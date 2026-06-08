O 6oς αγώνας της φετινής σεζόν της Formula 1 που έγινε στο Μονακό αποδείχθηκε συναρπαστικός μέχρι το φινάλε του, αλλά δεν ήταν το ίδιο ευχάριστος για όλους.

Έπειτα από πολλά χρόνια το Grand Prix Μονακό της Formula 1 δεν ήταν ένας διαδικαστικός αγώνας όπου η στρατηγική δεν είχε αντίκτυπο και απλά περιμέναμε το φινάλε. Η αλήθεια είναι πως οι μάχες είναι ιδιαίτερα δύσκολες στο Πριγκιπάτο και για πολλά χρόνια η προφανής απάντηση αγνοείται επιδεικτικά. Περισσότερα όμως σε λίγο.

Η μάχη για τη νίκη κρίθηκε ουσιαστικά στη δεύτερη εκκίνηση του 71ου γύρου, όμως φέτος στο Μονακό είχαμε ανατροπές και δράμα μέχρι το φινάλε. Μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε πως το φετινό GP Μονακό ξεπέρασε τις προσδοκίες μας.

Οι νικητές του GP Μονακό

Ίσακ Χατζάρ: Ο Γάλλος έκανε το καλύτερο φετινό του τριήμερο. Πέμπτος στις κατατακτήριες και 3ος στο GP με πρόβλημα στον κινητήρα με μία εντυπωσιακή εμφάνιση. Παρά τις δυσκολίες κατάφερε να ανταπεξέλθει στην πίεση σε ένα τριήμερο στο οποίο η RB22 απέδωσε καλύτερα απ’ όσο περίμεναν στην αυστριακή ομάδα. Το βάθρο αυτό, πρώτο του με τους «ταύρους» και δεύτερο της καριέρας του θα του δώσει σημαντική ψυχολογική ώθηση μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα στη σεζόν. Είναι και κάτι που θέλει η Red Bull, έναν οδηγό να βρίσκεται κοντά στον Μαξ Φερστάπεν και όχι «αιώνες» πίσω του.

Κίμι Αντονέλι: Ο νεαρός Ιταλός δεν νιώθει από πίεση. Πριν το Μονακό πίστευα πως εκεί ο Αντονέλι θα δυσκολευτεί, αλλά τα πράγματα εξελίχθηκαν αλλιώς. Βλέποντάς τον το Σάββατο το πρωί στο FP3 κατάλαβα πως έχει βρει το κάτι παραπάνω από όλους. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται το μονοθέσιο και το κάνει ό,τι θέλει του έχει δώσει την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται σε μία σεζόν που μπορεί να αναδειχθεί πρωταθλητής. Αυτή τη στιγμή οδηγεί καλύτερα από όλους και το δείχνει σε κάθε γύρο.

Racing Bulls: Διπλή βαθμολόγηση για τη δεύτερη ομάδα της Red Bull στην F1. Ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, με την κόκκινη σημαία και τον Άλεξ Άλμπον να βοηθούν τον Άρβιντ Λίντμπλαντ να μπει στους βαθμούς. Το τριήμερο ξεκίνησε με προβλήματα, ο Λόσον λόγω προβλήματος λίγο έλλειψε να μην πάρει εκκίνηση, όμως μετά τους 78 γύρους η ομάδα μάζεψε 18 βαθμούς, όσους και η Ferrari.

Aston Martin: Αν κάποια ομάδα χρειαζόταν ένα χαοτικό αγώνα στο Μονακό ήταν η Aston Martin. O Φερνάντο Αλόνσο πήρε τη 10η θέση και τον έναν βαθμό σε ένα τριήμερο που θα μπορούσε να είναι 3 ή 4 γύρους πίσω από τον νικητή. Μπορεί κάποιοι να λένε πως οφείλεται κυρίως στις συγκρούσεις του 71ου γύρου, τις ποινές άλλων οδηγών, όμως όλα ξεκίνησαν από την εγκατάλειψη του teammate του Λανς Στρολ.

Λιούις Χάμιλτον: Μετά το βάθρο στον Καναδά άπαντες έσπευσαν να δώσουν στον Σαρλ Λεκλέρ τον τίτλο του φαβορί στο Μονακό με γνώμονα την ταχύτητα της Ferrari στις αργές στροφές και την προϊστορία του Μονεγάσκου. Όμως ο Λιούις Χάμιλτον ήταν και πάλι ο νούμερο ένα οδηγός της Scuderia κερδίζοντας την ενδοοικογενειακή μάχη στις κατατακτήριες δοκιμές και στον αγώνα και πλέον φιγουράρει 2ος στο πρωτάθλημα οδηγών.

