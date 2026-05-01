Για το επερχόμενο αγωνιστικό τριήμερο στο Μαϊάμι μίλησε στον Στάθη Κοκκορόγιαννη και το gMotion by Gazzetta o Όσκαρ Πιάστρι και εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος.

Η Formula 1 ξεκινάει από το μηδέν στο Grand Prix Μαϊάμι το τριήμερο 1-3 Μαΐου, με τον αγώνα να σηματοδοτεί την επιστροφή του σπορ στη δράση. O τέταρτος σταθμός του 2026 της σεζόν αναμένεται με αγωνία, μιας και είναι ο πρώτος μετά από τέσσερις εβδομάδες διακοπή και επίσης, περιλαμβάνει Αγώνα Σπριντ.

Για τη McLaren Mastercard F1 Team ο πρώτος αγώνας της σεζόν στις ΗΠΑ είναι μια μεγάλη ευκαιρία να μπει δυναμικά στη μάχη του τίτλου. Έπειτα από το βάθρο στην Ιαπωνία δια χειρός Όσκαρ Πιάστρι, η ομάδα του Ουκόκινγκ κοιτάζει ψηλά και θέλει να επαναλάβει την ανατροπή του 2024, η οποία οδήγησε στον πρώτο της τίτλο κατασκευαστών μετά το 1998.

Το μήνυμα του Πιάστρι ενόψει Μαϊάμι

Ο Όσκαρ Πιάστρι μίλησε στον Στάθη Κοκκορόγιαννη και το gMotion by Gazzetta για το επερχόμενο τριήμερο της Formula 1, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η McLaren θα παρουσιάσει μια σειρά από αναβαθμίσεις, κάτι που έχει προαναγγείλει ο επικεφαλής της, Αντρέα Στέλα.

Σε ερώτηση του gMotion by Gazzetta σχετικά με το μέγεθος της αναβάθμισης, ο Πιάστρι ανέφερε: «Σίγουρα θα έχουμε ορισμένα νέα κομμάτια αναβαθμίσεων στο μονοθέσιό μας, ναι. Ευελπιστώ πως το μονοθέσιό μας θα είναι τώρα ταχύτερο. Θα είναι καλό (το μονοθέσιο) πιστεύω. Ανυπομονώ να αγωνιστώ ξανά σε Grand Prix. Ξέρετε, πρέπει να περιμένουμε να δούμε εάν κάναμε ένα βήμα παραπάνω σε σχέση με τη Mercedes στο Μαϊάμι».

Όσο για το πόσο αισιόδοξος είναι ο Πιάστρι απάντησε: «Ναι, πιστεύω ξεκάθαρα πως είμαστε τώρα στο σωστό δρόμο».

Today's golden hour views 🤩#McLarenF1 pic.twitter.com/LL47umCxwY — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) April 30, 2026

Η σημασία των οπαδών για τη McLaren

Μπροστά σε χιλιάδες φίλους της McLaren, λίγο πριν μπει στην MP4-23, o Πιάστρι μίλησε για τη σημασία που έχει μια εκδήλωση όπως το McLaren Racing Live στο Μαϊάμι.

«Είναι φοβερό να έχουμε μια τέτοια εκδήλωση. Είχαμε κάνει κάτι παρόμοιο πέρυσι στο Λονδίνο και πήγε εξαιρετικά. Είναι πολύ ωραίο να κάνουμε μια τέτοια εκδήλωση για τους οπαδούς μας. Όπως πάντα είναι ένα μεγάλο τριήμερο για εμάς στο Μαϊάμι», είπε ο Αυστραλός.

Η Allwyn εμπλουτίζει την εμπειρία της F1 στην Ελλάδα

Χάρη στην Allwyn, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα έχουν πλέον τη δυνατότητα να ζουν μοναδικές εμπειρίες. Το 2025 το showcar της McLaren ταξίδεψε σε 5 πόλεις της χώρας μας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα και Λάρισα), με το κοινό να έχει τη δυνατότητα να το δει από κοντά, να δοκιμάσει τις ικανότητές του στην οδήγηση μέσα από προσομοιωτές Formula 1, να πάρει μέρος σε διαδραστικά παιχνίδια, καθώς και να βγάλει αναμνηστικές φωτογραφίες σε ένα πρωτότυπο photobooth φορώντας εικονικά τη στολή των πιλότων της McLaren.

Όντας official partner της McLaren Mastercard Formula1 Team και της Formula 1, η Allwyn φέρνει πιο κοντά τον Έλληνα θεατή στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ, δείχνοντάς του πτυχές που μέχρι πρότινος ήταν άγνωστες.