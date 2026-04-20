FIA, ομάδες και οδηγοί συμφώνησαν σε μια δέσμη βελτιώσεων των φετινών κανονισμών της Formula 1, με στόχο την ισορροπία μεταξύ απόλυτων επιδόσεων, ασφάλειας και θεάματος.

Σε μια κρίσιμη online συνεδρίαση μεταξύ της FIA, των διευθυντών των ομάδων, των κατασκευαστών κινητήρων και της FOM, αποφασίστηκε μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις στους κανονισμούς της Formula 1 του 2026. Οι αλλαγές αυτές δεν αποτελούν μια βίαιη ανατροπή, αλλά μια προσαρμογή που βασίζεται στα δεδομένα των πρώτων τριών αγώνων της σεζόν και στις παρατηρήσεις των ίδιων των οδηγών.

Στόχος της FIA είναι να διασφαλίσει ότι η νέα εποχή της υβριδικής τεχνολογίας θα προσφέρει αυτό που όλοι επιθυμούν: αγώνες στο όριο, χωρίς την ανάγκη για υπερβολική διαχείριση ενέργειας που συχνά «φρενάρει» το θέαμα. Οι νέες ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το Grand Prix του Μαϊάμι, με ορισμένες από αυτές να δοκιμάζονται αρχικά εκεί πριν την οριστική υιοθέτησή τους.

Κατατακτήριες: Περισσότερη δύναμη, λιγότερη αναμονή

Στις κατατακτήριες δοκιμές, η FIA θέλει να βλέπει τους οδηγούς να πιέζουν στο 100% σε κάθε γύρο. Για να το πετύχει αυτό, μειώνει το μέγιστο όριο ανάκτησης ενέργειας (recharge) από τα 8MJ στα 7MJ. Αυτό μπορεί να ακούγεται τεχνικό, αλλά στην πράξη σημαίνει ότι το σύστημα θα χρειάζεται λιγότερο χρόνο για να «μαζέψει» ενέργεια, αποτρέποντας την υπερβολική διαχείριση που συχνά καθυστερούσε τους οδηγούς.

Παράλληλα, αυξάνεται η ισχύς του λεγόμενου «superclip» (της μέγιστης ηλεκτρικής ώθησης) από τα 250 kW στα 350 kW. Η διάρκεια αυτής της έξτρα δύναμης θα περιορίζεται πλέον σε 2 έως 4 δευτερόλεπτα ανά γύρο. Με αυτόν τον τρόπο, ο οδηγός έχει στα χέρια του μια «ένεση» ισχύος για τα κρίσιμα σημεία της διαδρομής, ενώ το μειωμένο φορτίο διαχείρισης του επιτρέπει να επικεντρωθεί στην καθαρή οδήγηση και την αναζήτηση του απόλυτου χρόνου.

Αγώνες: Έλεγχος της ταχύτητας χωρίς απώλεια προσπερασμάτων

Συνθήκες αγώνα σημαίνουν στρατηγική, αλλά και ασφάλεια. Η FIA αποφάσισε να θέσει ένα «ταβάνι» στην ισχύ του Boost (της επιπλέον δύναμης για προσπέραση), περιορίζοντάς το στα +150 kW. Ο περιορισμός αυτός στοχεύει στο να μην υπάρχουν απότομες και επικίνδυνες διαφορές ταχύτητας μεταξύ των μονοθεσίων όταν ενεργοποιείται το σύστημα, διατηρώντας όμως την αποτελεσματικότητά του για το θέαμα.

Σημαντική αλλαγή αφορά και τη λειτουργία του MGU-K (του ηλεκτροκινητήρα που ανακτά και αποδίδει ενέργεια). Η ισχύς του θα παραμένει στα 350 kW στις κύριες ζώνες επιτάχυνσης, όπως οι έξοδοι των στροφών και οι ευθείες προσπέρασης, αλλά θα περιορίζεται στα 250 kW στα υπόλοιπα σημεία του γύρου. Αυτή η «ομογενοποίηση» της απόδοσης εξασφαλίζει ότι τα μονοθέσια θα έχουν συνεπή συμπεριφορά, μειώνοντας τις υπερβολικές διαφορές στο κλείσιμο της απόστασης που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ατυχήματα.

