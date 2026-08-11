Ένας ακόμη οδηγός μιλά για την επιρροή των νέων μονοθεσίων της Formula 1 και την υποχρέωση να προσαρμόζονται όλοι στα νέα δεδομένα.

Η μετάβαση στους νέους τεχνικούς κανονισμούς του 2026 έχει φέρει ριζικές αλλαγές στον τρόπο οδήγησης και διαχείρισης των μονοθεσίων της Formula 1. Με τη νέα αναλογία ισχύος να διαμορφώνεται στο 47-53 ανάμεσα στον κινητήρα εσωτερικής καύσης και το ηλεκτρικό σύστημα, η διαχείριση της μπαταρίας έχει αναδειχθεί σε καθοριστικό παράγοντα για την έκβαση κάθε αγώνα.

Νέοι όροι, όπως το «superclipping», μπήκαν καθημερινά στο λεξιλόγιο του σπορ, ενώ η τεχνολογία των νέων κανονισμών έχει επηρεάσει αποτελέσματα ορισμένων οδηγών.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η... κόντρα απόψεων που έχει δημιουργηθεί

Ορισμένοι οδηγοί όπως ο Μαξ Φερστάπεν έχουν κατακρίνει με κάθε ευκαιρία τα νέα μονοθέσια όχι μόνο λόγω της μηχανικής φύσεώς τους. Ο Ολλανδός νιώθει ιδιαίτερα περιορισμένος από τη νέα γενιά μονοθεσίων, όμως δεν επιθυμεί να αποχωρήσει από το σπορ.

Yπάρχει όμως και η αντίθετη άποψη. Πληθώρα οδηγών έχουν δηλώσει πως τα φετινά μονοθέσια είναι ιδιαίτερα απολαυστικά στην οδήγηση. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Λάντο Νόρις, έχει τονίσει σε δηλώσεις του πως είναι υποχρέωση του οδηγού να προσαρμόζεται σε κάθε νέα γενιά.

Οι οδηγοί οφείλουν να προσαρμόζονται

Ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο αμφισβητεί ανοιχτά την ιδέα ότι τα νέα μονοθέσια έρχονται σε σύγκρουση με το «οδηγικό στυλ» των οδηγών. Ο νεαρός που οδηγεί για την Audi, τονίζει πως η ικανότητα προσαρμογής είναι ο λόγος που μόνο 22 οδηγοί στον κόσμο βρίσκονται στο grid της Formula 1. Ο Βραζιλιάνος εξήγησε τη φιλοσοφία του για την προσέγγιση της οδήγησης στη νέα εποχή:

«Δεν νομίζω ότι άλλαξα πολύ τον τρόπο οδήγησής μου σε σχέση με το 2025. Αλλά και πάλι, δεν μου αρέσει η έκφραση "οδηγικό στιλ", επειδή δεν πιστεύω ότι ένας οδηγός της Formula 1 θα έπρεπε να λέει ποτέ κάτι τέτοιο. Θα έπρεπε να είμαστε σε θέση να προσαρμοζόμαστε, ακόμα κι αν δεν είναι ίσως φυσικό, αλλά οφείλουμε να μπορούμε να προσαρμοστούμε σε κάθε τύπο μονοθεσίου και στον τρόπο που χρειάζεται να το οδηγήσεις. Γι' αυτό κάνουμε αυτό που κάνουμε και γι' αυτό είμαστε οι 22 οδηγοί στον κόσμο που τρέχουν στη Formula 1».

Στη συνέχεια, ο νεαρός οδηγός της Audi ανέλυσε τις τεχνικές προσαρμογές που απαιτούνται από γωνία σε γωνία λόγω της ηλεκτρικής ενέργειας: «Πιστεύω ότι είναι απλώς θέμα του τι μονοθέσιο έχεις και πώς πρέπει να το οδηγήσεις. Θεωρώ ότι σε σχέση με πέρυσι δεν άλλαξα πολύ τον τρόπο που οδηγώ, αλλά προφανώς κάνεις μικρορυθμίσεις εδώ κι εκεί. Γνωρίζεις πώς αποδίδεται η ενέργεια βγαίνοντας από κάποιες στροφές, οπότε ξέρεις αν μπορείς να πιέσεις περισσότερο στην είσοδο και να νοιαστείς λιγότερο για την έξοδο, επειδή δεν αποδίδεται ενέργεια εκεί. Ή αν στην πραγματικότητα πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός στην είσοδο, επειδή θα ακολουθήσει μια μεγάλη ευθεία και θα καταναλώσεις πολλή ενέργεια. Οπότε πρέπει να αλλάξεις, ενώ πέρυσι ήταν πάντα σταθερή η προσέγγιση των στροφών, συνεπώς δεν χρειαζόταν να το κάνεις αυτό».

Οι γρήγοροι παραμένουν γρήγοροι

Παρά τις συζητήσεις για το αν τα μονοθέσια του 2026 περιορίζουν τον απόλυτο έλεγχο των οδηγών, ο Μπορτολέτο επεσήμανε ότι η ιεραρχία των ταλέντων δεν έχει αλλοιωθεί από τους νέους κανονισμούς:

«Βλέπετε τον Φερστάπεν να είναι αργός; Βλέπετε έναν επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή όπως τον Χάμιλτον να είναι αργός φέτος; Βλέπετε τον Λεκλέρ να είναι αργός; Εγώ δεν τους βλέπω να είναι αργοί. Τους βλέπω ακόμα πολύ ανταγωνιστικούς, οπότε δεν θα έλεγα ότι οι γρήγοροι οδηγοί έγιναν αργοί. Αυτή είναι η αλήθεια, οπότε δεν νομίζω ότι είδαμε αργούς οδηγούς από πέρυσι να γίνονται γρήγοροι και τους γρήγορους αργούς. Συνεχίζει να είναι αυθεντικό το racing».

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.