο διαμορφώνεται στα 454 χλμ. Στην πραγματική ζωή, με μεικτή χρήση και τον κλιματισμό σε λειτουργία, τα 400+ χιλιόμετρα είναι ένας απόλυτα ρεαλιστικός στόχος, ενώ μέσα στην πόλη, χάρη στην έξυπνη διαχείριση της ενέργειας, τα 500 χιλιόμετρα είναι εφικτά χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Στον τομέα της φόρτισης, το Kona βασίζεται στην αρχιτεκτονική 400V, επιλέγοντας μια πιο συντηρητική οδό σε σχέση με τα 800V που συναντάμε στα μεγαλύτερα μοντέλα της σειράς IONIQ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η μέγιστη ταχύτητα σε ταχυφορτιστή DC περιορίζεται στα 100 kW, με το χρόνο για την αναπλήρωση από το 10% στο 80% να ορίζεται στα 41 λεπτά. Αν και το Kona δεν διεκδικεί τον τίτλο του πρωταθλητή ταχύτητας στη φόρτιση εντός της κατηγορίας του, παρουσιάζει μια εντυπωσιακά σταθερή καμπύλη φόρτισης, αποφεύγοντας τις απότομες πτώσεις ισχύος. Παράλληλα, το σύστημα battery pre-conditioning φροντίζει ώστε η μπαταρία να βρίσκεται στην ιδανική θερμοκρασία πριν την άφιξη στο σταθμό φόρτισης, διασφαλίζοντας ότι ο οδηγός θα εκμεταλλευτεί το μέγιστο της διαθέσιμης ισχύος ακόμα και σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών, μειώνοντας έτσι την παραμονή στην πρίζα.

Πρέπει επίσης να αναφέρουμε το Vehicle-to-Load (V2L). Είναι αυτή η λειτουργία που σου επιτρέπει να χρησιμοποιείς τη μπαταρία του αυτοκινήτου για να δώσεις ρεύμα σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Στη διάρκεια της δοκιμής, το χρησιμοποιήσαμε για να φορτίσουμε ένα laptop και να δουλέψουμε σε ένα διάλειμμα, αλλά μπορεί άνετα να τροφοδοτήσει από μια ψηστιέρα στο camping μέχρι ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Είναι μια δυνατότητα που σου λύνει τα χέρια και προσθέτει ένα χαρακτήρα που λίγα ηλεκτρικά έχουν.

Στον δρόμο: Ησυχία, τάξη και ασφάλεια

Οδηγώντας το Kona Electric, το πρώτο πράγμα που εισπράττεις είναι η ησυχία. Η ηχομόνωση έχει βελτιωθεί θεαματικά, με τα διπλά κρύσταλλα να κρατούν τους αεροδυναμικούς θορύβους έξω από την καμπίνα ακόμα και στα 130 χλμ./ώρα. Ο ηλεκτροκινητήρας των 218 ίππων δίνει μια αίσθηση αυτοπεποίθησης σε κάθε προσπέρασμα, με τη ροπή των 255 Nm να είναι διαθέσιμη ακαριαία. Το σύστημα i-PEDAL 2.0 είναι ένα από τα καλύτερο της αγοράς αυτή τη στιγμή. Σου επιτρέπει να οδηγείς χρησιμοποιώντας μόνο το πεντάλ του γκαζιού, καθώς η επιβράδυνση μόλις το αφήνεις είναι αρκετή για να σταματήσει τελείως το αυτοκίνητο. Στην αρχή ίσως ξενίσει τον παραδοσιακό οδηγό, αλλά μόλις το συνηθίσεις, δεν θέλεις να ξαναπατήσεις φρένο μέσα στην κίνηση.

Η Hyundai επέλεξε συνειδητά να μειώσει τη ροπή στα 255 Nm. Αν και αυτό του στέρησε κάτι από την «εκρηκτικότητα» του παρελθόντος, του χάρισε μια γραμμικότητα που έλειπε, κάνοντας την επιτάχυνση μια διαδικασία που ελέγχεις εσύ και όχι το αυτοκίνητο. Βέβαια, αν αποφασίσεις να εξαντλήσεις τη διαδρομή του γκαζιού με τους τροχούς υπό γωνία, θα νιώσεις ακόμα μια ελαφριά τάση του εμπρός μέρους να «κυνηγάει» την πρόσφυση, όμως πλέον η παρέμβαση των ηλεκτρονικών είναι τόσο ομαλή που σπάνια θα σε προβληματίσει. Από την άλλη, το τιμόνι του είναι κάπως «τεχνητό» σε αίσθηση και δεν μεταφέρει πολλή πληροφορία από τον δρόμο, κάτι που ίσως απογοητεύσει όσους αναζητούν μια πιο σπορ εμπειρία. Παρόλα αυτά, η ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων πίσω προσφέρει μια ποιότητα κύλισης που «σιδερώνει» τις ανωμαλίες του οδοστρώματος, κάνοντας τις πολύωρες διαδρομές ξεκούραστες για όλους τους επιβάτες.

Περισσότερο αυτοκίνητο, λιγότερο γκάτζετ

Το Hyundai Kona Electric 2026 είναι η απόδειξη ότι η ηλεκτροκίνηση δεν είναι πια ένα πείραμα, αλλά μια ώριμη πραγματικότητα. Με τιμή που ξεπρνάει ελαφρώς τις 40.000 ευρώ (χωρίς την κρατική επιδότηση) δεν είναι το φθηνότερο αυτοκίνητο της αγοράς ούτε το πιο γρήγορο στη φόρτιση. Είναι όμως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα πακέτα που μπορεί να αγοράσει κανείς σήμερα.

Μεγάλωσε εκεί που έπρεπε, απέκτησε την τεχνολογία που χρειαζόταν και κατάφερε να διατηρήσει την αποδοτικότητα που το καθιέρωσε. Αν ψάχνετε για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα είναι το μοναδικό της οικογένειας, που θα σας βγάζει ασπρόπρωσωπους στο ταξίδι και δεν θα σας προβληματίζει στην καθημερινότητα, το Kona Electric είναι αυτήν τη στιγμή πολύ κοντά στη χρυσή τομή.