Ο Ισπανός έζησε εφιαλτικές στιγμές στο GP Κίνας - Οι κραδασμοί προκαλούν φόβους για μόνιμη νευρολογική βλάβη.

Η επιστροφή της Honda ως εργοστασιακού παρόχου μονάδας ισχύος της Aston Martin το 2026 εξελίσσεται σε έναν ζωντανό εφιάλτη, όχι μόνο για την αξιοπιστία του μονοθεσίου, αλλά και για την ίδια τη σωματική ακεραιότητα των οδηγών. Ο Φερνάντο Αλόνσο, μετά την εγκατάλειψή του στο GP Κίνας, προχώρησε σε αποκαλύψεις που προκαλούν παγωμάρα, περιγράφοντας μια κατάσταση που ξεπερνά τα όρια της αγωνιστικής αποτυχίας.

Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής παραδέχθηκε ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει στον 32ο γύρο, γιατί οι κραδασμοί που προέρχονταν από τον κινητήρα της Honda ήταν τόσο έντονοι, που άρχισε να χάνει κάθε αίσθηση στα άκρα του. «Από τον 20ό γύρο και μετά, σταμάτησα να νιώθω τα χέρια και τα πόδια μου», δήλωσε ο Ισπανός, σοκάροντας το paddock.

A difficult day in Shanghai with Lance retiring due to a suspected battery issue and Fernando retiring due to discomfort from vibrations.



Το πρόβλημα της Honda φαίνεται πως είναι δομικό. Οι κραδασμοί δεν επηρεάζουν μόνο την άνεση του οδηγού, αλλά καταστρέφουν συστηματικά τα ηλεκτρονικά συστήματα και τις μπαταρίες του μονοθεσίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά το διπλό DNF στην Αυστραλία, η ιστορία επαναλήφθηκε στην Κίνα, με τον Λανς Στρολ να μένει από μπαταρία μόλις στον 10ο γύρο.

Οι μηχανικοί της ιαπωνικής εταιρείας παραδέχθηκαν ότι το πρόβλημα παραμένει άλυτο. Παρά τις προσπάθειες να μειώσουν τεχνητά τους κραδασμούς (κατεβάζοντας π.χ. τις στροφές του κινητήρα), η ανάγκη για μέγιστη ισχύ κατά τη διάρκεια του αγώνα επαναφέρει το φαινόμενο στην πιο ακραία του μορφή, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των οδηγών.

Φόβοι για νευρολογικές βλάβες

Η δήλωση του Αλόνσο για την απώλεια αίσθησης στα άκρα δεν είναι κάτι που μπορεί να αγνοηθεί. Υπάρχουν πλέον έντονες ανησυχίες στους κύκλους των γιατρών της Formula 1 για το ενδεχόμενο πρόκλησης νευρολογικών βλαβών από τη συνεχή έκθεση σε τόσο υψηλής συχνότητας κραδασμούς.

«Δεν είχε νόημα να συνεχίσω μέχρι το τέλος χωρίς να νιώθω τα χέρια και τα πόδια μου», εξήγησε ο Αλόνσο, προσθέτοντας ότι η κατάσταση στην Κίνα ήταν χειρότερη από κάθε άλλη φορά φέτος. Η Aston Martin και η Honda βρίσκονται πλέον σε μια οριακή θέση, καθώς πρέπει να βρουν λύση όχι μόνο για να γίνουν ανταγωνιστικές, αλλά κυρίως για να προστατεύσουν τους οδηγούς τους.

Ο Αλόνσο, παρά την εντυπωσιακή του εκκίνηση όπου κέρδισε πέντε θέσεις στον πρώτο γύρο, είδε την προσπάθειά του να εξανεμίζεται γρήγορα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «μόλις η μπαταρία αδειάσει, μπαίνουμε σε ένα "παγκόσμιο πρωτάθλημα μπαταρίας" στο οποίο εμείς απλώς δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τους άλλους».

Με το πρωτάθλημα να κάνει παύση ενός μήνα, η πίεση στη Honda είναι πρωτοφανής. Ο Αλόνσο, που πριν από δέκα χρόνια είχε προκαλέσει σάλο με το περίφημο «GP2 engine», βλέπει την ιστορία να επαναλαμβάνεται με έναν ακόμα πιο επώδυνο και επικίνδυνο τρόπο.