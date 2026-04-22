Ο Ισπανός σούπερ σταρ της Ducati εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή του MotoGP για να αναρρώσει και επιστρέφει στο «σπίτι» του με στόχο το πρώτο του φετινό βάθρο.

Μετά από μια αναπάντεχη διακοπή τριών εβδομάδων –λόγω της αναβολής του Κατάρ– το MotoGP επιστρέφει στην Ευρώπη για το GP Ισπανίας στην πίστα της Χερέθ, με το ενδιαφέρον όλων να στρέφεται στον παγκόσμιο πρωταθλητή, Μαρκ Μάρκεθ. Για τον αναβάτη της Ducati, η επιστροφή στη Χερέθ δεν είναι απλώς ένας αγώνας εντός έδρας, αλλά ένα κρίσιμο τεστ για το αν μπορεί να ξεπεράσει τον τραυματισμό στον ώμο που τον ταλαιπωρεί από τον περασμένο Οκτώβριο.

Ο Μάρκεθ δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του κατά τη διάρκεια των πρώτων γύρων της σεζόν. Η δυσκολία του να βρει μια φυσική θέση πάνω στη Desmosedici όταν τα ελαστικά είναι καινούργια, τον έχει κρατήσει μέχρι στιγμής στην 5η θέση της βαθμολογίας, μακριά από τα βάθρα της Κυριακής.

Η μάχη με το χρόνο και τον ίδιο του τον εαυτό

«Είμαι γρήγορος, αλλά δεν μπορώ να κάνω τη διαφορά», δήλωσε ο Ισπανός, θέτοντας ως προτεραιότητα τη δική του βελτίωση παρά τις αναβαθμίσεις της μοτοσικλέτας. Ο ώμος του, μετά τον τραυματισμό πέρυσι στη Μανταλίκα, παραμένει η αχίλλειος πτέρνα του, αναγκάζοντάς τον να οδηγεί σε μια στάση που δεν του βγαίνει φυσικά, ειδικά όταν η μοτοσικλέτα γίνεται επιθετική στους πρώτους γύρους.

Η διακοπή των τριών εβδομάδων ήταν για τον Μάρκεθ ένα «δώρο» που το αξιοποίησε στο έπακρο για την αποθεραπεία του. Στόχος του είναι να παρουσιαστεί στη Χερέθ όσο το δυνατόν πιο έτοιμος σωματικά, ώστε να μπορέσει να πιέσει στο όριο σε μια πίστα που παραδοσιακά του αρέσει και στην οποία πέρυσι πανηγύρισε τη νίκη στο Sprint.

Χερέθ: Η επιστροφή στον «τόπο του εγκλήματος»

Η Χερέθ είναι ο τόπος όπου το 2020 η καριέρα του Μάρκεθ άλλαξε για πάντα μετά τον σοβαρό τραυματισμό στο χέρι. Φέτος, επιστρέφει εκεί αναζητώντας την πρώτη του νίκη σε Grand Prix στη συγκεκριμένη πίστα από το 2019. Παρά τις δυσκολίες, το κλίμα στην Ισπανία με τους χιλιάδες οπαδούς αναμένεται να του δώσει την απαραίτητη ώθηση.

«Είναι μια ιστορική, ολοκληρωμένη πίστα και η νίκη μου εδώ το Sprint πέρυσι ήταν ένα μοναδικό συναίσθημα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, το βλέμμα του είναι στραμμένο και στην επόμενη ημέρα του αγώνα. Οι δοκιμές της Δευτέρας θεωρούνται «ζωτικής σημασίας» για τη Ducati, καθώς αναμένονται οι πρώτες μεγάλες αναβαθμίσεις που θα κρίνουν τη συνέχεια του πρωταθλήματος.