Η Λορένα Βίμπες παρέλαβε το πράσινο κρυστάλλινο τρόπαιο της Škoda Design στο Tour de France Femmes 2026, όπου ξεχώρισαν τα νέα ηλεκτρικά Peaq και Epiq.

Με ένα εντυπωσιακό πράσινο κρυστάλλινο τρόπαιο, το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά από το τμήμα Škoda Design, τιμήθηκε η Λορένα Βίμπες για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στη βαθμολογία των πόντων στο 5ο Tour de France Femmes avec Zwift. Η Ολλανδή αθλήτρια, που φόρεσε την πράσινη φανέλα, παρέλαβε το βραβείο της αμέσως μετά τον τερματισμό του 9ου ετάπ στη Νίκαια από τον Γιοχάνες Νεφτ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Skoda Auto για την Τεχνική Ανάπτυξη.

Παράλληλα με τη βράβευση της Βίμπες, η τσεχική αυτοκινητοβιομηχανία έκλεψε την παράσταση στο πέρασμα του αγώνα, παρουσιάζοντας στην πράξη την επόμενη μέρα της ηλεκτροκίνησης. Ως επίσημος κύριος συνεργάτης της διοργάνωσης, η Skoda διέθεσε έναν στόλο 75 ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων Superb iV και Enyaq για τις ανάγκες της υποστήριξης.

Την παράσταση, ωστόσο, έκλεψαν τα δύο ολοκαίνουργια αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας: το Peaq, το οποίο εκτέλεσε χρέη «Κόκκινου Αυτοκινήτου» ως κινητό κέντρο επιχειρήσεων για τη διευθύντρια του αγώνα, Μαριόν Ρους, και το συμπαγές SUV Epiq, που αποτέλεσε τον πρωταγωνιστή της διαφημιστικής συνοδείας.

Τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα στην υπηρεσία του αγώνα

Η παρουσία των νέων Peaq και Epiq κατά τη διάρκεια των 1.175 χιλιομέτρων της διαδρομής επιβεβαίωσε τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η ποδηλασία στη στρατηγική της εταιρείας.

Ο Γιοχάνες Νεφτ, στέλεχος της Skoda Auto, αναφέρθηκε στον ρόλο των νέων μοντέλων και τη σύνδεση της εταιρείας με το άθλημα:

«Είμαστε περήφανοι που η Skoda Auto αποτελεί τον Επίσημο Κύριο Συνεργάτη αυτής της διοργάνωσης παγκόσμιας κλάσης από την πρώτη στιγμή. Ενώ η νέα μας ναυαρχίδα, το Peaq, υπηρέτησε ως το όχημα της Διευθύντριας του Αγώνα και το νέο Epiq ήταν το σημείο αναφοράς στη διαφημιστική συνοδεία, ένας στόλος 75 ηλεκτρικών μοντέλων Superb iV και Enyaq διατήρησε τη ροή του αγώνα. Αυτό αποδεικνύει ότι η Skoda παραμένει πιστή στις ρίζες της στην ποδηλασία, το άθλημα συνεχίζει να αποτελεί κεντρικό πυλώνα των χορηγικών μας δραστηριοτήτων».