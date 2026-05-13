Ανησυχία προκαλούν στους φίλους της Scuderia Ferrari οι δηλώσεις του Λιούις Χάμιλτον πως η SF-26 έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

Η φετινή σεζόν έχει εξελιχθεί σε μία ακραία τεχνική μάχη γύρω από τις λεπτομέρειες των νέων κανονισμών. Η Formula 1 του 2026 αλλάζει συνεχώς πρόσωπο καθώς οι ομάδες αρχίζουν να κατανοούν καλύτερα τα νέα μονοθέσια και να ανακαλύπτουν περιοχές απόδοσης που αρχικά δεν ήταν προφανείς.

Στο Μαϊάμι είδαμε τα πρώτα μεγάλα πακέτα αναβαθμίσεων, με τις ομάδες να πιέζουν στο όριο για να βρουν απόδοση. Η πλειονότητα των ομάδων βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο στην εξέλιξη, με τη δυναμική τους να αλλάζει σημαντικά στην πίστα της Φλόριντα.

Ο Χάμιλτον «χτύπησε» το καμπανάκι του κινδύνου

Στον αγώνα του Μαϊάμι η Ferrari παρουσίασε τις περισσότερες αναβαθμίσεις, σε μια προσπάθεια να φτάσει τη Mercedes-AMG. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν λειτούργησε, με την ιταλική ομάδα να πέφτει πίσω και από τη McLaren Racing, η οποία κέρδισε το σπριντ, ενώ ο Λάντο Νόρις πήρε τη 2η θέση στο Grand Prix.

O 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον, θεωρεί πως η Ferrari έχασε έδαφος σε σχέση με τους αντιπάλους της. Παρότι πλησίασε τη Mercedes-AMG, ο Βρετανός έδωσε το παράδειγμα της McLaren και τα κέρδη που βρήκε με το πακέτο αναβαθμίσεών της.

«Η ομάδα δούλεψε απίστευτα σκληρά για να φέρει αυτές τις αναβαθμίσεις και είναι ένα βήμα μπροστά, όμως και οι άλλοι έκαναν βήμα. Άκουσα πως η McLaren έφερε αναβάθμιση που απέδωσε πολύ περισσότερο από όσο περίμεναν. Εμείς δεν είχαμε αυτή την εμπειρία», δήλωσε ο Βρετανός.

Το βίωμα του Χάμιλτον όπως και του teammate του Σαρλ Λεκλέρ ενδέχεται να οφείλεται και στη φύση της διαδρομής του Μαϊάμι. Οι μεγάλες ευθείες δεν ευνοούν την SF-26, η οποία υστερεί σε ισχύ έναντι των μονοθεσίων με κινητήρα Mercedes.

That parking space will do nicely 🛴 pic.twitter.com/qAy2nSaVJA — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 4, 2026

Οι αντίπαλοι της Ferrari κάνουν κάτι διαφορετικό

Ο Χάμιλτον όταν μιλάει για συγκεκριμένους τομείς δεν είναι τυχαίο. Ο Βρετανός θέλησε να εστιάσει στην εμπρός αεροτομή του μονοθεσίου του, λέγοντας πως ένας τομέας που πρέπει να βελτιωθεί η Ferrari είναι η εμπρός αεροτομή.

«Η Mercedes, η McLaren και η Red Bull κάνουν κάτι διαφορετικό με την εμπρός αεροτομή τους σε σχέση με εμάς. Πρέπει να το εξετάσουμε για να δούμε αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να βελτιώσουμε».

Θέλοντας να εξηγήσει περεταίρω τι εννοεί, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είπε: «Αν κοιτάξουμε τις εμπρός αεροτομές των άλλων ομάδων και μετά το δικό μας, θα δεις ότι είναι διαφορετικά. Δεν ξέρω αν είναι όλη η διαφορά εκεί, αλλά αναρωτιέμαι τι ακριβώς κάνει αυτό το concept, γιατί όλοι οι άλλοι φαίνεται να το έχουν και έχουν βελτιωθεί».

Η πορεία εξέλιξης της Ferrari

Παρότι ο Χάμιλτον ανησυχεί για τα αεροδυναμικά κέρδη των αντιπάλων της Ferrari, η SF-26 είναι αποδεδειγμένα ένα κορυφαίο μονοθέσιο. Το εμπρός μέρος είναι ιδιαίτερα σταθερό στην είσοδο των στροφών και δίνει αυτοπεποίθηση στους δύο οδηγούς. Επιπρόσθετα, οι πρώτες αναβαθμίσεις που έχουν παραχθεί στο Μαρανέλο έχουν εστιάσει στο πίσω μέρος του μονοθεσίου για εύρεση περισσότερης κάθετης δύναμης.

Αν οι δηλώσεις του Χάμιλτον παραπέμπουν σε πραγματική ανησυχία ή δίνει μια πρόγευση του επόμενου πακέτου αναβαθμίσεων της Scuderia.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Νίκος Γιαννούλας συζητούν την επιστρφή της φράσης στη Formula 1 με το GP Μαϊάμι, που χαρακτηρίιστηκε από το «χατ τρικ» του Κίμι Αντονέλι.