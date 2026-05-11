Έπειτα από την άσχημη πτώση του το Σάββατο στο Λε Μαν, ο Μαρκ Μάρκεθ χειρουργήθηκε και πλέον βρίσκεται σε διαδικασία αποθεραπείας.

Ο Μαρκ Μάρκεθ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στο σπριντ του Grand Prix Γαλλίας. Η Ducati επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της πως ο Ισπανός υποβλήθηκε σε δύο ξεχωριστές επεμβάσεις στη Μαδρίτη.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του MotoGP αποχώρησε από το Λε Μαν το Σάββατο μετά τη βίαιη πτώση που είχε στον προτελευταίο γύρο του αγώνα σπριντ, όταν έχασε τον έλεγχο της Ducati του και υπέστη κάταγμα στο πέμπτο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού. Ο Μάρκεθ χειρουργήθηκε στο Ruber Internacional Hospital της Μαδρίτης, το νοσοκομείο που επιλέγει σταθερά τα τελευταία χρόνια για τις σοβαρές επεμβάσεις του.

Επέμβαση σε πόδι και ώμο

Σύμφωνα με τη Ducati, οι γιατροί σταθεροποίησαν το κάταγμα στο δεξί πόδι, όμως παράλληλα αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί νωρίτερα και μία δεύτερη χειρουργική επέμβαση στον ώμο του Ισπανού. Η συγκεκριμένη διαδικασία ήταν αρχικά προγραμματισμένη να γίνει μετά το Grand Prix Καταλονίας της επόμενης εβδομάδας, όμως τελικά επισπεύστηκε λόγω της κατάστασης.

Η επέμβαση αφορούσε την αφαίρεση «δύο βιδών και ενός οστικού θραύσματος από προηγούμενη επέμβαση Latarjet του Δεκεμβρίου 2019, τα οποία είχαν μετακινηθεί και πίεζαν το κερκιδικό νεύρο». Η επέμβαση τύπου Latarjet είχε πραγματοποιηθεί την περίοδο που αγωνιζόταν ακόμη με τη Honda, πριν από τον σοβαρό τραυματισμό στο χέρι του, όταν αντιμετώπιζε συνεχείς εξαρθρώσεις ώμου.

No @marcmarquez93 on track today but positive vibes are being sent to the World Champion 💪#FrenchGP 🇫🇷 May 10, 2026

Χωρίς χρονοδιάγραμμα επιστροφής

Η Ducati δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα για την επιστροφή του Ισπανού αναβάτη, επιβεβαιώνοντας μόνο πως θα απουσιάσει σίγουρα από το Grand Prix Καταλονίας στη Βαρκελώνη.

«Θα παραμείνει στο νοσοκομείο για το βράδυ και αύριο θα επιστρέψει σπίτι ώστε να ξεκινήσει την αποκατάσταση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ιταλική ομάδα.

Η Ducati ξεκαθάρισε επίσης πως η πρόοδος της αποθεραπείας μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα καθορίσει και τον χρόνο επιστροφής του στις πίστες. Αυτή τη στιγμή, το Grand Prix Ιταλίας στο Μουτζέλο στα τέλη Μαΐου μοιάζει να αποτελεί τον πρώτο ρεαλιστικό στόχο για πιθανή επιστροφή, αν και όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία της αποκατάστασης.

Ο τραυματισμός του Μάρκεθ έρχεται σε εξαιρετικά κρίσιμο σημείο της χρονιάς, καθώς ο Ισπανός χάνει πολύτιμο έδαφος στη μάχη του πρωταθλήματος. Μετά το Λε Μαν βρίσκεται πλέον 71 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Μάρκο Μπετσέκι και 70 από τον δεύτερο Χόρχε Μαρτίν.