Σκληρή μάχη στην κορυφή της βαθμολογίας αναβατών του MotoGP, καθώς ο αγώνας στο Λε Μαν εκτόξευσε το ενδιαφέρον για τη συνέχεια της σεζόν.

Το Grand Prix Γαλλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP εξελίχθηκε σε έναν απόλυτο θρίαμβο για την Aprilia, με τον Χόρχε Μαρτίν να αναδεικνύεται μεγάλος νικητής μετά από μια συναρπαστική καταδίωξη. Η απουσία του παγκόσμιου πρωταθλητή Μαρκ Μάρκεθ λόγω τραυματισμού έδωσε στη μονομαχία των δύο οδηγών της Aprilia χαρακτήρα πρόωρου τελικού για τον τίτλο, με τον Μαρτίν να καταφέρνει ένα σημαντικό βαθμολογικό πλήγμα στον Μάρκο Μπετζέκι, κάνοντας ταυτόχρονα το «νταμπλ», μετά τη νίκη του και στο Σπριντ του Σαββάτου.

Πλέον οι Μπετζέκι και Μαρτίν χωρίζονται στη βαθμολογία για μόλις 1 βαθμό, με το πρωτάθλημα να συνεχίζεται δίχως διακοπή το ερχόμενο σαββατοκύριακο.

Βαθμολογία Αναβατών

Θέση Αναβάτης Ομάδα Βαθμοί Διαφορά 1 Μάρκο Μπετσέκι Aprilia Racing 128 - 2 Χόρχε Μαρτίν Aprilia Racing 127 -1 3 Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο Pertamina Enduro VR46 Racing Team 84 -44 4 Πέδρο Ακόστα Red Bull KTM Factory Racing 83 -45 5 Άι Ογκούρα Trackhouse MotoGP Team 67 -61 6 Ραούλ Φερνάντεζ Trackhouse MotoGP Team 62 -66 7 Μαρκ Μάρκεθ Ducati Lenovo Team 57 -71 8 Άλεξ Μάρκεθ BK8 Gresini Racing MotoGP 55 -73 9 Φραντσέσκο Μπανιάια Ducati Lenovo Team 43 -85 10 Ενέα Μπαστιανίνι Red Bull KTM Tech3 39 -89 11 Λούκα Μαρίνι Honda HRC Castrol 33 -95 12 Γιόχαν Ζάρκο Castrol Honda LCR 29 -99 13 Μπραντ Μπίντερ Red Bull KTM Factory Racing 28 -100 14 Φερμίν Αλντεγκέρ BK8 Gresini Racing MotoGP 27 -101 15 Φράνκο Μορμπιντέλι Pertamina Enduro VR46 Racing Team 27 -101 16 Φάμπιο Κουαρταραρό Monster Energy Yamaha MotoGP Team 26 -102 17 Ντιόγκο Μορέιρα Pro Honda LCR 10 -118 18 Ζοάν Μιρ Honda HRC Castrol 8 -120 19 Άλεξ Ρινς Monster Energy Yamaha MotoGP Team 7 -121 20 Τοπράκ Ραζγκατλίογλου Prima Pramac Yamaha MotoGP 4 -124 21 Τζακ Μίλερ Prima Pramac Yamaha MotoGP 1 -127 22 Μάβερικ Βινιάλες Red Bull KTM Tech3 0 -128 23 Γιόνας Φόλγκερ Red Bull KTM Tech3 0 -128 24 Μικέλε Πίρο BK8 Gresini Racing MotoGP 0 -128 25 Αουγκούστο Φερνάντεζ Yamaha Factory Racing 0 -128

Βαθμολογία Κατασκευαστών

Θέση Κατασκευαστής Βαθμοί Διαφορά 1 Aprilia 162 - 2 Ducati 128 -34 3 KTM 96 -66 4 Honda 49 -113 5 Yamaha 29 -133

Βαθμολογία Ομάδων