That’s P2 in Monaco for Lewis!! 🔥 pic.twitter.com/zq3O3qy9nA — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 7, 2026

Οι χαμένοι του Grand Prix Μονακό

Τζορτζ Ράσελ: Αν κάπου ήλπιζε ο Βρετανός να περάσει στην αντεπίθεση ήταν στο Μονακό. Όμως επιβεβαίωσε αυτό που έχουμε πει εδώ και μερικές εβδομάδες στο podcast μας: Η W17 δεν βολεύει το οδηγικό του στιλ και ψάχνει να βρει απόδοση. Η έλλειψη αυτοπεποίθησης δεν σημαίνει πως δεν οδηγεί καλά, αλλά δεν μπορεί να οδηγήσει στο 100% των δυνατοτήτων του όπως ο teammate του και αυτό πρέπει να το βρει άμεσα αν θέλει να έχει έστω και λίγες ελπίδες για τον τίτλο.

Monaco didn’t go George’s way today, but Barcelona is just around the corner 👊 pic.twitter.com/DvqdWgPejv June 7, 2026

Μαξ Φερστάπεν: Το 2026 δεν είναι η σεζόν του Μαξ Φερστάπεν και το Μονακό το απέδειξε και πάλι. Ήταν ο πρώτος αγώνας που είχε θεωρητικές ελπίδες για νίκη έπειτα από τις εξαιρετικές του κατατακτήριες δοκιμές. Η RB22 έδειξε εξαιρετική στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου, κάτι που δεν περίμεναν στην αυστριακή ομάδα, όμως στην εκκίνηση χάθηκαν όλα. Το θετικό είναι πως η RBR κάνει βήμα προς τα εμπρός σε κάθε αγώνα.

Σαρλ Λεκλέρ: Έχοντας υπογράψει νέο συμβόλαιο λίγες ημέρες πριν και παραδεχόμενος πως το Μονακό είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία της Ferrari για νίκη, ο Σαρλ Λεκλέρ θεωρούνταν το μεγάλο φαβορί για τη νίκη. Όμως στο Πριγκιπάτο είδαμε το κακό πρόσωπο του Λεκλέρ που εμφανίζει μία στο τόσο. Πολλά λάθη σε κομβικά σημεία, δύο συγκεκριμένα στις κατατακτήριες, στερώντας του τη δυνατότητα να διεκδικήσει την pole και ένα στον αγώνα που τον έστειλε στις μπαριέρες. Πέρα από ορισμένες δυσκολίες με την αίσθηση του μονοθεσίου του, μήπως έχει αρχίσει να έχει μια πρωτόγνωρη πίεση βλέποντας τον Λιούις Χάμιλτον να τον κερδίζει στα ίσα;

Cadillac: Αναμφίβολα ο τρόπος που εξελίχθηκε ο αγώνας στο Μονακό ήταν απογοητευτικός για τη νέα ομάδα της Formula 1. O Σέρχιο Πέρεζ έκανε το ίδιο λάθος δύο φορές και αυτό κόστισε τη μοναδική ευκαιρία που ίσως είχαν φέτος στην Cadillac για βαθμούς. Και το χειρότερο; Δώσανε τη 10η θέση στην άμεση αντίπαλό της, Aston Martin. Αν ήμουν διευθυντής της Cadillac θα ήμουν εξοργισμένος με τον Πέρεζ.

McLaren: Με διαφορετικό τρόπο θα περίμενε κάποιος να εξελιχθεί ο 1.000ός αγώνας της McLaren στη Formula 1. O παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις εγκατέλειψε με ένα ακόμα πρόβλημα αξιοπιστίας, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι κατετάγη 4ος. Το χειρότερο είναι πως στο Ουόκινγκ περίμεναν να είναι πολύ ανταγωνιστικοί στο Μονακό και η έλλειψη ρυθμού ήταν αρνητική έκπληξη που δημιουργεί προβληματισμό και ερωτήματα.

A dramatic #MonacoGP 🇲🇨



Oscar takes home a good haul of points, finishing the race in P4 after maximising all opportunities at play, whilst Lando was unfortunately forced to retire.



Our focus now shifts to Barcelona 👀#McLarenF1 | #1000thGP pic.twitter.com/kJYIPnlPvn — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) June 7, 2026

Όσοι περίμεναν αγώνα στρατηγικής: Αφού οι μονομαχίες και τα προσπεράσματα είναι σχεδόν αδύνατα, η στρατηγική πρέπει να λειτουργεί ως καθοριστικό παράγοντα του πιο γκλαμουράτου Grand Prix της σεζόν. Η λύση είναι τα ελαστικά. Όταν οι γόμες που φέρνει η Pirelli είναι τόσο σκληρές που ακόμη και η μαλακή γόμα μπορεί να βγάλει σχεδόν όλο τον αγώνα, κάτι πηγαίνει πολύ λάθος. Ελαστικά τα οποία μπορούν να δώσουν αγώνα δύο ή τριών pit-stop στο Μονακό θα ανακάτευαν σημαντικά την τράπουλα και η στρατηγική θα προσέφερε μεγάλες μάχες ακόμη κι αν ήταν μέσω των pit-stops.