Ο Αργεντινός σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι επισκέφθηκε την πίστα λίγο πριν από την εκκίνηση του Grand Prix, φωτογραφιζόμενος με τους Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι.

Το Grand Prix του Μαϊάμι φημίζεται για την ικανότητά του να συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ονόματα του πλανήτη, όμως η φετινή διοργάνωση είχε μια ξεχωριστή «δόση» ποδοσφαιρικής μαγείας. Ο Λιονέλ Μέσι, ο άνθρωπος που έχει αλλάξει τον χάρτη του ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ, έκανε την εμφάνισή του στην πίστα του Hard Rock Stadium, τραβώντας πάνω του όλα τα φλας των φωτογράφων.

Συνοδευόμενος από την οικογένειά του, ο άσος της Ίντερ Μαϊάμι επέλεξε να επισκεφθεί το γκαράζ της Mercedes, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τεχνολογία και την προετοιμασία της γερμανικής ομάδας. Η επίσκεψη έγινε σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς οι οδηγοί και οι μηχανικοί βρίσκονταν στην τελική ευθεία για την εκκίνηση του αγώνα, η οποία μεταφέρθηκε νωρίτερα λόγω της απειλής καταιγίδων.

Συνάντηση κορυφής με Ράσελ και Αντονέλι

Κατά τη διάρκεια της περιήγησής του στα ενδοότερα της ομάδας, ο Μέσι είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους δύο οδηγούς της Mercedes. Ο Τζορτζ Ράσελ και ο νεαρός πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Κίμι Αντονέλι, υποδέχθηκαν τον Αργεντινό σούπερ σταρ και φωτογραφήθηκαν μαζί του, σε μια συνάντηση που ένωσε την ταχύτητα της Formula 1 με τη δεξιοτεχνία των γηπέδων.

🇦🇷 Lionel Messi and his family have arrived at the Miami Grand Prix 🏎️🇺🇸 pic.twitter.com/EDwuKFkgzT May 3, 2026

Η οικογένεια Μέσι είχε την ευκαιρία να δει από κοντά την W17, με τον «GOAT» του ποδοσφαίρου να εξερευνά τις λεπτομέρειες του cockpit και του τεχνικού εξοπλισμού. Η παρουσία του στην πίστα λίγη ώρα πριν από τα κόκκινα φώτα της εκκίνησης ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το lifestyle προφίλ του αγώνα, που πλέον αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κοσμικά γεγονότα των ΗΠΑ.

Η επίσκεψη του Μέσι δεν ήταν η μοναδική, καθώς οι κερκίδες των επισήμων είναι γεμάτες από διασημότητες, όμως η δική του παρουσία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της τεράστιας επιρροής του στην τοπική κοινότητα του Μαϊάμι. Μετά τις φωτογραφίες και τις σύντομες συνομιλίες, ο Αργεντινός και η οικογένειά του πήραν τις θέσεις τους για να παρακολουθήσουν τον αγώνα με τον Κίμι Αντονέλι να ξεκινά από την pole position.

