Δείτε πώς οι δύο οδηγοί μονομάχησαν για την pole position για το Grand Prix Μαϊάμι, η οποία κατέληξε στον Κίμι Αντονέλι.

Η μάχη για την pole position στο Grand Prix Μαϊάμι αποδείχθηκε συναρπαστική, με τα φαβορί να είναι για πρώτη φορά εφέτος πάνω από δύο. Η κυριαρχία της Mercedes-AMG ξεκίνησε να κλονίζεται, με τη McLaren Racing να κάνει το 1-2 στον Αγώνα Σπριντ, με τη γερμανική ομάδα να μένει μάλιστα εκτός βάθρου.

Ο Λάντο Νόρις πήρε τη νίκη, λίγες ημέρες μετά τη συνέντευξή του στον Στάθη Κοκκορόγιαννη και το gMotion by Gazzetta, με τον Όσκαρ Πιάστρι να δίνει το καλύτερο αποτέλεσμα στην ομάδα του Ουόκινγκ.

Η μάχη για την pole

Στο τέλος του Q3 τα πράγματα ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπα, με πολλές ανακατατάξεις να συμβαίνουν όσο τα μονοθέσια περνούσαν τη γραμμή χρονομέτρησης. Εν τέλει, ο Κίμι Αντονέλι ήταν αυτός που κατέκτησε την pole position και δίπλα του θα έχει τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Αυτή ήταν η πρώτη φορά εφέτος που ο Ολλανδός είχε μονοθέσιο για να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα και το κατάφερε.

H μάχη ήταν συναρπαστική, με τη Formula 1 να δημοσιεύει ένα συγκριτικό βίντεο από το onboard του Φερστάπεν που δείχνει τις διαφορές με τον Αντονέλι.

GHOST CAR! 👻



Let's head onboard with Max Verstappen as we compare his lap to that of pole-sitter Kimi Antonelli 💨👇#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/vS2zhruKgA — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Όλη η δράση του GP Μαϊάμι στο Gazzetta

Η νέα ώρα εκκίνησης του Grand Prix Μαϊάμι είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 19:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.



Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το Grand Prix της F1 στην Ιαπωνία και για τις αδυναμίες που εξέθεσε, οι οποίες απαιτούν σοβαρές παρεμβάσεις.