Tweaks to the 2026 F1 regulations have been agreed by all stakeholders following an FIA meeting, and will be implemented from the next round in Miami



Details here 👉 https://t.co/S7CQaHbvSV#F1 pic.twitter.com/8OUTnZuYo1 — Formula 1 (@F1) April 20, 2026

Εκκινήσεις: Ένα «δίχτυ ασφαλείας» για τους οδηγούς

Ένα από τα πιο καινοτόμα στοιχεία που θα δοκιμαστούν στο Μαϊάμι είναι το σύστημα ανίχνευσης «low power start». Πρόκειται για έναν μηχανισμό που θα αναγνωρίζει αυτόματα αν ένα μονοθέσιο έχει ασυνήθιστα χαμηλή επιτάχυνση αμέσως μετά την απελευθέρωση του συμπλέκτη. Αν το σύστημα αντιληφθεί ότι το αυτοκίνητο «κρεμάει», θα ενεργοποιεί αυτόματα την παροχή ισχύος από το MGU-K.

Ο σκοπός εδώ δεν είναι να δοθεί αγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά να προστατευτεί ο οδηγός που αντιμετωπίζει πρόβλημα από το να δεχτεί χτύπημα από τα μονοθέσια που ακολουθούν με πλήρη ταχύτητα. Για να ειδοποιούνται οι υπόλοιποι, θα ενεργοποιείται ένα σύστημα προειδοποιητικών φώτων στο πίσω και στα πλαϊνά μέρη του μονοθεσίου. Επιπλέον, διορθώθηκε μια τεχνική ασυνέπεια με το μηδενισμό του μετρητή ενέργειας στην αρχή του γύρου σχηματισμού (formation lap), διασφαλίζοντας ότι όλοι ξεκινούν με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες.

Βροχή: Ορατότητα και έλεγχος της ροπής

Οι αγώνες σε βρεγμένο οδόστρωμα παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση. Μετά από παράπονα οδηγών, η FIA αυξάνει τη θερμοκρασία στις ηλεκτρικές κουβέρτες των ενδιάμεσων ελαστικών (intermediates), ώστε να προσφέρουν καλύτερη πρόσφυση αμέσως μόλις βγουν από τα pits. Ταυτόχρονα, μειώνεται η μέγιστη παροχή ισχύος από το ERS (το σύστημα ανάκτησης ενέργειας) για να περιοριστεί η απότομη παροχή ροπής, κάνοντας το μονοθέσιο πιο ελέγξιμο σε συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης.

Τέλος, απλοποιείται το σύστημα των πίσω φώτων. Τα οπτικά σήματα θα είναι πλέον πιο καθαρά και συνεπή, ώστε οι οδηγοί που ακολουθούν μέσα στο «σπρέι» της βροχής να έχουν καλύτερη αίσθηση της θέσης του προπορευόμενου μονοθεσίου και να αντιδρούν ταχύτερα.

Η F1 -επιτέλους- αντέδρασε γρήγορα

Αν προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τι σημαίνουν όλα αυτά με απλά λόγια, οι αρχικοί κανονισμοί του 2026, αν και εντυπωσιακοί στα χαρτιά, κινδύνευαν να μετατρέψουν τους οδηγούς σε «λογιστές» ενέργειας και τους αγώνες σε ένα διαρκές κυνήγι του φορτίου της μπαταρίας. Οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν είναι ουσιαστικά μια παραδοχή ότι το αρχικό πλάνο χρειαζόταν «ρετουσάρισμα» για να μη χαθεί η ουσία των αγώνων.

Είναι θετικό ότι η Formula 1 λειτούργησε ως ζωντανός οργανισμός, ακούγοντας τους ίδιους τους πρωταγωνιστές. Η κίνηση να δοθεί περισσότερη δύναμη στις κατατακτήριες και να απλοποιηθεί η διαχείριση της ενέργειας δείχνει μια προσπάθεια να παραμείνουν τα μονοθέσια «θηρία» που οδηγούνται στο όριο, και όχι ηλεκτρικά οχήματα που κάνουν οικονομία. Επίσης, η εισαγωγή του συστήματος ασφαλείας στις εκκινήσεις είναι μια ειλικρινής απάντηση σε έναν πολύ υπαρκτό κίνδυνο που είχε εντοπιστεί στις προσομοιώσεις. Από την άλλη, αυτές οι διορθώσεις αποδεικνύουν ότι οι κανονισμοί του 2026 είναι εξαιρετικά περίπλοκοι και ότι η ισορροπία παραμένει ένας δύσκολος γρίφος. Πρόκειται όμως για μια αναγκαία, ρεαλιστική προσαρμογή. Η Formula 1 δείχνει σχεδόν πρωτόγνωρα αντανακλαστικά και προτιμά τη λογική από τον δογματισμό.

