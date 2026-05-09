Ο Πέκο Μπανάια επικράτησε στην «κόψη του ξυραφιού» των Μαρκ Μάρκεθ και Μάρκο Μπετζέκι, σε μια από τις πιο «κλειστές» κατατακτήριες δοκιμές της ιστορίας στο Λε Μαν.

Οι κατατακτήριες δοκιμές για το Grand Prix της Γαλλίας θα μείνουν στην ιστορία του MotoGP για την απίστευτη ένταση και τις ελάχιστες διαφορές, καθώς οι τέσσερις πρώτοι αναβάτες ολοκλήρωσαν τη διαδικασία με διαφορά μόλις 0,065 δευτερολέπτων! Ο Πέκκο Μπανιάια ήταν εκείνος που πανηγύρισε την pole position, για πρώτη φορά φέτος, αν και χρειάστηκε να περιμένει την απόφαση των αγωνοδικών.

Ο Ιταλός πρωταθλητής εξετάστηκε για το αν εμπόδισε τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο στην έξοδο της στροφής Garage Vert κατά τον τελευταίο γύρο του αναβάτη της VR46. Τελικά, οι αγωνοδίκες έκριναν ότι δεν υπήρξε παράβαση, οριστικοποιώντας την πρώτη θέση του Μπανιάια στη σχάρα εκκίνησης.

Το ρεκόρ του Μάρκεθ

Ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Q1, όπου σημείωσε ένα εντυπωσιακό νέο ρεκόρ πίστας για το MotoGP στο Λε Μαν. Ωστόσο, παρά την κυριαρχία του στην πρώτη περίοδο, ούτε ο ίδιος ούτε κάποιος άλλος κατάφερε να πλησιάσει αυτόν τον χρόνο στην κρίσιμη Q2. Ο Ισπανός θα εκκινήσει τελικά από τη δεύτερη θέση, μόλις 0,011 δευτερόλεπτα πίσω από τον Μπανιάια.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Μάρκο Μπετζέκι, ο οποίος επιβεβαίωσε τη φόρμα της Aprilia φέτος. Αν και βελτίωσε τον χρόνο του στο τέλος, έμεινε μόλις 0,023 δευτερόλεπτα μακριά από την pole position. Την πρώτη τετράδα-φωτιά συμπλήρωσε ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο, ο οποίος έχασε την ευκαιρία για κάτι καλύτερο στο τελευταίο κομμάτι της πίστας.

Οι τοπικοί ήρωες

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό έδωσε στους Γάλλους φιλάθλους έναν λόγο να πανηγυρίζουν, φέρνοντας τη Yamaha στην εντυπωσιακή 6η θέση, μόλις 0,197 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή. Αντίθετα, ο Ζοάν Ζαρκό, που είχε εντυπωσιάσει στις δοκιμές της Παρασκευής με τη Honda, δεν κατάφερε να βρει τον ίδιο ρυθμό στην Q2 και περιορίστηκε στην 11η θέση της εκκίνησης.

Σημαντική ήταν η προσπάθεια του Πέδρο Ακόστα, ο οποίος παρά το γεγονός ότι είχε μια έξοδο νωρίς, κατάφερε να σώσει την 5η θέση ως η ταχύτερη KTM. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν ο Τζοάν Μιρ (Honda), ο Χόρχε Μαρτίν (Aprilia), ο Άι Ογκούρα (Trackhouse Aprilia) και ο Άλεξ Μάρκεθ (Gresini Ducati), ο οποίος είχε μια πτώση νωρίς στην Q2 αλλά επέστρεψε γρήγορα στη δράση.

Απογοήτευση για Μπίντερ και Μπαστιανίνι

Στον αντίποδα, η Q1 έκρυβε δυσάρεστες εκπλήξεις για ονόματα που θεωρούνταν φαβορί. Ο Ενέα Μπαστιανίνι και ο Λούκα Μαρίνι θα εκκινήσουν από τη 14η και 15η θέση αντίστοιχα, έχοντας μείνει πάνω από ένα δευτερόλεπτο πίσω από το χρόνο του Μάρκεθ.

Η μεγαλύτερη απογοήτευση ήρθε από το στρατόπεδο της KTM και τον Μπραντ Μπίντερ, ο οποίος βρέθηκε στην προτελευταία θέση (21ος). Ο Νοτιοαφρικανός ήταν πιο κοντά στον χρόνο του Γιόνας Φόλγκερ, που αντικαθιστά τον τραυματία Μαβέριλ Βινιάλες, παρά στους πρωτοπόρους, δείχνοντας ότι η αυστριακή ομάδα έχει πολλή δουλειά μπροστά της.

Η δράση στο Λε Μαν συνεχίζεται με τον Αγώνα Σπριντ των 13 γύρων, που θα εκκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα Q2

Αποτελέσματα Q1