Μετά τις κατατακτήριες στο Grand Prix Μαϊάμι ο Σαρλ Λεκλέρ στάθηκε στην επιστροφή της Red Bull Racing στις κορυφαίες θέσεις του grid.

Στην επιστροφή της Formula 1 στη δράση η Red Bull Racing έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στον ανταγωνισμό. Η αναβαθμισμένη RB22 έδωσε τη δυνατότητα στον Μαξ Φερστάπεν να πάρει τη 2η θέση στο σιρκουί του Μαϊάμι στη μάχη της pole position.

Η πρόοδος που έκανε η αυστριακή ομάδα ήταν τεράτια, καθώς πλησίασε σημαντικά τη Mercedes-AMG, η οποία είναι το σημείο αναφοράς μέχρι σήμερα του grid.

Οι έπαινοι του Λεκλέρ

Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ξεκαθάρισε ότι η επιστροφή της Red Bull δεν τον αιφνιδίασε, δεδομένης της δυναμικής της ομάδας τα τελευταία χρόνια:

«Δεν νομίζω ότι είναι έκπληξη για τον Κίμι, γιατί είναι το ταχύτερο μονοθέσιο από την αρχή της χρονιάς και ο ίδιος έχει κάνει απίστευτη δουλειά στους τελευταίους τρεις αγώνες. Ο Μαξ και η Red Bull είναι λίγο μεγαλύτερη έκπληξη, αλλά έφεραν ένα σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων και είναι μια σπουδαία ομάδα».

Ο Μονεγάσκος στάθηκε στη συνέπεια της Red Bull στο υψηλότερο επίπεδο: «Το έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια, οπότε δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα μείνουν εκεί που ήταν στους πρώτους τρεις αγώνες. Περιμέναμε μια αντίδραση, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακή αντίδραση το να επιστρέφουν στην πρώτη σειρά εκκίνησης μετά από τέτοια διαφορά στους πρώτους αγώνες. Είναι κάτι ξεχωριστό».

O Λεκλέρ θα εκκινήσει το σημερινό αγώνα από την 3η θέση, πίσω από τους Φερστάπεν και Αντονέλι.

Γιατί η Ferrari έχασε την pole στο Μαϊάμι

Ο Λεκλέρ μίλησε για την απώλεια της pole position, δείχνοντας τη φορά του ανέμου για την έλλειψη απόδοσης της SF-26.

«Ο άνεμος είναι σίγουρα ένας παράγοντας. Δεν νομίζω ότι η θερμοκρασία της πίστας ήταν τόσο διαφορετική ώστε να αποτελεί λόγο. Ο άνεμος άλλαξε λίγο, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά δεν πιστεύω ότι επηρεάζει το δικό μας μονοθέσιο περισσότερο από τα άλλα. Ίσως είναι θέμα εξέλιξης της πρόσφυσης της πίστας και δεν το διαβάσαμε σωστά. Ίσως πιέζοντας περισσότερο σήμερα, οι αδυναμίες του μονοθεσίου έγιναν πιο εμφανείς. Πρέπει να τα αναλύσουμε για να καταλάβουμε πού χάσαμε περισσότερο χρόνο», είπε.

