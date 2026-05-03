Ο CEO της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Κίμι Αντονέλι για την ικανότητά του να πάρει με τόσο επιβλητικό τρόπο την pole position στο Μαϊάμι.

Στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μαϊάμι ο Κίμι Αντονέλι επιβεβαίωσε πως δεν βρίσκεται τυχαία στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Ιταλός έκανε μια εντυπωσιακή προσπάθεια στο Q3 και με τον πρώτο του γύρο κατάφερε να πάρει την pole position.

Αυτή ήταν η τρίτη του διαδοχική pole position μετά από αυτές σε Κίνα και Ιαπωνία και σήμερα στις 20:00 θα επιχειρήσει να πάρει μία ακόμη νίκη στη φετινή σεζόν.

Η αποθέωση του Βολφ

Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, μετά τη μάχη για την pole position στάθηκε ιδιαίτερα στην πρώτη προσπάθεια του Αντονέλι:

«Αυτός ο πρώτος γύρος ήταν πραγματικά ξεχωριστός, γιατί όπως είδατε ήταν τρία ή και περισσότερα δέκατα μπροστά από τον επόμενο. Εντυπωσιακός, και αυτός ήταν που του έδωσε την pole», δήλωσε στο Sky Sports F1.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο επιθετικό στiλ οδήγησης του νεαρού, που του κόστισε στη δεύτερη προσπάθειά του:

«Αυτό που είδαμε στη δεύτερη προσπάθειά του ήταν ένας… κλασικός Κίμι. Έχουμε εμπιστοσύνη και μετά το παρακάνουμε λίγο, αλλά έτσι είναι αυτός. Έχει ήδη βελτιωθεί πολύ, γιατί παλιά αυτή η επιθετικότητά του θα τον έστελνε στον τοίχο. Τώρα είναι απλώς ένας χαμένος γύρος. Αλλά δείχνει την ταχύτητά του και αυτό είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις».

Οι δυσκολίες του Ράσελ

Ο Βολφ μίλησε επίσης για την επίδοση του Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος δεν κατάφερε να πλησιάσει την επίδοση του Αντονέλι. Ο Αυστριακός εξήγησε τι ακριβώς συνέβη στον Βρετανό.

«Ο Τζορτζ μου είπε ότι δυσκολεύεται σε ορισμένες πίστες. Εδώ η άσφαλτος είναι πολύ λεία. Είναι σαν έναν τενίστα που είναι καλός στο χώμα και κάποιον άλλον σε σκληρή επιφάνεια. Στις κατατακτήριες βελτιώθηκε και του έλειψε ελάχιστα για την τρίτη θέση, οπότε είμαι πολύ ικανοποιημένος με την εξέλιξή του σε μια πίστα που δεν του ταιριάζει απόλυτα», ανέφερε.

"Feels good!" 💪



Kimi Antonelli clinches pole position with an impressive lap in Miami 😮‍💨#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/pbR0Uxj5yr — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

Όλη η δράση του GP Μαϊάμι στο Gazzetta

Η νέα ώρα εκκίνησης του Grand Prix Μαϊάμι είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 19:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το Grand Prix της F1 στην Ιαπωνία και για τις αδυναμίες που εξέθεσε, οι οποίες απαιτούν σοβαρές παρεμβάσεις.