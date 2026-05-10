Ο Χόρχε Μαρτίν επικράτησε του Μάρκο Μπετζέκι σε μια μονομαχία τίτλου στο Λε Μαν, την ώρα που η Aprilia κυριαρχούσε ολοκληρωτικά και η Yamaha πανηγύριζε το καλύτερο αποτέλεσμα του νέου V4 κινητήρα.

Το Grand Prix Γαλλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP εξελίχθηκε σε έναν απόλυτο θρίαμβο για την Aprilia, με τον Χόρχε Μαρτίν να αναδεικνύεται μεγάλος νικητής μετά από μια συναρπαστική καταδίωξη. Η απουσία του παγκόσμιου πρωταθλητή Μαρκ Μάρκεθ λόγω τραυματισμού έδωσε στη μονομαχία των δύο οδηγών της Aprilia χαρακτήρα πρόωρου τελικού για τον τίτλο, με τον Μαρτίν να καταφέρνει ένα σημαντικό βαθμολογικό πλήγμα στον teammate του, κάνοντας ταυτόχρονα το «νταμπλ», μετά τη νίκη του και στο Σπριντ του Σαββάτου.

Ο Μάρκο Μπετζέκι πήρε την πρωτοπορία στην εκκίνηση, εκμεταλλευόμενος τις μάχες που γίνονταν ακριβώς πίσω του, και δημιούργησε γρήγορα μια διαφορά. Ο Μαρτίν, παρά την καλή του εκκίνηση, βρέθηκε αρχικά εγκλωβισμένος στην 7η θέση. Ωστόσο, ο Ισπανός άρχισε να ανακτά έδαφος με καταιγιστικό ρυθμό, την ώρα που ο Πέκκο Μπανιάια, στην προσπάθειά του να διορθώσει μια κακή εκκίνηση από την pole, έπεφτε από τη δεύτερη θέση στον 16ο γύρο.

Η αντεπίθεση του Μαρτίν και η κατάρρευση του Μπετζέκι

Με τον Μπανιάια εκτός μάχης, ο Μαρτίν έβαλε στο στόχαστρο την κορυφή. Αφού προσπέρασε τον Πέντρο Ακόστα με ένα οριακό φρενάρισμα στη στροφή Dunlop, άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά των 1,6 δευτερολέπτων που τον χώριζε από τον Μπετζέκι. Με πέντε γύρους να απομένουν, ο Μαρτίν είχε φτάσει σε απόσταση βολής, δείχνοντας ότι είχε πολύ περισσότερα αποθέματα πρόσφυσης.

Η καθοριστική κίνηση έγινε στον 25ο γύρο (τρεις πριν το τέλος), όταν ο Μαρτίν επιτέθηκε στο σικέιν και ο Μπετζέκι δεν είχε καμία απάντηση. Ο Ιταλός δεν κατάφερε να κρατήσει την πίεση μέχρι το τέλος, επιτρέποντας στον Μαρτίν να πάρει τη νίκη και να μειώσει τη διαφορά τους στη βαθμολογία του πρωταθλήματος σε μόλις ένα βαθμό.

Ιστορικό βάθρο και «ανάσταση» της Yamaha

Το βάθρο συμπλήρωσε ο Άι Ογκούρα, ο οποίος πραγματοποίησε έναν εκπληκτικό αγώνα ανεβαίνοντας από τις πίσω θέσεις, χαρίζοντας στην Aprilia ένα ιστορικό 1-2-3. Με τον Ραούλ Φερνάντεθ στην 8η θέση, η Aprilia βλέπει πλέον και τους τέσσερις οδηγούς της να βρίσκονται μέσα στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας ότι είναι η μοτοσικλέτα που πρέπει να κερδίσει κανείς το 2026.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Φάμπιο Κουαρταραρό, ο οποίος έφερε τη Yamaha στην 6η θέση. Αυτό είναι το καλύτερο αποτέλεσμα της ιαπωνικής ομάδας με τον νέο V4 κινητήρα, με τον Γάλλο να αποδεικνύει ότι η μοτοσικλέτα είναι πλέον ανταγωνιστική. Ο Κουαρταραρό κέρδισε θέσεις μετά την πτώση του Τζοάν Μιρ, ο οποίος για άλλη μια φορά δεν κατάφερε να τερματίσει, έχοντας μόλις έναν τερματισμό σε πέντε αγώνες φέτος.

Πτώσεις και απογοητεύσεις στο Λε Μαν

Ο αγώνας ήταν σκληρός και γεμάτος πτώσεις, με τους Μπραντ Μπίντερ, Ντιόγκο Μορέιρα και Άλεξ Μάρκεθ να εγκαταλείπουν. Ο Πέδρο Ακόστα, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στην πρώτη τριάδα για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, έχασε ρυθμό στο τέλος και υποχώρησε στην 5η θέση, καθώς τον προσπέρασε ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο λίγο πριν την καρό σημαία για να τερματίσει τελικά 4ος.

Μετά τα αποτελέσματα της Γαλλίας, το πρωτάθλημα «φλέγεται», με τον Μπετζέκι και τον Μαρτίν να χωρίζονται από την ελάχιστη δυνατή διαφορά. Η κυριαρχία της Aprilia είναι πλέον αδιαμφισβήτητη, όμως ο ανταγωνισμός από τη Yamaha και την Ducati του Ντι Τζιαναντόνιο δείχνει ότι η συνέχεια θα είναι γεμάτη ανατροπές.

Το πρωτάθλημα του MotoGP συνεχίζεται χωρίς διακοπή, με τον επόμενο αγώνα να είναι το GP καταλονίας στη Βαρκελώνη το προσεχές Σαββατοκύριακο (15-17 Μαΐου)

