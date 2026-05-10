MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το Grand Prix Γαλλίας
Σκληρή μάχη στην κορυφή της βαθμολογίας αναβατών του MotoGP, καθώς ο αγώνας στο Λε Μαν εκτόξευσε το ενδιαφέρον για τη συνέχεια της σεζόν.
Το Grand Prix Γαλλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP εξελίχθηκε σε έναν απόλυτο θρίαμβο για την Aprilia, με τον Χόρχε Μαρτίν να αναδεικνύεται μεγάλος νικητής μετά από μια συναρπαστική καταδίωξη. Η απουσία του παγκόσμιου πρωταθλητή Μαρκ Μάρκεθ λόγω τραυματισμού έδωσε στη μονομαχία των δύο οδηγών της Aprilia χαρακτήρα πρόωρου τελικού για τον τίτλο, με τον Μαρτίν να καταφέρνει ένα σημαντικό βαθμολογικό πλήγμα στον Μάρκο Μπετζέκι, κάνοντας ταυτόχρονα το «νταμπλ», μετά τη νίκη του και στο Σπριντ του Σαββάτου.
Πλέον οι Μπετζέκι και Μαρτίν χωρίζονται στη βαθμολογία για μόλις 1 βαθμό, με το πρωτάθλημα να συνεχίζεται δίχως διακοπή το ερχόμενο σαββατοκύριακο.
Βαθμολογία Αναβατών
|Θέση
|Αναβάτης
|Ομάδα
|Βαθμοί
|Διαφορά
|1
|Μάρκο Μπετσέκι
|Aprilia Racing
|128
|-
|2
|Χόρχε Μαρτίν
|Aprilia Racing
|127
|-1
|3
|Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|84
|-44
|4
|Πέδρο Ακόστα
|Red Bull KTM Factory Racing
|83
|-45
|5
|Άι Ογκούρα
|Trackhouse MotoGP Team
|67
|-61
|6
|Ραούλ Φερνάντεζ
|Trackhouse MotoGP Team
|62
|-66
|7
|Μαρκ Μάρκεθ
|Ducati Lenovo Team
|57
|-71
|8
|Άλεξ Μάρκεθ
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|55
|-73
|9
|Φραντσέσκο Μπανιάια
|Ducati Lenovo Team
|43
|-85
|10
|Ενέα Μπαστιανίνι
|Red Bull KTM Tech3
|39
|-89
|11
|Λούκα Μαρίνι
|Honda HRC Castrol
|33
|-95
|12
|Γιόχαν Ζάρκο
|Castrol Honda LCR
|29
|-99
|13
|Μπραντ Μπίντερ
|Red Bull KTM Factory Racing
|28
|-100
|14
|Φερμίν Αλντεγκέρ
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|27
|-101
|15
|Φράνκο Μορμπιντέλι
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|27
|-101
|16
|Φάμπιο Κουαρταραρό
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|26
|-102
|17
|Ντιόγκο Μορέιρα
|Pro Honda LCR
|10
|-118
|18
|Ζοάν Μιρ
|Honda HRC Castrol
|8
|-120
|19
|Άλεξ Ρινς
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|7
|-121
|20
|Τοπράκ Ραζγκατλίογλου
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|4
|-124
|21
|Τζακ Μίλερ
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|1
|-127
|22
|Μάβερικ Βινιάλες
|Red Bull KTM Tech3
|0
|-128
|23
|Γιόνας Φόλγκερ
|Red Bull KTM Tech3
|0
|-128
|24
|Μικέλε Πίρο
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|0
|-128
|25
|Αουγκούστο Φερνάντεζ
|Yamaha Factory Racing
|0
|-128
Βαθμολογία Κατασκευαστών
|Θέση
|Κατασκευαστής
|Βαθμοί
|Διαφορά
|1
|Aprilia
|162
|-
|2
|Ducati
|128
|-34
|3
|KTM
|96
|-66
|4
|Honda
|49
|-113
|5
|Yamaha
|29
|-133
Βαθμολογία Ομάδων
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|Διαφορά
|1
|Aprilia Racing
|255
|-
|2
|Trackhouse MotoGP Team
|129
|-126
|3
|Red Bull KTM Factory Racing
|111
|-144
|4
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|111
|-144
|5
|Ducati Lenovo Team
|100
|-155
|6
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|82
|-173
|7
|Honda HRC Castrol
|41
|-214
|8
|Red Bull KTM Tech3
|39
|-216
|9
|LCR Honda
|39
|-216
|10
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|33
|-222
|11
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|5
|-250
@Photo credits: Piagio media