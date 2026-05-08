Ο τοπικός ήρωας Ζοάν Ζαρκό έγραψε ιστορία στις χρονομετρημένες δοκιμές, την ώρα που ο Μαρκ Μάρκεθ έμενε εκτός δεκάδας και θα χρειαστεί να περάσει από το Q1.

Η δράση στο Λε Μαν για το Grand Prix Γαλλίας του MotoGP πήρε μια απρόσμενη τροπή κατά τη διάρκεια των κρίσιμων χρονομετρημένων δοκιμών της Παρασκευής. Ο «τοπικός ήρωας» Zoάν Ζαρκό, οδηγώντας την RC213V της LCR Honda, ξεσήκωσε τους συμπατριώτες του στις κερκίδες σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας. Ο Γάλλος αναβάτης ήταν ένας από τους μόλις δύο που κατάφεραν να «σπάσουν» το φράγμα του 1:30, δείχνοντας ότι η Honda είναι δυνατή τον δρόμο της στην εμβληματική πίστα.

Σε μια μάχη που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με την Ducati της VR46 ακολούθησε σε απόσταση αναπνοής, μόλις 0,010 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ζαρκό. Η κυριαρχία των Honda και Ducati στην πρώτη πεντάδα συμπληρώθηκε από τον Πέκο Μπανάια, ο οποίος παρά την πτώση του στο τέλος, κράτησε την τρίτη θέση, μπροστά από τον Άλεξ Μάρκεθ και τον αναγεννημένο Τζοάν Μιρ.

Η μεγάλη έκπληξη

Η μεγαλύτερη είδηση της ημέρας, ωστόσο, ήταν ο αποκλεισμός του Μαρκ Μάρκεθ από την απευθείας πρόκριση στο Q2. Ο Ισπανός πρωταθλητής, που βρισκόταν εντός δεκάδας στο μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας, είδε τους αντιπάλους του να βελτιώνουν τους χρόνους τους στα τελευταία λεπτά, την ίδια ώρα που οι κίτρινες σημαίες από την πτώση του Μπανάια του στέρησαν τη δυνατότητα για μια τελευταία προσπάθεια.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Μαρκ Μάρκεθ θα αναγκαστεί να παλέψει στο Q1 από τον περασμένο Οκτώβριο και το Grand Prix της Ινδονησίας. Μαζί του στην ψυχοφθόρα διαδικασία του Σαββάτου θα βρεθούν και άλλα ηχηρά ονόματα όπως ο Ενέα Μπαστιανίνι, ο Μπραντ Μπίντερ και ο τοπικός αγαπημένος Φάμπιο Κουαρταραρό, καθιστώντας το πρώτο σκέλος των κατατακτήριων μια πραγματική «μάχη επιβίωσης».

Η υπέρβαση του Ρινς

Στο στρατόπεδο της Aprilia, το απόγευμα ήταν γεμάτο άγχος. Οι Χόρχε Μαρτίν και Μάρκο Μπετζέκι κατάφεραν τελικά να εξασφαλίσουν τη θέση τους στη δεκάδα, παρά το γεγονός ότι ο Μαρτίν είχε μια πτώση νωρίτερα στη διαδικασία. Αξιοσημείωτη ήταν η βοήθεια που πρόσφερε ο Ισπανός στον Άλεξ Ρινς, με τον αναβάτη της Yamaha να εκμεταλλεύεται το «slipstream» για να φέρει τη μοτοσικλέτα του στην 8η θέση, δίνοντας μια σπάνια χαρά στην ιαπωνική ομάδα.

Η τύχη δεν ήταν με το μέρος του Ραούλ Φερνάντεθ, καθώς η Aprilia του τυλίχθηκε στις φλόγες στα μέσα των δοκιμών, στερώντας του πολύτιμο χρόνο και περιορίζοντάς τον στο Q1. Τέλος, οι νεαροί Άι Ογκούρα και Πέντρο Ακόστα πέτυχαν ακριβώς τον ίδιο χρόνο, καταφέρνοντας να «στριμωχτούν» στην πρώτη δεκάδα, μόλις 0,289 δευτερόλεπτα πίσω από την κορυφή, σε ένα από τα πιο κλειστά grid των τελευταίων ετών.

Οι πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου στο Λε Μαν θα αρχίσει στις 11:50 ώρα Ελλάδας.

