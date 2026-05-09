Ο Χόρχε Μαρτίν έκανε την εκκίνηση της χρονιάς κερδίζοντας από την 8η θέση, ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ είχε ένα βίαιο ατύχημα που «πάγωσε» το Λε Μαν

Ο Χόρχε Μαρτίν ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στον αγώνα Σπριντ του Grand Prix Γαλλίας του MotoGP, προσφέροντας μια παράσταση οδηγικής ευφυΐας και ταχύτητας. Ξεκινώντας από την 8η θέση του grid, ο Ισπανός αναβάτης της Aprilia πραγματοποίησε ίσως την καλύτερη εκκίνηση της καριέρας του, καταφέρνοντας να βρεθεί στην πρωτοπορία ήδη από την πρώτη στροφή, προσπερνώντας τον teammate του, Μάρκο Μπετζέκι, από την εξωτερική στη στροφή Dunlop.

Η νίκη αυτή φέρνει τον Μαρτίν σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή του πρωταθλήματος, μόλις 6 βαθμούς πίσω από τον Μπετζέκι. Παρά το γεγονός ότι ο Μπετζέκι οδηγούσε την κούρσα στην αρχή, δεν είχε τον ρυθμό να ακολουθήσει τον Μαρτίν και τελικά υπέπεσε σε λάθος στη στροφή La Musee, επιτρέποντας στον Πέκκο Μπανιάια να τον προσπεράσει και να πάρει τη δεύτερη θέση.

Τα πρώτα καλά νέα της Yamaha

Πίσω από το βάθρο, ο Πέντρο Ακόστα επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά το ταλέντο του φέρνοντας την KTM στην 4η θέση, μετά από μια σταθερή εμφάνιση. Ωστόσο, το πρόσωπο της ημέρας για πολλούς ήταν ο Φάμπιο Κουαρταραρό. Ο Γάλλος πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα της Yamaha με τον νέο V4 κινητήρα μέχρι στιγμής, τερματίζοντας στην 5η θέση μπροστά στους συμπατριώτες του.

Ο Κουαρταραρό εκμεταλλεύτηκε την καλή του εκκίνηση και παρόλο που έχασε τη θέση του από τον Ακόστα, κατάφερε να αμυνθεί με επιτυχία στις συνεχείς επιθέσεις του Τζουάν Μιρ (Honda) για πολλούς γύρους. Η 5η θέση της Yamaha αποτελεί μια σημαντική ένεση ηθικού για την ιαπωνική ομάδα, δείχνοντας ότι η εξέλιξη του νέου κινητήρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Το σοκ με τον Μαρκ Μάρκεθ

Η δράση του Σαββάτου σημαδεύτηκε από το σοκαριστικό ατύχημα του Μαρκ Μάρκεθ στους τελευταίους γύρους. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος κυνηγούσε τους Κουαρταραρό και Μιρ για μια θέση στην πεντάδα, έχασε το μπροστινό μέρος της Ducati του στην προτελευταία στροφή. Η πτώση εξελίχθηκε σε ένα βίαιο highside που εκτόξευσε τον Μάρκεθ στον αέρα και κατέστρεψε ολοσχερώς τη μοτοσικλέτα του.

Ο Μάρκεθ φάνηκε να χτυπά στο κεφάλι κατά την προσγείωση και παρόλο που διατήρησε τις αισθήσεις του, αποχώρησε κουτσαίνοντας και υποβασταζόμενος προς το motorhome του. Η πτώση αυτή τον αφήνει πίσω στη μάχη του τίτλου, την ώρα που οι Άι Ογκούρα και Ντιόγκο Μορέιρα επωφελήθηκαν από τις συγκυρίες για να πάρουν πολύτιμους βαθμούς στην 7η και 9η θέση αντίστοιχα.

Ο αγώνας ήταν γεμάτος πτώσεις, με τους Ενέα Μπαστιανίνι, Λούκα Μαρίνι και Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο να μην καταφέρνουν να τερματίσουν. Ειδικά για τον Ντι Τζιαναντόνιο, η καταστροφή ξεκίνησε από μια κάκιστη εκκίνηση από την 4η θέση και ολοκληρώθηκε με πτώση στη στροφή Dunlop, παρασύροντας έμμεσα και τον teammate του, Φράνκο Μορμπιντέλι.

Το Grand Prix της Κυριακής θα αρχίσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας

