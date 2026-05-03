Δείτε πώς θα παραταχθούν οι 22 μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Miami International Autodrome για τον τέταρτο αγώνα στην αγωνιστική σεζόν του 2026.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του κρίσιμου Grand Prix Μαϊάμι. Ο τέταρτος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το βράδυ του Σαββάτου μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη.

Η μάχη στο Μαϊάμι, όπου το gMotion είχε την ευκαιρία να πάρει συνέντευξη από τον παγκόσμιο πρωταθλητή Λάντο Νόρις και τον Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, θα έχει διάρκεια 57 γύρους. Όπως επιβεβαιώθηκε νωρίτερα μέσα στη μέρα, η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει 3 ώρες νωρίτερα απ’ ότι είχε προγραμματιστεί.

Το grid του αγώνα

Από την 1η θέση θα εκκινήσει ο Κίμι Αντονέλι. Ο οδηγός της Mercedes-AMG κατέκτησε την τρίτη σερί του pole position και θέλει να πάρει μία ακόμη νίκη στη φετινή σεζόν. Το έργο του δεν θα είναι εύκολο, μιας και δίπλα του θα έχει τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος πήρε το καλύτερο πλασάρισμά του σε κατατακτήριες εφέτος.

Πίσω τους θα είναι ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, o οποίος μοιράζεται τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης με τον νικητή του Αγώνα Σπριντ Λάντο Νόρις της McLaren Racing. Πίσω τους θα βρίσκονται οι Τζορτζ Ράσελ με Mercedes-AMG και Λιούις Χάμιλτον με Ferrari.

O Όσκαρ Πιάστρι έχει δουλειά μπροστά του από την 7η θέση στην εκκίνηση, ενώ δίπλα του θα βρίσκεται ο Φράνκο Κολαπίντο της Alpine. Ο Πιέρ Γκασλί θα ξεκινήσει 9ος, ενώ 10ος θα βρίσκεται ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Audi. Από εκεί λείπει ο Ίσακ Χατζάρ της Red Bull Racing, o οποίος ακυρώθηκε από τις κατατακτήριες δοκιμές λόγω παρατυπίας στο μονοθέσιό του. Επιπλέον οι μηχανικοί άλλαξαν κινητήρα στο μονοθέσιό του και θα εκκινήσει από το pitlane.

Όλη η δράση του GP Μαϊάμι στο Gazzetta

Η νέα ώρα εκκίνησης του Grand Prix Μαϊάμι είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 19:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το Grand Prix της F1 στην Ιαπωνία και για τις αδυναμίες που εξέθεσε, οι οποίες απαιτούν σοβαρές παρεμβάσεις.