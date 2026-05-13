ΣΕΑΑ: 1 στα 2 εισαγόμενα μεταχειρισμένα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα» χιλιόμετρα

Σοκαριστικά στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΣΕΑΑ για τη μεγάλη απάτη που πλήττει τους αγοραστές – Πώς να μην πέσετε στην παγίδα.

Η αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου από το εξωτερικό μπορεί να μοιάζει με ευκαιρία, αλλά τα τελευταία στοιχεία αποκαλύπτουν μια ζοφερή πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι το 30-50% των αυτοκινήτων (δηλαδή ένα στα δύο) που πωλούνται από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη έχουν υποστεί αλλοίωση στα χιλιόμετρα.

Το πρόβλημα εμφανίζεται ακόμα πιο έντονο στις χώρες των Βαλκανίων, όπου τα ποσοστά της απάτης είναι ακόμα υψηλότερα. Εκτός από την προφανή οικονομική ζημιά, η αλλοίωση του οδόμετρου συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια, καθώς ο αγοραστής κινδυνεύει αγνοώντας τις πραγματικές ανάγκες συντήρησης ή επισκευής του οχήματος.

Η «παγίδα» του εκτελωνισμού στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, οι επιτήδειοι εισαγωγείς έχουν αναπτύξει συγκεκριμένες μεθόδους για να αποφεύγουν τις νομικές συνέπειες. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), μια συνηθισμένη τακτική είναι η «παρότρυνση» του πελάτη να πραγματοποιήσει ο ίδιος τον εκτελωνισμό του οχήματος στο όνομά του.

Με αυτόν τον τρόπο, ο «εισαγωγέας» αποποιείται τις αστικές του ευθύνες για την πώληση αυτοκινήτου με ψευδή ή αλλοιωμένα στοιχεία. Αν ο αγοραστής εμφανίζεται ως ο εισαγωγέας, καθίσταται αδύνατο για τα ελληνικά δικαστήρια να επιληφθούν της απάτης, ενώ ο ίδιος κινδυνεύει να βρεθεί υπόλογος ακόμα και για ζητήματα λαθρεμπορίας.

Πώς να προστατευτείτε πριν την αγορά

Η σύσταση του ΣΕΑΑ για τους υποψήφιους αγοραστές είναι σαφής και κατηγορηματική προκειμένου να διασφαλίσουν τα χρήματά τους. Πριν από οποιαδήποτε αγορά εισαγόμενου μεταχειρισμένου, ο αγοραστής οφείλει να απευθύνεται σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για να ενημερωθεί πλήρως για το ιστορικό του αυτοκινήτου στο εξωτερικό.

Επιπλέον, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποδέχεται τον εκτελωνισμό στο όνομά του. Τα εγχώρια μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αποτελούν ασφαλέστερη επιλογή, καθώς για αυτά μπορούν να εντοπιστούν όλες οι σημαντικές πληροφορίες και το ιστορικό τους με μεγαλύτερη βεβαιότητα.