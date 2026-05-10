MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το Grand Prix Γαλλίας

MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το Grand Prix Γαλλίας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Σκληρή μάχη στην κορυφή της βαθμολογίας αναβατών του MotoGP, καθώς ο αγώνας στο Λε Μαν εκτόξευσε το ενδιαφέρον για τη συνέχεια της σεζόν.

Το Grand Prix Γαλλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP εξελίχθηκε σε έναν απόλυτο θρίαμβο για την Aprilia, με τον Χόρχε Μαρτίν να αναδεικνύεται μεγάλος νικητής μετά από μια συναρπαστική καταδίωξη. Η απουσία του παγκόσμιου πρωταθλητή Μαρκ Μάρκεθ λόγω τραυματισμού έδωσε στη μονομαχία των δύο οδηγών της Aprilia χαρακτήρα πρόωρου τελικού για τον τίτλο, με τον Μαρτίν να καταφέρνει ένα σημαντικό βαθμολογικό πλήγμα στον Μάρκο Μπετζέκι, κάνοντας ταυτόχρονα το «νταμπλ», μετά τη νίκη του και στο Σπριντ του Σαββάτου.

Πλέον οι Μπετζέκι και Μαρτίν χωρίζονται στη βαθμολογία για μόλις 1 βαθμό, με το πρωτάθλημα να συνεχίζεται δίχως διακοπή το ερχόμενο σαββατοκύριακο.

Βαθμολογία Αναβατών

ΘέσηΑναβάτηςΟμάδαΒαθμοίΔιαφορά
1Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing128-
2Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing127-1
3Φάμπιο Ντι ΤζιαναντόνιοPertamina Enduro VR46 Racing Team84-44
4Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing83-45
5Άι ΟγκούραTrackhouse MotoGP Team67-61
6Ραούλ ΦερνάντεζTrackhouse MotoGP Team62-66
7Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team57-71
8Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP55-73
9Φραντσέσκο ΜπανιάιαDucati Lenovo Team43-85
10Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech339-89
11Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol33-95
12Γιόχαν ΖάρκοCastrol Honda LCR29-99
13Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing28-100
14Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP27-101
15Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team27-101
16Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team26-102
17Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR10-118
18Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol8-120
19Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team7-121
20Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP4-124
21Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP1-127
22Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech30-128
23Γιόνας ΦόλγκερRed Bull KTM Tech30-128
24Μικέλε ΠίροBK8 Gresini Racing MotoGP0-128
25Αουγκούστο ΦερνάντεζYamaha Factory Racing0-128

Βαθμολογία Κατασκευαστών

ΘέσηΚατασκευαστήςΒαθμοίΔιαφορά
1Aprilia162-
2Ducati128-34
3KTM96-66
4Honda49-113
5Yamaha29-133

Βαθμολογία Ομάδων

ΘέσηΟμάδαΒαθμοίΔιαφορά
1Aprilia Racing255-
2Trackhouse MotoGP Team129-126
3Red Bull KTM Factory Racing111-144
4Pertamina Enduro VR46 Racing Team111-144
5Ducati Lenovo Team100-155
6BK8 Gresini Racing MotoGP82-173
7Honda HRC Castrol41-214
8Red Bull KTM Tech339-216
9LCR Honda39-216
10Monster Energy Yamaha MotoGP Team33-222
11Prima Pramac Yamaha MotoGP5-250

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

@Photo credits: Piagio media

RELATED NEWS

Φόρτωση BOLM...
 