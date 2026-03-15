Μετά την F1, η γεωπολιτική κρίση αλλάζει και το πρόγραμμα του MotoGP - Η νέα ημερομηνία τον Νοέμβριο και το ντόμινο στο φινάλε της σεζόν.

Είναι πλέον σαφές ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ένα «ντόμινο» εξελίξεων που αναδιαμορφώνει πλήρως το αθλητικό καλεντάρι του 2026. Μετά τις πρόσφατες ματαιώσεις αγώνων της Formula 1, η σκυτάλη πέρασε στο MotoGP, το οποίο ανακοίνωσε επίσημα τη μετάθεση του Grand Prix του Κατάρ. Ο αγώνας, που ήταν αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 12 Απριλίου 2026, μετακινείται προς το τέλος της σεζόν και συγκεκριμένα για τις 8 Νοεμβρίου.

BREAKING: #QatarGP 🇶🇦 postponed to 8 November due to the ongoing geopolitical situation in the Middle East.



As a result, the #PortugueseGP and the #ValenciaGP will respectively take place on 22 and 29 November #MotoGP pic.twitter.com/a3NRfEEwVH March 15, 2026

Η απόφαση της Dorna και της FIM δεν ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία. Ακολούθησε το παράδειγμα της Formula 1, η οποία την ίδια ημέρα ανακοίνωσε τη ματαίωση των αγώνων σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, υπάρχει μια ειδοποιός διαφορά: ενώ η F1 επέλεξε την οριστική ματαίωση των δικών της αγώνων για τον Απρίλιο, το MotoGP επέλεξε τη μετάθεση.

Είναι προφανές ότι η κατάσταση στην περιοχή κατέστησε αδύνατη τη διεξαγωγή του αγώνα την άνοιξη, κα έτσι οι διοργανωτές προτίμησαν να «αγοράσουν χρόνο», ελπίζοντας ότι μέχρι τον Νοέμβριο η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί, αποφεύγοντας έτσι την οριστική απώλεια των εσόδων και της προβολής που προσφέρει ο συγκεκριμένος αγώνας.

Το «triple-header» του Νοεμβρίου και η αλλαγή του φινάλε

Η μετάθεση αυτή προκαλεί μια τεράστια οργανωτική πρόκληση για τις ομάδες και τους αναβάτες. Ο αγώνας του Κατάρ στις 8 Νοεμβρίου τοποθετείται πλέον μετά την Αυστραλία και τη Μαλαισία, δημιουργώντας ένα εξαντλητικό «triple-header» (τρεις αγώνες σε τρία συνεχόμενα Σαββατοκύριακα) σε τρία πολύ διαφορετικά μέρη του κόσμου.

Προκειμένου να χωρέσει ο αγώνας του Κατάρ, συμπαρασύρθηκε και το κλείσιμο της χρονιάς στην Ευρώπη. Οι αγώνες στο Πορτιμάο και τη Βαλένθια μετακινήθηκαν κατά μία εβδομάδα αργότερα, με τον αγώνα της Πορτογαλίας να γίνεται στις 22 Νοεμβρίου και το φινάλε της σεζόν να ορίζεται πλέον για τις 29 Νοεμβρίου.

Είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που το MotoGP θα ολοκληρωθεί τόσο αργά μέσα στο έτος. Αυτό φέρνει τους αναβάτες αντιμέτωπους με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες της Ιβηρικής χερσονήσου στα τέλη Νοεμβρίου, προσθέτοντας έναν ακόμα αστάθμητο παράγοντα –αυτόν του καιρού– στη μάχη για τον τίτλο. Η σεζόν του 2026 εξελίσσεται σε έναν μαραθώνιο προσαρμοστικότητας, όπου η σωστή διαχείριση έξω από την πίστα θα είναι εξίσου σημαντική με την ταχύτητα μέσα σε αυτήν.

