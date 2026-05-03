Η απειλή έντονων καταιγίδων και κεραυνών ανάγκασε FIA και Formula 1 να φέρουν την εκκίνηση του αγώνα τρεις ώρες νωρίτερα.

Η επιβεβαίωση των δυσμενών μετεωρολογικών προγνώσεων οδήγησε σε μια έκτακτη απόφαση το βράδυ του Σαββάτου. Μετά από συσκέψεις της FIA, της FOM και των διοργανωτών, ανακοινώθηκε ότι το Grand Prix του Μαϊάμι θα ξεκινήσει στις 13:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδας), αντί για τις 16:00 (23:00 ώρα Ελλάδας) που ήταν αρχικά προγραμματισμένο.

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του διαθέσιμου χρόνου για την ολοκλήρωση των 57 γύρων πριν από την έλευση των ισχυρότερων φαινομένων. Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, η αλλαγή αυτή κρίθηκε απαραίτητη για να ελαχιστοποιηθεί η αναστάτωση και να προστατευτεί η ασφάλεια οδηγών, θεατών και προσωπικού.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος αφορά τους κεραυνούς, καθώς η τοπική νομοθεσία επιβάλλει την άμεση διακοπή κάθε δραστηριότητας εάν ανιχνευθεί κεραυνική δραστηριότητα σε ακτίνα 8 μιλίων από το στάδιο.

Νέο πρωτόκολλο «Rain Hazard»

Η FIA ενεργοποίησε ήδη από το Σάββατο το νέο πρωτόκολλο «Rain Hazard», το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά το 2026 όταν η πιθανότητα βροχής υπερβαίνει το 40%. Αυτό επιτρέπει στις ομάδες να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες αλλαγές υπό καθεστώς parc fermé, όπως:

Αύξηση της απόστασης από το έδαφος (ride height) για καλύτερη διαχείριση του νερού.

Ρύθμιση της γωνίας των πτερυγίων της εμπρός αεροτομής για το «Straight Mode».

Αν κατά τη διάρκεια του αγώνα οι συνθήκες πρόσφυσης κριθούν πολύ χαμηλές, θα ενεργοποιηθούν περαιτέρω περιορισμοί: απαγόρευση του boost mode, μείωση της ισχύος του MGU-K από τα 350kW στα 250kW και περιορισμός της χρήσης του "Straight Mode" μόνο στην εμπρός πτέρυγα.

Ανακατάταξη στο πρόγραμμα της Κυριακής

Η αλλαγή της ώρας του Grand Prix προκάλεσε «καραμπόλα» στις υποστηρικτικές κατηγορίες:

Ο αγώνας Feature της Formula 2 μετακινείται νωρίτερα, στις 09:25 τοπική (16:25 ώρα Ελλάδας).

Το McLaren Trophy America θα ξεκινήσει στις 08:00 τοπική (15:00 ώρα Ελλάδας).

Ο αγώνας του Porsche Carrera Cup North America ματαιώθηκε οριστικά για να αδειάσει το πρόγραμμα.

Με τον Κίμι Αντονέλι και τον Μαξ Φερστάπεν στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, ο αγώνας αναμένεται πλέον με ακόμη μεγαλύτερη αγωνία, καθώς η στρατηγική θα πρέπει να προσαρμοστεί όχι μόνο στην πρόκληση της πίστας, αλλά και στα τερτίπια του καιρού της Φλόριντα.

