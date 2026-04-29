Η AMR26 «εγκαταστάθηκε» στο δυναμόμετρο της ιαπωνικής εταιρείας για την εξεύρεση λύσεων στην οδηγισιμότητα και την αξιοπιστία της μονάδας ισχύος.

Η αρχή της νέας εποχής για την Aston Martin δεν εξελίσσεται όπως θα περίμενε ο Λόρενς Στρολ. Παρά τις μεγαλεπήβολες δηλώσεις πριν την έναρξη της σεζόν της Formula 1, η AMR26 βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σκληρή πραγματικότητα. Η μονάδα ισχύος της Honda παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις, ενώ οι έντονοι κραδασμοί έχουν μετατρέψει την οδήγηση σε εφιάλτη για τους οδηγούς της ομάδας, περιορίζοντας δραματικά τα χιλιόμετρα δοκιμών και την εξέλιξη του μονοθεσίου.

Το πρόβλημα των κραδασμών δεν είναι απλώς τεχνικό, αλλά έχει πάρει και σωματικές διαστάσεις. Στην Κίνα, ο Φερνάντο Αλόνσο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω μουδιάσματος στα άκρα του, ενώ οι δονήσεις ήταν τόσο ισχυρές που προκάλεσαν βλάβες σε αρκετές μπαταρίες. Η Honda εξηγεί πως οι κραδασμοί δεν προέρχονται αποκλειστικά από τον κινητήρα, αλλά ενισχύονται από το σασί, το οποίο λειτουργεί ουσιαστικά ως «ηχείο» που μεγεθύνει το φαινόμενο.

Γιατί η AMR26 έμεινε στην Ιαπωνία μετά το Grand Prix

Η κρισιμότητα της κατάστασης οδήγησε σε μια ασυνήθιστη απόφαση. Μετά το Grand Prix της Ιαπωνίας, ένα από τα μονοθέσια της Aston Martin δεν επέστρεψε στη βάση του στο Σίλβερστον, αλλά παρέμεινε στο εργοστάσιο της Honda στη Σακούρα. Εκεί, οι μηχανικοί της ιαπωνικής εταιρείας, με την υποστήριξη συναδέλφων τους από τη βρετανική ομάδα, υπέβαλαν το μονοθέσιο σε εκτεταμένες δοκιμές σε δυναμόμετρο.

Στόχος αυτής της επιχείρησης είναι η αναπαραγωγή των συνθηκών της πίστας σε στατικό περιβάλλον, ώστε να μελετηθεί το φαινόμενο των κραδασμών υπό ρεαλιστικές συνθήκες. Ο Σιντάρο Οριχάρα, γενικός διευθυντής αγωνιστικών δραστηριοτήτων της Honda F1, επιβεβαίωσε πως η παρουσία του πραγματικού μονοθεσίου στη Σακούρα επιτρέπει την ανάπτυξη πιο στοχευμένων αντιμέτρων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας, κάτι που δεν θα ήταν εφικτό μόνο με την προσομοίωση του κινητήρα.

Το στοίχημα του Μαϊάμι και οι περιορισμοί του ADUO

Οι πρώτες διορθωτικές κινήσεις αναμένονται ήδη για το Μαϊάμι, ωστόσο η Honda σπεύδει να χαμηλώσει τον πήχη των προσδοκιών. Οι αλλαγές θα αφορούν κυρίως την καλύτερη ενσωμάτωση του κινητήρα στο σασί και όχι την απόδοση της μονάδας ισχύος. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, οι παρεμβάσεις στο hardware είναι εξαιρετικά περιορισμένες και οι ουσιαστικές αναβαθμίσεις θα πρέπει να περιμένουν την έλευση του ADUO.

Προς το παρόν, η δουλειά εστιάζεται στο λογισμικό, όπου τα περιθώρια ελιγμών είναι μεγαλύτερα. Ο στόχος για το Μαϊάμι είναι η βελτίωση της οδηγισιμότητας στα αργά κομμάτια της πίστας και η βελτιστοποίηση της διαχείρισης ενέργειας. Παράλληλα, ο αγώνας στη Φλόριντα θα είναι η πρώτη πραγματική δοκιμασία για τα συστήματα ψύξης υπό συνθήκες καύσωνα, με το πρόγραμμα του Sprint να περιορίζει τον χρόνο προετοιμασίας σε μία μόλις περίοδο ελεύθερων δοκιμών.