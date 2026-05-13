Ένας 12χρονος αναβάτης σπάει τα ρεκόρ

Στην ηλικία που τα περισσότερα παιδιά αχολούνται με τάμπλετ και κινητά, έρχεται ένας Βρετανός πιτσιρικάς να βάλει τα γυαλιά σε ενήλικες.

Ένας 12χρονος μοτοσικλετιστής από το Μπράντφορντ πρόσθεσε τέσσερις ακόμη τίτλους στην αυξανόμενη συλλογή του από ρεκόρ ταχύτητας στο έδαφος, αφού έγραψε ιστορία στις αμμουδιές της Νότιας Ουαλίας νωρίτερα αυτόν το μήνα. Ο Άλφι Μπαράκλαφ ταξίδεψε στο ιστορικό Pendine Sands το Σαββατοκύριακο 2-4 Μαΐου, όπου έθεσε νέα ρεκόρ για νέους, στις κατηγορίες έως 100cc, εκκίνησης από στάση στα 500 μέτρα, στο ένα χιλιόμετρο, στο τέταρτο του μιλίου και στο μισό μίλι.

Σύμφωνα με τον πατέρα Καρλ Μπαράκλαφ, η τελευταία επιτυχία του Άλφι τον καθιστά ως το νεότερο μοτοσικλετιστή που κατακτά ένα αναγνωρισμένο ρεκόρ ταχύτητας στο Ηνωμένο Βασίλειο στην άμμο, αφού έχει ήδη γίνει ο νεότερος κάτοχος ρεκόρ ταχύτητας σε άσφαλτο στη χώρα σε ηλικία μόλις εννέα ετών. Σε ηλικία 12 ετών, ο Άλφι έχει καταρρίψει 27 ρεκόρ ταχύτητας σε διάφορες αποστάσεις, συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων ρεκόρ στην άσφαλτο, τόσο μόνος του όσο και μαζί με τον φίλο του Τζακ Τέιλορ σε όχημα τύπου sidecar.

Το τελευταίο ρεκόρ ήρθε με μια ειδικά κατασκευασμένη μηχανή drag, που τροφοδοτείται από έναν κινητήρα Gilera DNA 70cc. «Είναι η πρώτη του ειδικά κατασκευασμένη μηχανή drag», είπε ο Καρλ. «Είναι αυτή που χρησιμοποίησε για να κάνει το πρώτο του ρεκόρ ταχύτητας στην άσφαλτο και στην άμμο, χρησιμοποιήσαμε αυτή τη μηχανή επειδή δεν είναι πολύ γρήγορη από τη γραμμή εκκίνησης. Προφανώς, επειδή ήταν στην άμμο, δεν θέλαμε απλώς να χάσει την ορμή του».

Η περιοχή Pendine Sands φιλοξενεί παρόμοιους αγώνες για περισσότερο από έναν αιώνα, με τη μήκους επτά μιλίων παραλία της Ουαλίας να συνδέεται με οχήματα που σπάνε ρεκόρ. Το τρέχον ρεκόρ ταχύτητας μοτοσικλέτας είναι τα 325 χλμ/ώρα, που σημειώθηκε το 2018 από τον αείμνηστο οδηγό αγώνων Zef Eisenberg με ένα υπερτροφοδοτούμενο Suzuki Hayabusa.

Με τα ρεκόρ ήδη στα χέρια του, η προσοχή του Άλφι στρέφεται τώρα στην εβδομάδα ταχύτητας Straightliners του Σεπτεμβρίου στο αεροδρόμιο Elvington.

«Μόλις έμαθε ότι είχε κάνει το ρεκόρ, σκέφτηκε αμέσως τι μπορεί να κάνει του χρόνου», πρόσθεσε ο πατέρας Karl. «Έχει πάντα τους δικούς του προσωπικούς στόχους και είναι πάντα εφικτοί επειδή ξέρει τι χρειάζεται για να πετύχει αυτά τα επιτεύγματα».

Πηγή MCN