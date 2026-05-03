Ο Κίμι Αντονέλι άντεξε στην πίεση του Μαξ Φερστάπεν και θα εκκινήσει πρώτος στο Μαϊάμι, με τέσσερις διαφορετικούς κατασκευαστές να μοιράζονται τις τέσσερις πρώτες θέσεις.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Μαϊάμι, του 4ου φετινού grand prix της Formula 1, επιβεβαίωσαν ότι ο Κίμι Αντονέλι είναι ο άνθρωπος του Σαββάτου. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας κατέκτησε την τρίτη του συνεχόμενη Pole Position με χρόνο 1:27.798, δείχνοντας αξιοθαύμαστη πνευματική δύναμη μετά την απογοήτευση του Αγώνα Σπριντ και την ποινή που τον έριξε στην 6η θέση.

Η μάχη για την κορυφή κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο μοναδικός από τους πρωτοπόρους που κατάφερε να βελτιώσει τον χρόνο του στην τελευταία προσπάθεια του Q3, πλησιάζοντας τον Αντονέλι στα μόλις 0,166 δευτερόλεπτα. Παρά τη βελτίωση, ο Ολλανδός περιορίστηκε στη δεύτερη θέση, η οποία όμως αποτελεί την πιο ανταγωνιστική παρουσία της Red Bull στη φετινή σεζόν.

Πίσω από την πρώτη σειρά, η πολυφωνία των κατασκευαστών υπόσχεται έναν εκρηκτικό αγώνα. Ο Σαρλ Λεκλέρ έφερε τη Ferrari στην 3η θέση, ενώ ο νικητής του Σπριντ, Λάντο Νόρις, συμπλήρωσε την πρώτη τετράδα με τη McLaren.

Απογοητεύσεις και εκπλήξεις

Στη Mercedes, το κλίμα είναι γλυκόπικρο. Ενώ ο Αντονέλι πανηγυρίζει, ο Τζορτζ Ράσελ δήλωσε απογοητευμένος από την 5η θέση, μένοντας τέσσερα δέκατα μακριά από τον teammate του. Ο Λιούις Χάμιλτον θα εκκινήσει 6ος με τη Ferrari, μπροστά από τον Όσκαρ Πιάστρι που αντιμετώπισε προβλήματα ισχύος στη δική του McLaren.

Το πρόσωπο των ημερών, ο Φράνκο Κολαπίντο, συνέχισε τις υψηλές πτήσεις φέρνοντας την Alpine στην 8η θέση, αφήνοντας πίσω του τον Ιζάκ Χατζάρ (Red Bull) και τον Πιέρ Γκασλί (Alpine).

Η ημέρα ήταν εφιαλτική για τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο. Ο Βραζιλιάνος της Audi, μετά τον αποκλεισμό του από το Σπριντ λόγω τεχνικής παράβασης, είδε την ομάδα του να παλεύει με τον χρόνο για να ετοιμάσει το μονοθέσιο. Κατάφερε να βγει στην πίστα στο τέλος του Q1, σημείωσε τον χειρότερο χρόνο (22ος) και ολοκλήρωσε τη διαδικασία με τα φρένα του μονοθεσίου του να αρπάζουν φωτιά.

May 2, 2026

Σημαντική ήταν και η αποτυχία της Aston Martin, με τους Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ να αποκλείονται από το Q1, επιβεβαιώνοντας ότι η έλλειψη αναβαθμίσεων στο Μαϊάμι τους έχει φέρει σε μειονεκτική θέση.

Με το βλέμμα πλέον στραμμένο στον ουρανό του Μαϊάμι και την 80% πιθανότητα βροχής, η στρατηγική και η διαχείριση της ισχύος υπό τις νέες οδηγίες της FIA αναμένεται να κρίνουν τον νικητή της Κυριακής.

Η τελική κατάταξη των κατατακτήριων: